Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

Sigue el duelo entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. Minuto a minuto acá en Claro Sports.

Bucaramanga vs Nacional en vivo por la Liga BetPlay | Claro Sports

Atlético Bucaramanga recibe a Atlético Nacional por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2026-II, un compromiso que en el papel pinta para ser entretenido. El ‘leopardo’ espera sellar del todo su participación en los cuadrangulares, mientras que el ‘verdolaga’ quiere quedarse con el primer puesto y tener ventaja deportiva para la siguiente fase.

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 2 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo bumangués y el paisa, correspondiente a la fecha 17 del torneo finalización, dará comienzo a las 8:15 p.m. y se llevará a cabo en el Américo Montanini. La transmisión del mismo está a cargo de Win Sports +, canal pago en la mayoría de cableoperadores. Vía online la opción es por Win Play, a la cual debe suscribirse.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fabry Castro; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla. D.T.: Pablo Peirano.

Nacional: Franco Armani; Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y José Escorcia. D.T.: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de Liga Betplay 2026?

Bucaramanga viene de un triunfo apretado por 2-1 contra Deportivo Pasto, el cual le volvió a dar vida luego de perder dos compromisos al hilo. Nacional por su parte tiene cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, un rendimiento bueno. La última vez que jugaron en el Montanini fue en marzo del 2025 y el ‘leopardo’ se quedó con el triunfo. Para este enfrentamiento se estima un empate o una victoria de la visita.

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