¿Cuántos puentes y días festivos hay en noviembre 2026? Esto dice la SEP y la LFT

Son diversos días los que están contemplados de asueto, tanto para estudiantes como para trabajadores

Estos son los días de asueto marcados para este mes | Reuters

Noviembre de 2026 tendrá distintos días de descanso dependiendo de si se trata de trabajadores o estudiantes de educación básica. Mientras la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un día de descanso obligatorio para los empleados, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla varias suspensiones de clases para alumnos y docentes.

La diferencia es importante porque el Día de Muertos no está considerado como descanso obligatorio por la LFT, aunque sí forma parte del calendario escolar de la SEP. Por ello, el 2 de noviembre tendrá un tratamiento distinto para trabajadores y estudiantes.

Días Festivos 2026: ¿Cuándo es el próximo puente y qué se celebra?

El próximo descanso obligatorio para los trabajadores será el lunes 16 de noviembre de 2026, con motivo de la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, que oficialmente se celebra el 20 de noviembre.

La LFT contempla el descanso en el tercer lunes de noviembre, por lo que el día libre se recorre al lunes 16. Los trabajadores que tengan que laborar durante esta jornada deberán recibir un salario triple por el servicio prestado, de acuerdo con las condiciones señaladas para los días de descanso obligatorio.

En el caso de los estudiantes de educación básica, noviembre tendrá otras fechas de suspensión contempladas en el calendario escolar. El 2 de noviembre será día de descanso por el Día de Muertos y posteriormente habrá otra suspensión relacionada con una sesión del Consejo Técnico Escolar.

¿Cuántos puentes habrá en noviembre 2026, según la SEP y la LFT?

La cantidad de días de descanso depende de quién consulte el calendario. Para los trabajadores, noviembre contempla un descanso obligatorio establecido por la LFT: el lunes 16.

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el calendario de la SEP contempla al menos tres suspensiones durante noviembre: el 2 de noviembre por Día de Muertos, el 16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana y el 27 de noviembre por la sesión del Consejo Técnico Escolar.

Esto significa que el 2 de noviembre no es un día festivo obligatorio para los trabajadores. Quienes laboren deberán acudir normalmente a sus actividades, mientras que los docentes y directivos de educación básica sí tienen contemplada la suspensión dentro del calendario escolar.

En cuanto al periodo de Día de Muertos, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos de descanso al enlazarse la suspensión escolar con el fin de semana y la jornada correspondiente al Consejo Técnico Escolar (30 de octubre al 2 de noviembre).

¿Cuántos puentes y días festivos quedan en el año 2026?

Después de noviembre, quedará un descanso obligatorio para los trabajadores en 2026, correspondiente a la jornada del 25 de diciembre: Navidad.

En noviembre, el día que sí tiene carácter de descanso obligatorio para los trabajadores es el lunes 16, mientras que el 2 de noviembre corresponde a una suspensión contemplada para el sector educativo y no a un feriado establecido por la LFT.

Por ello, antes de planificar viajes, actividades o descansos, es importante distinguir entre los días establecidos por la LFT y las suspensiones del calendario de la SEP. Para los trabajadores, el 16 de noviembre será el puente oficial del mes; para los estudiantes, el calendario escolar contempla más jornadas sin clases.