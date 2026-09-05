Andy Ruiz Jr. vs Damian Knyba, en vivo la pelea de peso pesado de hoy
‘El Destroyer’ regresa a los encordados, con la misión de destacar dentro de los pesos pesados. El combate se realizará en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey
Cartelera completa y orden de las peleas:
Andy Ruiz Jr. vs Damian Knyba | Peso pesado
Vito Mielnicki Jr. vs Austin ‘Ammo’ Williams | Título mundial de peso mediano OMB
Alan Chaves vs Eridson García | Título latino de peso ligero OMB
Zaquin Moses vs Ángel Antonio Contreras | Peso superpluma
Dennis Thompson vs José Casillas | Peso wélter
Brooke Mullen vs Bria Miller | Peso wélter femenino
Ruiz buscará comenzar con una victoria el nuevo capítulo de su carrera, mientras Knyba intentará aprovechar la oportunidad para conseguir un triunfo que lo acerque nuevamente a la disputa por los cinturones de la división. La pelea será el primer paso para conocer si el mexicano puede regresar a la ruta mundialista.
Andy Ruiz vs Damian Knyba: ¿cómo fue el pesaje?
Ambos boxeadores cumplieron con la báscula antes de enfrentarse. Andy Ruiz Jr. registró 254.3 libras, su menor peso desde 2021, mientras Damian Knyba marcó 255.5 libras. La diferencia entre ambos fue de 1.2 libras.
El registro de Ruiz también representa un dato dentro de su trayectoria. Su menor peso profesional fue de 252 libras en 2018, cuando enfrentó a Kevin Johnson.
Después del pesaje, el mexicano habló sobre su preparación y aseguró sentirse listo para regresar. También hizo referencia a la diferencia de estatura con Knyba, quien lo supera por más de 10 centímetros.
“Es el hambre, el trabajo duro y la dedicación. Los más altos son los que caen más fuerte”, señaló Ruiz sobre el enfrentamiento.
¿Cómo llegan Andy Ruiz y Damian Knyba a la pelea?
Andy Ruiz regresará a la actividad después de su combate ante Jarrell Miller en agosto de 2024, que terminó en empate por decisión mayoritaria. Desde entonces, el mexicano permaneció fuera del cuadrilátero mientras preparaba su regreso y firmaba un acuerdo de varias peleas con Eddie Hearn y Matchroom Boxing.
Ruiz conquistó los títulos mundiales de peso pesado en junio de 2019, cuando derrotó a Anthony Joshua en Nueva York. Seis meses después perdió los cinturones en la revancha y posteriormente consiguió victorias ante Chris Arreola y Luis Ortiz antes de empatar con Miller.
El mexicano tiene como objetivo volver a colocarse en la ruta hacia un campeonato mundial. Antes de su regreso señaló: “Después de esta victoria, me encantaría pelear contra todos los que tienen los cinturones que Oleksandr Usyk dejó vacantes y nos convertiremos en bicampeones el próximo año”.
Knyba llegará con un registro de 17-1 y 11 nocauts. El polaco mide 2.01 metros y reside en Nueva Jersey, por lo que volverá a competir en una sede en la que ya ha realizado parte de su carrera.
Su única derrota llegó en enero de este año frente a Agit Kabayel, quien lo venció por nocaut técnico en el tercer round durante una pelea por el campeonato interino de peso pesado del CMB. Ahora, Knyba buscará recuperar terreno frente a un excampeón mundial.
¿Dónde ver en vivo el combate de pesos pesados?
Los aficionados en México podrán seguir la función a través de ESPN a través de televisión restringida, y por streaming por Disney+, mientras que en Estados Unidos también estará disponible mediante TNT Sports y DAZN.
Además, en Claro Sports tendremos nuestro tradicional MINUTO A MINUTO del enfrentamiento para seguir las acciones de Ruiz frente a Knyba.
La cartelera contempla otros combates antes de la pelea principal, entre ellos Vito Mielnicki Jr. vs Austin ‘Ammo’ Williams por el título mundial de peso mediano de la OMB y Alan Chaves vs Eridson García por el título latino de peso ligero de la OMB.
¿A qué hora es la pelea Andy Ruiz vs Damian Knyba?
La función se realizará este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Prudential Center. La cartelera comenzará alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la pelea estelar entre Ruiz y Knyba está prevista entre las 20:30 y 21:00 horas, aunque el horario puede modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.
Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026
Sede: Prudential Center, Newark, Nueva Jersey
Inicio de cartelera: 18:00 horas CDMX
Pelea estelar: aproximadamente 20:30-21:00 horas CDMX
¡Bienvenidos a la fiesta del boxeo!
Buenas tardes damas y caballeros. Andy Ruiz Jr. está listo para volver al ring después de más de dos años de ausencia. El excampeón mundial de peso pesado enfrentará al polaco Damian Knyba este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en una pelea pactada a 12 rounds que encabezará una función de Matchroom Boxing.
El mexicano llegará a este compromiso con la intención de iniciar una nueva etapa en la división de los pesos pesados. Ruiz tiene marca de 35 victorias, dos derrotas y un empate, con 22 triunfos por nocaut, mientras que Knyba registra 17 victorias, una derrota y 11 nocauts.
No te pierdas las mejores acciones de la pelea entre ‘El Destroyer’ ante Knyba, solo por Claro Sports y su tradicional MINUTO A MINUTO.