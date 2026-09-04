Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 5, Zona Sur

Claro Sports es la casa de los playoffs de la LMB y hoy la novena tabasqueña podría definir su futuro

Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla protagonizarán este viernes 4 de septiembre el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, en una noche que tendrá como escenario el Estadio Hermanos Serdán. La novena tabasqueña buscará conseguir el resultado que necesita para asegurar su presencia en la Serie del Rey, mientras los poblanos tratarán de prolongar la serie ante su afición.

El play ball está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y el encuentro podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Será la última cita de esta serie en el Estadio Hermanos Serdán, por lo que la afición poblana vivirá una noche con batazos, pitcheos y jugadas que podrían definir el rumbo de la confrontación.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla hoy 4 de septiembre?

El Juego 5 comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 4 de septiembre en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla. La actividad se extenderá durante la noche, cuando se conocerá si la serie termina en territorio poblano o si será necesario disputar un sexto encuentro.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol?

Los aficionados podrán disfrutar en vivo el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur mediante la multiplataforma de Claro Sports. La transmisión permitirá seguir cada lanzamiento, batazo y jugada defensiva del encuentro.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Olmecas de Tabasco se encuentra a una victoria de conquistar el campeonato de la Zona Sur y conseguir el boleto a la Serie del Rey 2026 al estar 3-1 arriba en la rivalidad. El equipo tabasqueño tendrá la posibilidad de cerrar la serie en el Estadio Hermanos Serdán, mientras Pericos de Puebla buscará extender este duelo hasta un sexto juego.

La afición poblana tendrá así una última oportunidad de acompañar a los Pericos en casa durante esta serie. El Estadio Hermanos Serdán se prepara para una noche de máxima tensión en la que cada lanzamiento podría acercar a una novena a la Serie del Rey o mantener con vida a la otra.

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