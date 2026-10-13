Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026- II: ¿Quién es el líder tras la jornada 14?

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports puede informarse de cómo va la clasificación de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II al momento.

Trofeo de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que parte con los cuartos de final
Trofeo Liga BetPlay 2026-II | Vizzor

En un calendario que ha sido toda una odisea para el Fútbol Profesional Colombiano, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya pasó su línea ecuatorial en la fase del todos contra todos. Por ahora, los clasificados a los cuadrangulares semifinales serían América, Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, DIM, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 14

PosiciónEquipoPJPTSDIF
1América de Cali1327+16
2Deportivo Cali1325+11
3Atlético Nacional1123+11
4Atlético Bucaramanga1123+10
5Independiente Medellín1323+4
6Millonarios1422+7
7Independiente Santa Fe1222+7
8Deportes Tolima1420+1
9Cúcuta Deportivo1318-3
10Once Caldas13160
11Águilas Doradas1215-1
12Llaneros FC1314-2
13Internacional de Bogotá1414-4
14Boyacá Chicó1212-9
15Alianza FC1312-12
16Fortaleza FC1311-5
17Junior FC1210-4
18Jaguares de Córdoba1210-8
19Deportivo Pasto129-9
20Deportivo Pereira129-10

Resultados de la jornada 14 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Jueves 8 de octubre

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Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

Domingo 11 de octubre

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Tabla de goleo: ¿Quiénes son los goleadores de la Liga BetPlay 2026-II?

JugadorGoles
Yeison Guzmán (América de Cali)8
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga)7
Nahuel Bustos (Santa Fe)7
Eduard Bello (Deportivo Cali)6
Dayro Moreno (Once Caldas)5

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