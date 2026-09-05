Rafa Márquez, Memo Ochoa y Javier Aguirre vuelven a jugar juntos en México Siglo XXI

El Auditorio Nacional recibió un cierre marcado por fútbol, mensajes para los jóvenes y cuatro estrellas históricas del Tricolor

El fútbol se hizo presente en México Siglo XXI | Alejandra Suárez Claro Sports

El fútbol tomó por unos minutos el escenario del Auditorio Nacional durante el cierre de México Siglo XXI 2026. El Director General de Fundación Telmex-Telcel, Arturo Elías Ayub junto con Javier Aguirre, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez compartieron el balón ante 10 mil becarios de Fundación Telmex Telcel, en una escena que reunió a cuatro figuras históricas de la Selección Mexicana y que provocó la reacción del público presente.

La aparición conjunta llegó después del panel deportivo del encuentro. Márquez, Ochoa y Aguirre realizaron dominadas con el balón, mientras Elías Ayub se sumó al momento futbolero sobre el escenario, vestido con la camiseta de México. Ayub ingresó entre aplausos mientras se escuchaba “Cielito Lindo”, antes de comenzar la interacción con los exintegrantes y actuales referentes del Tricolor.

El cierre también dejó mensajes dirigidos a los jóvenes presentes. Javier Aguirre pidió: “Sean una familia”; Rafael Márquez lanzó: “Den su mejor versión”; y Guillermo Ochoa resumió su intervención con: “Crean en ustedes”. Las palabras marcaron una de las últimas partes de una jornada que combinó experiencias personales, deporte y llamados a los becarios para asumir nuevos retos.

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Arturo Elías retomó además el “¿Y si sí?”, frase que acompañó a México durante el Mundial 2026, para transformarla en un mensaje hacia los asistentes. “Y si sí creas tu momento. Y si sí sacas tu mejor versión. Y si sí confías en ti. Y si sí somos mejores cada día. Y si sí entre todos hacemos un México chingón”, expresó ante los jóvenes reunidos en el Auditorio Nacional.

La dinámica no terminó con las dominadas. Los participantes fueron divididos posteriormente en los equipos “Viva México” y “¿Y si sí?” para disputar un reto con dos balones gigantes, que debían ser trasladados entre el público hasta la parte final del recinto y regresar al escenario. Después del recorrido por las gradas, el equipo “Viva México” consiguió imponerse en la competencia.

Durante el mismo encuentro, Arturo Elías Ayub anunció que México volverá a recibir el campeonato mundial de jóvenes en situación de calle, competencia programada del 17 al 23 de enero de 2027. Será la tercera ocasión en la que el país funja como sede del evento, según explicó el director general de Fundación Telmex Telcel durante el cierre de México Siglo XXI.

Arturo Elías reconoce al ingeniero Carlos Slim Helú

En la parte final de su intervención, Arturo Elías dedicó un reconocimiento a Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, por el respaldo a México Siglo XXI y a distintos programas enfocados en becas, educación en línea, alimentación y atención de enfermedades. “Yo no conozco a nadie más que quiera más a México que este señor. Un aplauso para el Ingeniero Carlos Slim”, afirmó.

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México Siglo XXI llegó así a 24 años de reunir a becarios de Fundación Telmex Telcel con personalidades de distintos ámbitos, y Arturo Elías calificó como “un gran privilegio” formar parte del encuentro. En esta edición, el cierre dejó al fútbol como uno de sus elementos centrales, con Elías Ayub, Aguirre, Ochoa y Márquez compartiendo escenario, balón y mensajes frente a miles de jóvenes.

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