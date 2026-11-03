Jugando Claro, en vivo | Lunes 2 noviembre 2026

Jugando Claro analizará el caso Ícaro y el registro de extranjeros del América tras el empate ante Toluca en el Apertura 2026

América vuelve a estar en el centro de la conversación después de las declaraciones de Antonio Mohamed sobre el uso de futbolistas extranjeros durante el Apertura 2026. El técnico del Toluca cuestionó que las Águilas hayan utilizado a 10 jugadores no formados en México durante el torneo, pese a que el reglamento establece un máximo de nueve registros simultáneos en el primer equipo.

Sin embargo, los movimientos realizados con Ícaro da Conceição, quien pasó a la categoría sub 21, explican por qué América no superó ese límite de manera simultánea. Ahora también surge un cuestionamiento relacionado con los números de camiseta que utilizó el futbolista brasileño. ¿Existe alguna irregularidad que deba investigarse? En Jugando Claro analizaremos qué establece el reglamento de la Liga MX, las declaraciones de Mohamed y la situación del equipo dirigido por Guillermo Almada.

América, Chivas y Cruz Azul empatan en la cima: ¿quién terminará como líder?

América, Chivas y Cruz Azul llegan a la recta final del Apertura 2026 con 29 puntos, en una pelea por el liderato que se mantiene abierta. Las Águilas ocupan actualmente la primera posición gracias a su diferencia de goles, mientras el Guadalajara y La Máquina permanecen al acecho.

Con la fase regular cerca de terminar, cada resultado puede modificar el orden de los tres equipos. ¿Quién tiene el calendario más complicado? ¿Qué escenarios necesita cada club para terminar como superlíder? En Jugando Claro analizaremos las posibilidades de América, Chivas y Cruz Azul y qué equipo puede llegar mejor posicionado a la Liguilla.

Mexicanos en Europa: Giménez y la Hormiga, sin minutos; Johan Vásquez destaca

El presente de los mexicanos en Europa también estará sobre la mesa. Santiago Giménez permaneció en la banca durante la goleada 4-0 del Porto sobre Estoril, mientras Armando ‘Hormiga’ González tampoco tuvo minutos en la victoria 3-2 del Olympiacos ante Kifisia.

En contraste, Johan Vásquez fue titular, disputó los 90 minutos y portó el gafete de capitán en el triunfo 2-1 del Genoa sobre Lecce. En Jugando Claro revisaremos la situación de los tres futbolistas, las oportunidades que están recibiendo y qué tanto preocupa la falta de actividad de los delanteros mexicanos.

Champions League 2026-27: vuelve la actividad con los gigantes de Europa

La Champions League 2026-27 regresa este 3 y 4 de noviembre con la cuarta jornada de la fase de liga y varios de los principales clubes europeos en acción. Barcelona recibirá al Aston Villa, Atlético de Madrid enfrentará al Bayern Munich, Real Madrid visitará al AEK de Atenas y Manchester City se medirá con el RB Leipzig.

Además, PSG visitará al Villarreal y Liverpool enfrentará al Fenerbahçe. Con los equipos en busca de puntos para acercarse a la clasificación, también se abre el debate sobre los principales candidatos al título. ¿Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City o PSG? En Jugando Claro analizaremos el panorama de la Champions League y a los clubes que pueden pelear por conquistar Europa.

La polémica por Ícaro da Conceição, la lucha por el liderato del Apertura 2026, el presente de los mexicanos en Europa y el regreso de la Champions League serán parte de los temas que se discutirán en Jugando Claro. ¿Crees que el caso de Ícaro debe investigarse o América actuó conforme al reglamento? Y en la cancha, ¿quién terminará como líder: América, Chivas o Cruz Azul? Queremos conocer tu opinión en los comentarios.