Mochila de Vida para 72 horas: qué es y lista de los suministros que debe de tener

Las recomendaciones para preparar suministros de emergencia durante 72 horas han generado dudas sobre una posible guerra mundial

Esto debe de tener una mochila de emergencia | Claro Sports

La recomendación de preparar una Mochila de Vida con suministros para sobrevivir durante 72 horas ha generado preguntas en redes sociales sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Las campañas de prevención difundidas por distintos gobiernos han llamado la atención en medio de las tensiones internacionales, aunque las autoridades explican que contar con alimentos, agua y artículos de emergencia forma parte de las medidas de protección ante situaciones que pueden interrumpir los servicios básicos.

En México, Protección Civil recomienda contar con una mochila de emergencia desde hace varios años, especialmente ante sismos, inundaciones y otros fenómenos que pueden obligar a las familias a abandonar sus viviendas. Esta medida busca facilitar la respuesta durante los primeros tres días posteriores a un desastre, cuando el acceso a alimentos, medicamentos, electricidad o comunicaciones podría verse afectado.

¿Qué es una Mochila de Vida? Esto dice Protección Civil

La Mochila de Vida, también conocida como mochila de emergencia, es un conjunto de artículos que permite cubrir necesidades básicas durante las primeras 72 horas después de un desastre. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), su preparación debe formar parte del Plan Familiar de Protección Civil, ya que facilita una evacuación y ayuda a mantener disponibles los suministros necesarios mientras llega la asistencia.

El organismo federal señala que la mochila debe permanecer en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de la ruta de evacuación del domicilio. Su contenido debe adaptarse al número de integrantes de la familia y considerar las necesidades de menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pacientes que requieren medicamentos y animales de compañía.

Las 72 horas equivalen a tres días de autonomía ante una emergencia, periodo durante el cual una familia podría enfrentar interrupciones de electricidad, agua potable, transporte o comunicaciones. El objetivo es reducir los riesgos mientras se restablecen los servicios o las autoridades proporcionan ayuda.

¿Qué debe de contener una Mochila de Vida? Lista de suministros

Protección Civil recomienda incluir agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, herramientas de comunicación y documentos personales. Los productos deben mantenerse en condiciones adecuadas, revisarse periódicamente y sustituirse antes de su fecha de caducidad.

Estos son los suministros que debe contener una Mochila de Vida para 72 horas:

Agua embotellada: una reserva suficiente para las necesidades de las personas durante tres días. Alimentos no perecederos: productos enlatados, barras energéticas y alimentos que no requieran refrigeración. Botiquín de primeros auxilios: gasas, vendas, material de curación y artículos básicos para atender lesiones. Medicamentos personales: tratamientos recetados y suministros necesarios para quienes dependen de ellos. Linterna y pilas de repuesto: para contar con iluminación en caso de cortes de electricidad. Radio portátil de baterías: permite escuchar avisos de las autoridades sin depender de internet. Documentos importantes: copias de identificaciones, actas y otros documentos dentro de una bolsa impermeable o memoria USB. Dinero en efectivo: para realizar pagos cuando no funcionen las terminales bancarias o los cajeros automáticos. Ropa y artículos de abrigo: cambios de ropa, impermeable, cobija y calzado adecuado. Artículos de higiene personal: papel higiénico, toallas húmedas, cepillo de dientes y productos de uso cotidiano. Silbato: útil para solicitar ayuda o facilitar la localización de una persona. Copia de las llaves: duplicados de las llaves del domicilio y otros accesos necesarios. Directorio de contactos: teléfonos de familiares, servicios médicos y cuerpos de emergencia. Cargador portátil para celular: batería externa para mantener disponibles los medios de comunicación. Suministros especiales: pañales, alimentos infantiles, artículos para personas con discapacidad y provisiones para mascotas.

El Cenapred también recomienda contar con una reserva adicional de productos en casa, debido a que una mochila de evacuación tiene limitaciones de espacio y peso. La cantidad de agua, alimentos y medicamentos debe calcularse de acuerdo con las necesidades de cada integrante del hogar.

Mochila de Vida: ¿Por qué se ha desatado la teoría de una Tercera Guerra Mundial?

La relación entre las mochilas de emergencia y una posible Tercera Guerra Mundial surgió a partir de campañas de prevención difundidas por gobiernos europeos y de publicaciones sobre las tensiones internacionales. El 26 de marzo de 2025, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, que contempla medidas para que la población pueda subsistir durante un mínimo de 72 horas ante distintas situaciones de crisis.

La iniciativa europea considera escenarios como conflictos armados, desastres naturales, pandemias, ciberataques y fallas en infraestructura esencial. Entre sus objetivos se encuentran fortalecer los sistemas de alerta, mejorar la respuesta institucional y promover que las familias tengan suministros suficientes para enfrentar interrupciones temporales de servicios.

En noviembre de 2026, el tema volvió a circular en redes sociales debido a rumores sobre un posible ataque nuclear de Estados Unidos contra Irán. Las especulaciones cobraron fuerza después de que el comentarista estadounidense Tucker Carlson advirtiera sobre la posibilidad de una acción militar que pudiera aumentar las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, sus declaraciones no representan una confirmación oficial de que exista una operación nuclear programada.

La recomendación de preparar una Mochila de Vida no significa que una Tercera Guerra Mundial sea inminente. Las autoridades europeas presentan estas medidas como parte de una estrategia de prevención ante distintos riesgos, mientras que Protección Civil en México lleva años con recomendaciones similares para afrontar emergencias y desastres.

Por ello, contar con suministros para 72 horas es una medida de protección familiar y no una señal de que comenzará un conflicto armado mundial. Las autoridades recomiendan consultar información oficial, identificar las rutas de evacuación del domicilio y mantener los artículos de emergencia disponibles para utilizarlos cuando sea necesario.

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