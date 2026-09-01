Liga Mayor ONEFA 2026: calendario, horarios y dónde ver en vivo los partidos de la semana 1

Publicado por Héctor Lázzeri

El fútbol americano colegial de México inicia este fin de semana. Conoce los días, horarios y canales para seguir los partidos de la Liga Mayor

Recepción durante el partido entre Tigres y Pumas en la final ONEFA 2017
Calendario y resultados de la semana 1 de la Liga Mayor ONEFA 2026 | Imago7

El fútbol americano colegial de México está de regreso. La temporada de la Liga Mayor de la ONEFA dará inicio el primer fin de semana del mes de septiembre, con 14 equipos en busca de la corona de los emparrillados nacionales.

Auténticos Tigres van en la defensa del campeonato, luego de dar la sorpresa y terminar el invicto de Borregos Monterrey en su nueva casa para terminar su maldición en las finales con Clásico Regio.

El equipo de la Autónoma de Nuevo León busca el bicampeonato que logró en par de ocasiones (2011 y 2022, 2015 y 2016), pero en ambas no participó el Tec de Monterrey en la ONEFA, al jugar en la Conadeip. Tenemos que remontarnos a la década de 1990 para encontrar la última vez que los lanudos pasaron más de dos años sin título de la Liga Mayor (el tricampeonato de Aztecas de 1995 a 1997).

MÁS INFORMACIÓN: El calendario completo de la ONEFA 2026

ONEFA 2026: ¿Qué partidos se juegan la semana 1?

La actividad inicia al sur de la CDMX el jueves 3 de septiembre, con la visita de Borregos Monterrey ante el Tec CCM. Tendremos cuatro partidos el viernes, incluyendo el duelo de Pumas CU ante la Anáhuac México Norte y dos para cerrar la jornada el sábado, incluyendo el estreno del equipo ascendido, la Anáhuac Cancún.

  • Jueves 3 de septiembre
    • Borregos Monterrey en Borregos CCM | 18:00
  • Viernes 4 de septiembre
    • Borregos Puebla en Borregos Guadalajara | 18:00
    • Pumas CU en Leones Anáhuac Norte | 18:00
    • Aztecas UDLAP en Zorros CETYS | 18:00
    • Águilas Blancas IPN en Auténticos Tigres | 19:00
  • Sábado 5 de septiembre
    • Burros Blancos IPN en Linces UVM | 12:00
    • Borregos CEM en Leones Anáhuac Cancún | 19:00

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la ONEFA

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026, al momento

Así arranca la campaña 2026 de la Liga Mayor, con los 14 equipos que estarán en la categoría más alta del fútbol americano colegial en México.

EquipoRécordPts. en contraDif. pts
Borregos CCM0-000
Auténticos Tigres0-000
Borregos Monterrey0-000
Linces UVM0-000
Borregos CEM0-000
Borregos Puebla0-000
Burros Blancos IPN0-000
Leones Anáhuac Cancún0-000
Aztecas UDLAP0-000
Leones UAMN0-000
Águilas Blancas IPN0-000
Pumas CU0-000
Zorros CETYS0-000
Borregos Guadalajara0-000

Liga Mayor ONEFA 2026: Fechas clave

La temporada regular de la Liga Mayor arranca el jueves 3 de septiembre. Cada equipo jugará nueve partidos en 10 semanas, con la semana 10 programada para el 6 y 7 de noviembre. Tras ello, se jugarían los Playoffs, a los que calificarán los ocho mejores equipos. La postemporada se jugaría en estas fechas:

  • Cuartos de final: 13 y 14 de noviembre
  • Semifinales: 20 y 21 de noviembre
  • Final: 27 o 28 de noviembre

¿Quién transmite la Liga Mayor de la ONEFA 2026?

  • Jueves 3 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos CCM | Claro Sports
  • Viernes 4 de septiembre | Borregos Puebla en Borregos Guadalajara | YouTube ESPN MX
  • Viernes 4 de septiembre | Pumas CU en Leones Anáhuac México Norte | YouTube Leones Anáhuac Norte
  • Viernes 4 de septiembre | Aztecas UDLAP en Zorros CETYS | YouTube CETYS Universidad
  • Viernes 4 de septiembre | Águilas Blancas IPN en Auténticos Tigres | YouTube UANL
  • Sábado 5 de septiembre | Burros Blancos IPN en Linces UVM | YouTube Máximo Avance
  • Sábado 5 de septiembre | Borregos CEM en Leones Anáhuac Cancún | YouTube Universidad Anáhuac Cancún

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