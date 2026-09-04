Porto vs Moreirense, en vivo el debut de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal

Disfruta online en vivo, el Porto de Santiago Gimenez frente al Moreirense por Claro Sports, partido de la jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal

Horario y dónde ver Porto vs Moreirense hoy 4 de septiembre en la jornada 5 de la Liga de Portugal

El Estadio do Dragão se prepara para una nueva batalla del fútbol portugués, cuando el Porto reciba al Moreirense en el arranque de la jornada 5 de la Primeira Liga. Los Dragones buscarán aprovechar su condición de local para mantenerse en lo más alto de la clasificación, en un partido que también tendrá la atención puesta en Santiago Gimenez y la posibilidad de que tenga actividad este viernes 4 de septiembre de 2026. El balón comenzará a rodar a las 13:15 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica.

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Últimos resultados del Porto vs Moreirense en la Liga de Portugal

El Porto llega con un claro dominio en sus últimos enfrentamientos ante el Moreirense, con cuatro victorias en sus cinco partidos más recientes. El antecedente más reciente también favorece a los Dragones, que en marzo de 2026 se impusieron por 3-0 y extendieron su superioridad ante un rival que ahora buscará cambiar la historia.

FC Porto 3-0 Moreirense | Primeira Liga | 15/03/2026

| Primeira Liga | 15/03/2026 Moreirense 1-2 FC Porto | Primeira Liga | 27/10/2025

| Primeira Liga | 27/10/2025 FC Porto 3-1 Moreirense | Primeira Liga | 02/05/2025

| Primeira Liga | 02/05/2025 Moreirense 0-3 FC Porto | Primeira Liga | 21/12/2024

| Primeira Liga | 21/12/2024 Moreirense 2-1 FC Porto | Taça de Portugal | 24/11/2024

| Taça de Portugal | 24/11/2024 FC Porto 2-0 Moreirense | Copa de la Liga | 31/10/2024

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