Dafne Navarro eleva la dificultad de su rutina en el Mundial de Trampolín rumbo a Los Ángeles 2028

La gimnasta mexicana disputará su noveno Campeonato Mundial en Nanjing, China, donde buscará avanzar a las rondas finales con una rutina de mayor dificultad

La selección mexicana de gimnasia trampolín afrontará este martes el Campeonato Mundial de Nanjing, China, en donde sobresale la experiencia de la olímpica Dafne Navarro, quien buscará ubicarse entre las 16 mejores del planeta con una rutina con mayor dificultad que la encaminen al clasificatorio para Los Ángeles 2028.

“Voy a subir un poquito más la dificultad, cuatro décimas para estar más en la conciencia para las semifinales que son las primeras cuatro y pues también las gimnastas que van a estar allá van a estar fuertes en los países potencia que es China, Japón, Rusia, Bielorrusia. Pero pues estar dentro de esta Top 24 para ahí buscar una final y también voy en sincronizado mixto y en sincronizado femenil y pues fue muy buena con muy buenas sensación”, dijo en entrevista con Claro Sports.

La gimnasta de 30 años hizo historia al ser la primera mexicana que compite en su disciplina en una cita olímpica, al hacerlo en Tokyo 2020 y finalizar entre las ocho mejores del certamen, además de tener entre su palmarés dos bronces mundiales obtenidos en la cita de 2018 y en 2022.

Dafne competirá en su novena cita mundial y entre los retos estará el hacerlo con los nuevos trampolines chinos que ya usó en junio pasado, en Portugal, pero también ahora lo hará para disfrutar el proceso de su último ciclo olímpico que la lleven de nuevo a una justa veraniega en Los Ángeles.

“Te ayudan a ganar un poquito más de altura, pero al mismo tiempo son un poquito más inestables. Entonces, si te vas un poquito chueco es más difícil como que regresar al centro, entonces tienes que como que tener calma y al hacer tu rutina como que no apresurarte tanto porque un pequeñito error te manda para afuera”, explicó la tapatía.

Además de Dafne, el talento de Patricia Núñez y Donovan Guevara estará presente en el certamen, todos candidatos para pelar el próximo año plazas directas en el mundial o en las Copas del orbe de 2028.

Te puede interesar: