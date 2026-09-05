¡Se les escapó! Serena y Venus Williams caen en desempate del US Open 2026

El encuentro marcó el regreso de ambas al dobles del US Open desde 2022, torneo en el que conquistaron los títulos de 1999 y 2009

Las estadounidenses acabaron pronto su historia en el US Open | Reuters

Serena y Venus Williams quedaron eliminadas del torneo de dobles femenino del US Open 2026, después de perder ante Hao-Ching Chan y Maya Joint en un partido que se definió en el desempate. Las hermanas estadounidenses llegaron a tener una ventaja de 5-0 en el supertiebreak, pero no pudieron sostenerla y terminaron con una derrota de 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7).

El encuentro representó el regreso de las Williams al dobles del US Open desde 2022, cuando Serena disputó por última vez el torneo de Grand Slam que las hermanas conquistaron en dos ocasiones. En esta edición, ambas recibieron una invitación de la organización para volver a competir juntas en Flushing Meadows.

Serena y Venus consiguieron llevar el partido al tercer set después de imponerse en el desempate del segundo. Las estadounidenses también reaccionaron cuando se encontraban 4-1 abajo en el último parcial y lograron igualar el marcador, pero la definición terminó nuevamente en manos de sus rivales.

El desenlace llegó en el supertiebreak. Las Williams comenzaron con una ventaja de 5-0, pero Chan y Joint remontaron la diferencia hasta quedarse con el triunfo por 10-7. Durante esa parte del partido, Serena y Venus cometieron dobles faltas después de haber recuperado terreno en el tercer set.

La derrota cerró la participación de las hermanas en el dobles del US Open 2026, torneo en el que habían conseguido los títulos de 1999 y 2009. A lo largo de sus participaciones juntas en Nueva York, acumularon 27 victorias y ocho derrota.

El regreso de Serena al circuito se produjo este año después de un periodo cercano a cuatro años sin competir. La estadounidense, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, retomó de manera progresiva su actividad, mientras Venus continúa compitiendo en el circuito profesional.

Para Serena, el enfrentamiento también significó volver a encontrarse con Maya Joint, quien ya la había derrotado durante su regreso a los partidos individuales en Wimbledon. En aquella ocasión, la australiana se impuso en tres sets. Las Williams también habían intentado competir juntas en Wimbledon, pero tuvieron que retirarse debido a una lesión de rodilla de Serena.

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Antes de quedar eliminadas del dobles, Serena participó en el torneo de dobles mixto junto a Carlos Alcaraz, con quien alcanzó los cuartos de final. Venus, por su parte, también recibió una invitación para disputar el cuadro individual del US Open. Así terminó el reencuentro de las hermanas Williams en el dobles de Nueva York, después de cuatro años de espera y con una definición que se decidió en los últimos puntos.

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