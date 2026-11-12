Jamaica en la mira: así llega el rival de la Selección Mexicana a la Nations League

Desde las ligas europeas hasta Estados Unidos, los seleccionados de Jamaica muestran rendimientos distintos antes de enfrentar al equipo mexicano

Joel Latibeaudiere y Javon East, a incomodar al Tricolor | Claro Sports

La Selección Mexicana de Rafael Márquez se medirá con una Jamaica que combina jugadores del fútbol europeo, la MLS, la segunda división estadounidense y la liga de Jamaica. Los Reggae Boyz recibirán al conjunto mexicano el sábado 14 de noviembre en Kingston y visitarán el Estadio de Monterrey el martes 17, por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. La eliminatoria pone en juego un boleto al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Para evaluar al rival no basta con repasar sus clubes: también hay que revisar los minutos, goles y asistencias de sus seleccionados, así como las lesiones que obligaron a modificar la lista anunciada por Rudolph Speid.

Portería de Jamaica: la lesión de Andre Blake cambia los planes

Andre Blake, capitán y guardameta del Philadelphia Union, apareció en la convocatoria inicial después de disputar 32 partidos de la MLS en 2026, pero quedó fuera por una lesión en la ingle. En su lugar fue convocado Joshua Grant, portero de 19 años del FC Naples, equipo de la tercera categoría de Estados Unidos, quien anteriormente representó a Jamaica en la selección sub 20. Sin embargo, el principal candidato a ocupar el arco es Jahmali Waite, de Tampa Bay Rowdies, quien registra 26 partidos y 13 porterías en cero en la USL Championship. La otra alternativa es Amal Knight, futbolista del Greenville Triumph SC, también en la tercera categoría de Estados Unidos. Waite parte con ventaja por su experiencia internacional y sus números en el torneo estadounidense, aunque Speid deberá confirmar al elegido.

Defensas de Jamaica: experiencia en Europa, Asia y el torneo local

Damion Lowe milita en el Dewa United de Indonesia y suma cuatro partidos en la campaña 2026-27; el experimentado central conserva recorrido internacional. Junto a él aparece Richard King, del St. Mirren escocés, que suma tres encuentros de Copa de la Liga, pero todavía no registra minutos en la Premiership. Por su parte, Miguel Freckleton pasó del propio St. Mirren al LASK de Austria y ha disputado siete partidos de Bundesliga, con participación principalmente como suplente, aunque fue titular y completó 90 minutos contra el Ried el 7 de noviembre. Ronaldo Webster pertenece al Universitatea Craiova de Rumania, donde apenas acumula dos partidos de liga y 93 minutos, pese a su presencia habitual en la Selección de Jamaica.

Joel Latibeaudiere milita en el Coventry City de la Premier League, pero apenas suma un minuto en el torneo inglés esta temporada. La opción que llega con mayor continuidad es Denzel Hall, del Rotherham United, con 14 titularidades y un gol en la League Two, además de ser el único debutante de la lista original. En el fútbol jamaiquino, Kyle Ming defiende al Mount Pleasant y Christopher Ainsworth juega para el Cavalier, dos equipos que han participado en la Copa del Caribe. La defensa ofrece distintas variantes para una línea de cuatro o cinco integrantes, aunque la regularidad que presentan sus futbolistas con sus respectivos clubes es desigual.

Mediocampo de Jamaica: los que más juegan y la baja de Kevon Lambert

Análisis de Jamaica | Claro Sports

Karoy Anderson, del Blackpool, es uno de los mediocampistas con mayor recorrido competitivo en esta campaña: suma 12 partidos como titular y dos goles en la League One inglesa. Llegó procedente del Charlton Athletic y se convirtió en una pieza constante de su club. A su lado, Courtney Clarke, del Walsall, registra 10 encuentros y dos asistencias en la League Two, donde alterna titularidades con ingresos desde la banca. Ambos formaron parte del último once que Jamaica utilizó frente a Honduras. Su tarea será recuperar balones, sostener el ritmo del partido y conectar con los delanteros que buscan espacios a la espalda de los defensores de la Selección Mexicana.

Brandon Cover también milita en el Rotherham United y contabiliza 11 partidos y un gol en la cuarta categoría inglesa. El futbolista Tyrese Hall pertenece al Tottenham, pero sus cinco goles y cuatro asistencias en seis encuentros corresponden a la Premier League 2, torneo sub 21, no a la Premier League del primer equipo. Dwight Merrick, por su parte, juega en el Montego Bay United de Jamaica. Kevon Lambert, del Louisville City de la USL Championship, se lesionó el fin de semana y quedó descartado; la federación evalúa alternativas entre Tajay Grant (Racing United), Ramone Howell (Portmore United) y Jeovanni Laing (Cavalier). La ausencia de Lambert reduce las posibilidades de rotación en el centro del campo.

Delanteros de Jamaica: goles en Serbia, Azerbaiyán y Estados Unidos

Los números que preocuparían a México | Claro Sports

Kaheim Dixon, del Novi Pazar de Serbia, suma 13 partidos, cinco goles y dos asistencias en la Superliga 2026-27. El jugador de 22 años dejó atrás su etapa en el Charlton Athletic y encontró continuidad en el fútbol serbio. Renaldo Cephas, del Qarabağ de Azerbaiyán, también ofrece producción ofensiva: registra tres goles y dos asistencias en siete partidos de la liga de Azerbaiyán durante la temporada 2026-27, además de una anotación en la Europa League. Cephas fue decisivo para Jamaica al marcar el gol de la victoria frente a Guatemala en septiembre y tiene argumentos para ocupar una banda ante la Selección Mexicana.

Javon East, atacante del Hapoel Be’er Sheva de Israel, anotó dos goles y aportó una asistencia en seis compromisos de la fase clasificatoria de la Champions League 2026-27. En su liga doméstica también ha encontrado el gol; el delantero tiene experiencia previa en Centroamérica por su paso por el Saprissa de Costa Rica. Khori Bennett cerró la temporada regular de la USL Championship con 15 goles en 29 partidos para el Colorado Springs Switchbacks. Con Dixon, Cephas y East, el conjunto caribeño puede atacar por fuera y por dentro, mientras que Bennett ofrece una alternativa de remate respaldada por su productividad en Estados Unidos.

Warner Brown mantiene actividad con el Mount Pleasant y suma tres goles en la Copa del Caribe 2026; marcó en los dos encuentros de semifinales para llevar a su equipo a la final. Su compañero Daniel Green fue incorporado a la selección en sustitución de Tyreece Campbell y aumenta las opciones de ataque para Rudolph Speid. La baja de Campbell es especialmente sensible: el extremo del Charlton Athletic había registrado cuatro goles y una asistencia en 15 partidos de la Championship, además de una anotación en la Copa de la Liga, antes de lesionarse en el encuentro contra Sheffield United. A diferencia de Campbell, Leon Bailey y Demarai Gray no formaron parte de la convocatoria inicial de Rudolph Speid, por lo que sus ausencias no corresponden a las modificaciones posteriores por lesión. De esta manera, Jamaica enfrentará a México sin varios de sus futbolistas de mayor trayectoria internacional.