El regreso de Andy Ruiz termina con derrota ante Damian Knyba por decisión unánime

El mexicano tuvo dificultades para encontrar la distancia corta ante el alcance del polaco. Knyba controló buena parte del combate con el jab y el movimiento de piernas

El Destroyer rompió una racha de peleas sin derrota | Imago7

Andy Ruiz Jr volvió al ring después de más de dos años, pero no pudo acompañar su regreso con una victoria. El mexicano perdió ante el polaco Damian Knyba por decisión unánime después de 12 rounds en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en un combate que puso nuevamente al excampeón mundial de peso pesado frente a un rival que aprovechó su alcance durante buena parte de la pelea.

Desde el primer round, Ruiz tomó la iniciativa y buscó conectar con la mano derecha sobre el rostro de Knyba. El polaco respondió manteniendo la distancia con el jab y utilizando sus 2.01 metros de estatura para impedir que el mexicano pudiera establecer el intercambio en corto. La misma dinámica se mantuvo durante los siguientes episodios, con Ruiz intentando acercarse y Knyba moviéndose alrededor del ring.

En el tercer y cuarto asaltos, Ruiz comenzó a insistir con los golpes al cuerpo. El mexicano consiguió reducir algunos centímetros la distancia y conectó más sobre el físico de su rival, aunque Knyba recurrió a las sujeciones para detener sus avances. Para el quinto round, el polaco comenzó a lanzar combinaciones con mayor frecuencia y encontró espacios con golpes rectos.

El momento de mayor actividad para Ruiz llegó en el sexto episodio. Un volado de derecha del mexicano provocó un corte en el rostro de Knyba, lo que permitió que el excampeón aumentara la presión y llevara el combate a la corta distancia. Sin embargo, el polaco logró cambiar nuevamente la dinámica en el séptimo asalto.

El punto crítico para el Destroyer llegó en el séptimo episodio. Knyba logró encontrarlo y le conectó un jab al rostro que dejó a Ruiz sentido. Posteriormente lanzó una serie de golpes que encontraron al mexicano, y Ruiz terminó sobre la lona después de la ofensiva del polaco, consiguiendo apenas llegar al final del round gracias al sonido de la campana. El octavo episodio fue utilizado por el mexicano para recuperarse y evitar que Knyba pudiera continuar con la misma ofensiva.

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Ruiz volvió a encontrar espacios en el noveno round con una combinación de derecha e izquierda, aunque Knyba retomó el uso del jab y de sus desplazamientos para mantenerse fuera de la distancia corta. En los rounds 10 y 11, el polaco volvió a imponer su estrategia, utilizando su alcance y condición física para evitar que el mexicano pudiera conectar combinaciones de manera constante.

En el último episodio, Ruiz buscó cambiar el resultado con combinaciones, pero no logró llevar a Knyba a una situación de intercambio prolongado. El polaco mantuvo el movimiento y terminó los 12 rounds de pie. Con ello, la pelea quedó en manos de los jueces (117-110, 114-113, 114-113) y el mexicano no pudo cerrar su regreso con el triunfo que buscaba.

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La derrota representa un nuevo punto en la trayectoria de Ruiz, quien ahora deberá definir el siguiente paso después de regresar al boxeo tras su ausencia. El mexicano había llegado con una marca de 35 victorias, dos derrotas y un empate, mientras Knyba sumó otro resultado positivo a su registro profesional. Para Ruiz, la pelea significó su primer combate desde el empate ante Jarrell Miller en agosto de 2024; y ahora deberá de buscar otro encuentro que le ayude a obtener los bonos suficientes para meterse a la pelea por los cetros de la categoría

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