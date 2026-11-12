Curazao vs Panamá en vivo la Concacaf Nations League: marcador y resultado del partido de cuartos de final

Al momento: Curazao 0-0 Panamá, Concacaf Nations League 2026; goles y resultado hoy 12 de noviembre

Curazao vs Panamá, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Curazao y Panamá, válido por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El equipo local llega a este cotejo luego de ser líder del Grupo A de la fase de grupos, mientras que los panameños recién entran en escena ya que de acuerdo al reglamento, al ser una de las mejores cuatro selecciones de la Concacaf entró en cuartos.

¿Dónde ver Curazao vs Panamá en vivo hoy 12 de noviembre de 2026?

En Panamá, la transmisión del partido de ida está anunciada por FOX. Esta señal llevará el encuentro desde el Estadio Ergilio Hato, donde la selección dirigida por Thomas Christiansen comenzará la eliminatoria como visitante. Para los aficionados que sigan el compromiso desde Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de TUDN y ViX, con opciones para verlo por televisión y online en ese territorio.

¿A qué hora empieza el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Curazao y Panamá se disputará el jueves 12 de noviembre de 2026 en Willemstad. El inicio está programado para las 19:30 horas de Panamá, mientras que en Curazao comenzará a las 20:30 horas. Para el público de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el encuentro comenzará a las 18:30 horas.

Alineaciones Curazao vs Panamá, al momento: así salen a la Liga de Naciones

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; y Jearl Margaritha. DT : Dick Advocaat.

Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; y Jearl Margaritha. : Dick Advocaat. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Curazao vs Panamá

13 de octubre de 2023 | Curazao 1-2 Panamá | Concacaf Nations League 2023

| Concacaf Nations League 2023 15 de junio de 2021 | Curazao 0-0 Panamá | Eliminatorias Mundial 2022

| Eliminatorias Mundial 2022 12 de junio de 2021 | Panamá 2-1 Curazao | Eliminatorias Mundial 2022

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