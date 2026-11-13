Rafael Márquez pone a prueba a Julián Quiñones como centro delantero para enfrentar a Jamaica

Santiago Gimenez tiene la confianza para ser el centro delantero frente a los caribeños, pero el estratega no dudaría en hacer modificaciones si el partido lo requiere

Rafael Márquez podría preparar una sorpresa en la alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Durante los entrenamientos realizados en Playa del Carmen, el estratega nacional probó diferentes alternativas en el ataque, incluida la posibilidad de utilizar a Julián Quiñones como centro delantero, una variante que podría modificar el funcionamiento ofensivo del Tricolor.

Durante su intervención en Claro Sports por W Radio, Alejandro Orvañanos reveló que Márquez todavía tiene dudas sobre la conformación de su once titular, principalmente por las constantes modificaciones que ha realizado durante las prácticas. Nuestro especialista señaló que el cuerpo técnico busca encontrar una combinación que permita corregir las deficiencias detectadas durante la Fecha FIFA anterior, especialmente en la generación de oportunidades y la contundencia frente a la portería rival.

“En el ataque me dijeron que Santi sí es quien lleva la mano, pero que en momentos dijo: ‘A ver, Quiñones, ponte la de centro delantero, a ver qué tal por unos minutitos’. Entonces le ha ido moviendo mucho Rafa en este entrenamiento, en esta semana, para encontrar el mejor 11″, explicó Orvañanos. Aunque Santiago Gimenez se mantiene como la primera opción para comandar el ataque, la prueba con el futbolista colombiano naturalizado mexicano abre la posibilidad de un cambio para el encuentro frente a los caribeños en el inicio o durante el desarrollo del partido.

La delantera es la posición que más genera dudas en la Selección Mexicana

Para Alejandro Orvañanos, la zona ofensiva representa uno de los mayores problemas que debe resolver Rafael Márquez antes del enfrentamiento contra Jamaica, principalmente por la ausencia de Raúl Jiménez, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión. También considera que el delantero del Fulham cumple una función que va más allá de marcar goles, pues su capacidad para retener el balón y generar espacios favorece directamente a sus compañeros.

“Para mí, la delantera… el simple hecho de perder a Raúl Alonso Jiménez en estas dos fechas les afecta mucho a los otros dos. Lo que hace Raúl y los movimientos, cómo juega de poste por momentos y cómo se convierte en apoyo, en ocasiones termina siendo ese hombre que libera el espacio para que tanto Quiñones como el propio Alvarado puedan entrar por la espalda”, explicó el periodista. Además, recordó que México únicamente consiguió dos anotaciones durante la Fecha FIFA anterior, una cifra que refleja las dificultades del equipo para concretar sus oportunidades.

Sin embargo, las dudas de Márquez no se limitan al ataque. Orvañanos reportó que Luis Romo y Érick Sánchez han alternado posiciones durante las prácticas, mientras que Israel Reyes aparece como una alternativa para ocupar la lateral derecha. “No sé lo que esté buscando Rafa Márquez, si dejar la competencia viva para sus jugadores, para su plantel y que nadie se sienta seguro, o el que no está seguro es Rafa Márquez, porque me comentan que modificó muchísimo”, señaló. Incluso dejó abierta la posibilidad de que México utilice una línea de tres o cinco defensores.

Otro aspecto que llamó la atención de Orvañanos fue la metodología implementada por Rafael Márquez y su auxiliar Juanma Lillo durante la concentración en Playa del Carmen. En lugar de priorizar los encuentros entre equipos de once futbolistas, el cuerpo técnico dedicó buena parte de las sesiones a ejercicios específicos de táctica fija, movimientos defensivos y salida de balón controlado.

“Es un riesgo que está asumiendo Rafa Márquez y que le tiene que dedicar mucho tiempo para dominar esa situación”, explicó Orvañanos, al recordar los errores cometidos por algunos seleccionados en los partidos anteriores.

Armando León tendría minutos con México a petición de Rafa Márquez

Armando León también podría convertirse en una de las novedades de la Selección Mexicana durante el enfrentamiento contra Jamaica. Alejandro Orvañanos considera que el atacante convocado desde el fútbol de Croacia tiene posibilidades de ingresar al terreno de juego, debido al interés de Rafael Márquez por observar su rendimiento en una competencia oficial. “Yo sí creo que va a tener minutos, porque hay dos escenarios en los que puede tener minutos: escenario A, que necesitamos gol, cargar el área a balón parado por su físico o incluso hasta de manera defensiva para amarrar el partido”, explicó.

Orvañanos también planteó que León podría recibir una oportunidad si México consigue una ventaja de dos o tres anotaciones, situación que permitiría al entrenador realizar modificaciones sin comprometer demasiado el resultado. “Rafa lo quiere ver. Si Rafa apostó por él, lo trajo desde Croacia… tres años tenía Armando León que no viajaba a México. Lo que me cuentan es que lo quiere ver en un partido y saber si le da o no, o si es debut y despedida”, concluyó. De esta manera, la decisión sobre quién ocupará el centro del ataque permanece abierta, con Santiago Gimenez como primera opción, Julián Quiñones como alternativa táctica y Armando León a la espera de una oportunidad.