¡No hubo infracción! La Liga MX responde a Mohamed y aclara el caso de los extranjeros del América

El caso de Ícaro da Conceição, quien pasó del primer equipo a la sub 21 y recibió el dorsal 217, permitió liberar una plaza para los registros de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo

La Liga aclara las dudas surgidas tras las palabras de Mohamed | Imago7

La Liga MX puso fin a la controversia alrededor del registro de futbolistas no formados en México del América durante el Apertura 2026. En un comunicado publicado este 2 de noviembre, el organismo aclaró que no existe una violación al Reglamento de Competencia por los cambios de numeración de Ícaro da Conceição, quien utilizó los dorsales 27 y 217 durante el torneo.

La explicación de la Liga MX parte de un punto central: los 10 jugadores no formados en México que tuvieron participación con América no estuvieron registrados de manera simultánea en el primer equipo. De acuerdo con el comunicado, Ícaro comenzó el torneo con el plantel de Liga MX, pero posteriormente el club solicitó su cambio a la categoría sub 21.

Ese movimiento se formalizó el 10 de septiembre, dentro del periodo establecido para realizar modificaciones en los registros. Al pasar a la categoría sub 21, el brasileño tuvo que recibir una numeración correspondiente a esa competencia, por lo que se le asignó el dorsal 217, ya que los números disponibles para esa categoría van del 181 al 230.

La Liga MX explicó que este cambio permitió liberar una plaza dentro del registro de extranjeros del primer equipo y posteriormente América incorporó a Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo. De esta manera, los 10 futbolistas no formados en México que tuvieron minutos con las Águilas durante el torneo no ocuparon al mismo tiempo las nueve plazas permitidas.

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¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre los extranjeros del América?

La discusión apareció después del partido entre América y Toluca, momento en el que Antonio Mohamed cuestionó el número de extranjeros que habían tenido participación con las Águilas. El técnico de los Diablos Rojos sostuvo que su rival había utilizado a 10 jugadores no formados en México y consideró que el reglamento establece un máximo de nueve.

“Es el único equipo del fútbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha… El reglamento son nueve extranjeros y América jugó con 10. Habría que analizarlo”, declaró Mohamed después del empate 2-2 en el Estadio Azteca.

¿Cuántos extranjeros utilizó América en el Apertura 2026?

Durante el Apertura 2026, 10 jugadores no formados en México tuvieron participación con el América: Brian Rodríguez, Cristian Borja, Miguel Borja, Raphael Veiga, Sebastián Cáceres, Ícaro da Conceição, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Óscar Perea y Carlos Álvarez.

La particularidad está en que Ícaro dejó de ocupar una plaza del primer equipo cuando fue trasladado a la categoría sub 21. La Liga MX confirmó que el movimiento fue realizado dentro de los plazos establecidos y que su nuevo registro con el dorsal 217 obedeció a las reglas de numeración de esa categoría.

El organismo también señaló que América recibió el Carnet Único dentro del periodo reglamentario, mecanismo que permite al futbolista participar tanto en Sub-21 como en Liga MX bajo las condiciones establecidas. Por ello, el caso no representa una infracción al límite de registros del primer equipo.