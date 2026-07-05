La Copa en tus Manos, en vivo | Previa México vs Inglaterra

Análisis, alineaciones y las voces de los protagonistas en la previa del México vs Inglaterra que se vivirá este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca

La selección mexicana se prepara para una cita que puede quedar grabada en la memoria de toda una generación. El Estadio Azteca será el escenario del partido de México vs Inglaterra de este domingo 5 de julio, encuentro que tendrá en juego el boleto a los cuartos de final en juego y el orgullo de todo un país sobre la cancha. El equipo de Javier Aguirre afronta el desafío más exigente de su camino frente a una de las selecciones más poderosas del planeta, en una que promete intensidad, pasión y emociones hasta el último minuto.

Vive cada detalle de este partido histórico con nuestra transmisión en vivo online de la previa a través de la multiplataforma de Claro Sports. Te llevaremos al corazón de la acción con estadísticas en tiempo real, alineaciones oficiales, análisis de expertos y las declaraciones de los protagonistas. Acompaña la cobertura más completa de la máxima fiesta del fútbol y no te pierdas ningún instante de una noche que puede marcar un antes y un después para el Tricolor.

Te puede interesar: