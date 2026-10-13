Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026- II: ¿Quién es el líder tras la jornada 14?

En Claro Sports puede informarse de cómo va la clasificación de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II al momento.

Trofeo Liga BetPlay 2026-II | Vizzor

En un calendario que ha sido toda una odisea para el Fútbol Profesional Colombiano, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya pasó su línea ecuatorial en la fase del todos contra todos. Por ahora, los clasificados a los cuadrangulares semifinales serían América, Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, DIM, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 14

Posición Equipo PJ PTS DIF 1 América de Cali 13 27 +16 2 Deportivo Cali 13 25 +11 3 Atlético Nacional 11 23 +11 4 Atlético Bucaramanga 11 23 +10 5 Independiente Medellín 13 23 +4 6 Millonarios 14 22 +7 7 Independiente Santa Fe 12 22 +7 8 Deportes Tolima 14 20 +1 9 Cúcuta Deportivo 13 18 -3 10 Once Caldas 13 16 0 11 Águilas Doradas 12 15 -1 12 Llaneros FC 13 14 -2 13 Internacional de Bogotá 14 14 -4 14 Boyacá Chicó 12 12 -9 15 Alianza FC 13 12 -12 16 Fortaleza FC 13 11 -5 17 Junior FC 12 10 -4 18 Jaguares de Córdoba 12 10 -8 19 Deportivo Pasto 12 9 -9 20 Deportivo Pereira 12 9 -10

Resultados de la jornada 14 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Jueves 8 de octubre

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

Domingo 11 de octubre

Tabla de goleo: ¿Quiénes son los goleadores de la Liga BetPlay 2026-II?

Jugador Goles Yeison Guzmán (América de Cali) 8 Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) 7 Nahuel Bustos (Santa Fe) 7 Eduard Bello (Deportivo Cali) 6 Dayro Moreno (Once Caldas) 5

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