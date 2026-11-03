¡Ohtani en peligro! El japonés podría perder el MVP ante una nueva figura de MLB

La BBWAA reveló a los candidatos para sus principales premios de 2026, con Ohtani entre los finalistas pero lejos de ser el favorito para repetir como MVP

El japonés parte en desventaja por el MVP 2026. Claro Sports

La era de Shohei Ohtani como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) podría llegar a su fin. El japonés fue incluido entre los tres finalistas de la Liga Nacional para el premio al Jugador Más Valioso de 2026, pero Pete Crow-Armstrong parte como el principal candidato. Si se confirma el pronóstico, sería la primera vez desde 2020 que ni Ohtani ni Aaron Judge reciben el reconocimiento en alguna de las dos ligas.

La Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) dio a conocer este lunes a los finalistas para los principales premios individuales de la temporada. La lista contempla MVP, Cy Young, Novato del Año, Manager del Año y Relevista del Año. Además, 2026 marca la primera edición en la que la BBWAA entrega su premio al mejor relevista de cada liga.

Ohtani busca mantener una racha que lo llevó a conquistar el MVP de la Liga Nacional en 2024 y 2025, después de haber ganado previamente el reconocimiento en la Liga Americana con los Angelinos. Sin embargo, esta vez tiene como principales rivales a Crow-Armstrong, de los Cubs, y Brice Turang, de los Brewers.

¿Quiénes son los finalistas al MVP de la MLB 2026?

En la Liga Nacional, los tres candidatos son Pete Crow-Armstrong, Shohei Ohtani y Brice Turang. Crow-Armstrong llega como favorito después de una temporada en la que terminó con 45 jonrones, 107 carreras impulsadas, promedio de bateo de .280 y OPS de .942.

Your 2026 @officialBBWAA NL MVP Award finalists:



Pete Crow-Armstrong, Cubs

Shohei Ohtani, Dodgers

Brice Turang, Brewers pic.twitter.com/pd5gaJ6sz0 — MLB (@MLB) November 2, 2026

En la Liga Americana, la pelea quedó entre Yordan Alvarez, Junior Caminero y Bobby Witt Jr. Alvarez aparece como el principal candidato después de una temporada en la que ganó el título de bateo con .316 y encabezó las Grandes Ligas en porcentaje de embasado (.432), slugging (.601), OPS (1.033) y bases totales (341). Además, conectó 42 jonrones y produjo 106 carreras.

Your 2026 @officialBBWAA AL MVP Award finalists:



Yordan Alvarez, Astros

Junior Caminero, Rays

Bobby Witt Jr., Royals pic.twitter.com/bmeLsVFbFn — MLB (@MLB) November 2, 2026

Los finalistas al Cy Young de la MLB 2026

La Liga Nacional tendrá como candidatos a Jacob Misiorowski, Chris Sale y Cristopher Sánchez. En la Americana aparecen Dylan Cease, Parker Messick y Cam Schlittler. Este último cerró la campaña con marca de 14-6, efectividad de 1.95 y 239 ponches con los Yankees.

Your 2026 @officialBBWAA AL Cy Young Award finalists:



Dylan Cease, Blue Jays

Parker Messick, Guardians

Cam Schlittler, Yankees pic.twitter.com/VWgyu4GQHb — MLB (@MLB) November 2, 2026

El premio al Novato del Año también tiene a sus seis candidatos definidos. Por la Liga Nacional competirán Carson Benge, Sal Stewart y JJ Wetherholt, mientras que en la Americana aparecen Kevin McGonigle, Parker Messick y Payton Tolle. Messick destaca porque también es finalista al Cy Young de su liga.

Manager y Relevista del Año: estos son los finalistas

Para Manager del Año en la Liga Nacional fueron nominados Don Mattingly, Pat Murphy y Walt Weiss. En la Americana, los finalistas son Kevin Cash, Chad Tracy y Will Venable. Los ganadores serán determinados con base en la actuación de sus equipos durante la temporada regular.

Por primera vez, la BBWAA también entregará el Premio al Relevista del Año. Los candidatos de la Liga Nacional son Jhoan Duran, Trevor Megill y Mason Miller, mientras que en la Americana aparecen Bryan Baker, Cade Smith y Louis Varland. Los ganadores de esta nueva categoría se conocerán junto con los del Cy Young.

Los ganadores de los premios de la BBWAA se anunciarán durante la segunda semana de noviembre. El Novato del Año se conocerá el 9 de noviembre; el Manager del Año, el 10; el Cy Young y el Relevista del Año, el 11; y finalmente, los MVP de ambas ligas serán anunciados el 12 de noviembre.

La atención estará puesta especialmente en la carrera por el MVP. Ohtani puede mantener su corona, pero llega como contendiente y no como favorito, mientras Crow-Armstrong y Alvarez aparecen al frente de sus respectivas ligas. Si ambos ganan, terminará una racha que desde 2021 ha tenido a Judge u Ohtani como MVP de MLB en cada temporada.