Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026- II: ¿Quién es el líder tras la jornada 14?
En Claro Sports puede informarse de cómo va la clasificación de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II al momento.
En un calendario que ha sido toda una odisea para el Fútbol Profesional Colombiano, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya pasó su línea ecuatorial en la fase del todos contra todos. Por ahora, los clasificados a los cuadrangulares semifinales serían América, Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, DIM, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 14
|Posición
|Equipo
|PJ
|PTS
|DIF
|1
|América de Cali
|13
|27
|+16
|2
|Deportivo Cali
|13
|25
|+11
|3
|Atlético Nacional
|11
|23
|+11
|4
|Atlético Bucaramanga
|11
|23
|+10
|5
|Independiente Medellín
|13
|23
|+4
|6
|Millonarios
|14
|22
|+7
|7
|Independiente Santa Fe
|12
|22
|+7
|8
|Deportes Tolima
|14
|20
|+1
|9
|Cúcuta Deportivo
|13
|18
|-3
|10
|Once Caldas
|13
|16
|0
|11
|Águilas Doradas
|12
|15
|-1
|12
|Llaneros FC
|13
|14
|-2
|13
|Internacional de Bogotá
|14
|14
|-4
|14
|Boyacá Chicó
|12
|12
|-9
|15
|Alianza FC
|13
|12
|-12
|16
|Fortaleza FC
|13
|11
|-5
|17
|Junior FC
|12
|10
|-4
|18
|Jaguares de Córdoba
|12
|10
|-8
|19
|Deportivo Pasto
|12
|9
|-9
|20
|Deportivo Pereira
|12
|9
|-10
Resultados de la jornada 14 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Jueves 8 de octubre
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Viernes 9 de octubre
Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre
- Jaguares 3-2 Deportes Tolima (final).
- Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo (final).
- América de Cali 1-2 Independiente Medellín (final).
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Tabla de goleo: ¿Quiénes son los goleadores de la Liga BetPlay 2026-II?
|Jugador
|Goles
|Yeison Guzmán (América de Cali)
|8
|Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga)
|7
|Nahuel Bustos (Santa Fe)
|7
|Eduard Bello (Deportivo Cali)
|6
|Dayro Moreno (Once Caldas)
|5