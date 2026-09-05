Jugando Claro, en vivo | Viernes 4 de septiembre

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en la multiplataforma de Claro Sports

La actividad de los mexicanos en Europa vuelve a ocupar la atención en Jugando Claro. Santiago Gimenez ya disputó sus primeros minutos con el Porto y analizamos lo que dejó su debut, su actuación y el reto que tendrá para ganarse un lugar dentro del equipo portugués.

También repasamos la jornada de Álvaro Fidalgo con el Betis, que consiguió una victoria ante el Real Madrid, además del momento que vive Armando González en Europa y las expectativas alrededor del delantero mexicano.

En México, la Jornada 7 de la Liga MX ya está en marcha y revisamos el nivel que han mostrado los equipos hasta ahora. Tigres y Chivas se preparan para buscar tres puntos que pueden ser importantes en sus aspiraciones dentro del torneo. Todo esto y más en Jugando Claro, con las últimas noticias de la Liga MX, los mexicanos en Europa y la actualidad del futbol nacional e internacional.

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