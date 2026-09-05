Andy Ruiz Jr. vs Damian Knyba, en vivo la pelea de peso pesado de hoy

Andy Ruiz vs Damian Knyba: ¿cómo fue el pesaje?

Ambos boxeadores cumplieron con la báscula antes de enfrentarse. Andy Ruiz Jr. registró 254.3 libras, su menor peso desde 2021, mientras Damian Knyba marcó 255.5 libras. La diferencia entre ambos fue de 1.2 libras.

El registro de Ruiz también representa un dato dentro de su trayectoria. Su menor peso profesional fue de 252 libras en 2018, cuando enfrentó a Kevin Johnson.

Después del pesaje, el mexicano habló sobre su preparación y aseguró sentirse listo para regresar. También hizo referencia a la diferencia de estatura con Knyba, quien lo supera por más de 10 centímetros.

“Es el hambre, el trabajo duro y la dedicación. Los más altos son los que caen más fuerte”, señaló Ruiz sobre el enfrentamiento.