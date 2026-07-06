México vs Inglaterra, octavos de final: resumen, goles y resultado final del partido del Mundial 2026
Resultado final: México 2-3 Inglaterra en el Mundial 2026, goles de Quiñones y Jiménez para la selección mexicana y de Bellingham y Kane para el conjunto británico
Los mariachis callaron: México cae ante Inglaterra y se despide del Mundial 2026
Muchas gracias por seguir el minuto a minuto de Claro Sports. La selección mexicana se quedó muy cerca de empatar el partido y mandarlo a tiempos extra, pero los ingleses resisitieron con 10 hombres y el partido terminó 2-3.
¡Qué momento!
Así fue el intercambio deplayeras entre Gilberto Mora y Jude Bellingham.
Jordan Pickford: “En momentos importantes ahí es donde estoy”
Jordan Pickford, portero de Inglaterra, también habló con BBC Sport tras el triunfo ante México y resaltó el carácter mostrado por su selección en una noche exigente. “Fue increíble. Muchas emociones, muchos aspectos positivos. Demostramos resiliencia, demostramos carácter. No fue un partido vistoso por momentos. Tuvo todo lo que te mantiene en vilo, de eso se trata el fútbol. Demuestra nuestra unión y fue una noche especial”, declaró. El guardameta destacó además su actuación bajo los tres palos y la importancia de responder en momentos clave: “Creo que vieron el nivel que me impuse esta noche al realizar paradas en momentos clave, al salir a por los centros; ahí es donde aspiro a estar y a seguir mejorando. Momentos importantes en momentos clave, ahí es donde estoy”. Finalmente, Pickford asumió su rol como uno de los líderes del vestidor inglés: “Soy uno de los jugadores con más experiencia del grupo y, cuando te necesitan, tienes que arremangarte. Fue un gran partido para mí y eso ya es un gran logro”.
Gordon: “Nos pusieron a prueba de la peor manera posible”.
Anthony Gordon reconoció que la dimensión del triunfo tardará en caer dentro del vestidor. “Creo que probablemente no lo asimilaremos del todo hasta esta noche. Celebrar como lo acabamos de hacer fue algo único en la vida. Hablamos de que esta era una oportunidad y un ambiente irrepetibles, pero también sabíamos que nos pondría a prueba, y así fue, de la peor manera posible. Salimos adelante. No puedo decir nada más sobre nosotros”, declaró. El atacante también admitió que el arranque del partido exigió al máximo al equipo inglés: “Fue difícil. La intensidad de los primeros 20 minutos fue difícil. Somos buenos jugadores, jugamos al máximo nivel, para eso nos pagan. Sabíamos que sería duro, pero somos grandes jugadores, grandes momentos”, habló para BBC Sport.
Gordon explicó que, tras la expulsión de uno de sus compañeros, entendió que debía asumir un papel de mayor desgaste y responsabilidad dentro del campo. “Cuando expulsaron a un jugador, supe que tenía que ser confiable y correr más que nunca. Soy un jugador que quiere ser bueno en todo; en cualquier tipo de partido puedo cambiar el rumbo del juego. Intento dar lo mejor de mí para el equipo y espero haberlo logrado”, señaló. Finalmente, destacó que Inglaterra mantiene su enfoque en el trabajo diario más allá del resultado: “Nos centramos en el proceso, en cómo jugamos, en cómo entrenamos. El resultado nunca lo podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos, cómo entrenamos, y hasta ahora eso nos está funcionando bien”.
Thomas Tuchel: “Los árbitros no son lo suficientemente buenos”
Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, destacó el carácter de su equipo tras la victoria ante México y valoró la manera en la que sus jugadores resistieron en el Estadio Ciudad de México. “Si un equipo tiene corazón y fe, es este. Lo consiguieron a base de pura voluntad. Sin palabras. Es un partido histórico, en un estadio histórico. Hoy hemos superado muchísimas adversidades. Estoy muy orgulloso”, declaró a BBC Sport. Sobre el ambiente, el técnico aseguró que no lo vivió como una presión negativa: “No lo sentí como algo hostil, sino más bien alentador y emotivo. Éramos conscientes de ello, pero nos negamos a ceder, lo cual es absolutamente admirable”. Además, reconoció la actuación de Anthony Gordon, aunque evitó centrar el mérito en un solo futbolista: “Absolutamente brillante hoy. No vale la pena mencionar nombres individuales, todos estamos agotados y sabemos que ganamos un partido de fútbol increíble en un ambiente increíble. Teníamos todo en contra”.
El entrenador fue duro al hablar del arbitraje y cuestionó las decisiones tomadas durante el encuentro. “Simplemente no es suficiente. Los árbitros no son lo suficientemente buenos, los cuartos árbitros no son lo suficientemente buenos. Esa es la conclusión. Tres personas en el VAR de Sudamérica en un partido como este, si esto es correcto, el VAR anula… ¿es esto un error claro y obvio para el penal? Desde luego que no. Anularon una situación en la que ni siquiera se pita falta. Los árbitros no son lo suficientemente buenos, los cuartos árbitros no son lo suficientemente buenos”, afirmó. Tuchel también admitió que Inglaterra todavía tiene margen de mejora: “Creo que podemos jugar mucho mejor. Hay muchas cosas que podemos mejorar. Todavía hay una desconexión entre lo que realmente mostramos en el campo en términos de rendimiento futbolístico, posesión del balón, búsqueda de espacios. No hay desconexión en cuanto al compromiso y a hacer lo que sea necesario para superar cualquier obstáculo que se le presente a este equipo”. Finalmente, encendió las alarmas por Jordan Henderson: “No es buena señal. Ahora tenemos a un defensa con tarjeta roja, Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta”.
Memote Martínez: “Nadie creía en nosotros”
El delantero destacó la entrega de todo el equipo y el apoyo de la afición: “Agradecer a este país tan hermoso que nos dio, nos entregó el corazón. nos ilusionamos todos juntos y como lo vuelvo a repetir, esta selección si tenía que caer iba a caer de pie”, expresó Martínez en palabras retomadas en zona mixta, quien enfatizó que, más allá del resultado, el equipo mostró carácter y unión. AQUÍ LA NOTA COMPLETA.
¿Qué le pasó a Santi Gimenez?
Gimenez realizó un desborde por la banda derecha en el tiempo de compensación 90+7, la barrida del jugador inglés Djed Spence sobre la línea de fondo desestabilizó al mexicano, quien pisó mal, terminó cayendo al césped y de inmediato se tomó el tobillo.
Ante la premura por buscar el empate, el jugador fue sacado del campo por la línea final, mientras se cobraba el tiro de esquina, pasando un par de minutos hasta que las asistencias médicas llegaron al lugar para buscar que el delantera regresara al campo, situación que no sucedió.
En conferencia de prensa, Javier Aguirre mencionó que el ‘Bebote’ fue directo al hospital para ser revisado y aún no se puede dar un diagnostico.
Inglaterra deja atrás el recuerdo de Maradona
El Estadio Azteca volvió a ser escenario de un partido de eliminación directa para Inglaterra en una Copa del Mundo. Esta vez, el resultado fue distinto. La selección de los Tres Leones venció 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió su primera victoria mundialista en este recinto desde hace cuatro décadas, al avanzar a los cuartos de final. AQUÍ LA NOTA COMPLETA.
Aguirre defiende sus cambios
La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó múltiples cuestionamientos sobre las decisiones tomadas desde el banquillo durante la derrota por 3-2 ante Inglaterra. Al finalizar el encuentro, el director técnico Javier Aguirre explicó las modificaciones que realizó a lo largo del partido y defendió los movimientos que buscaban darle una última oportunidad al Tricolor de mantenerse con vida. AQUÍ LA NOTA COMPLETA.
¿Cómo van los cuartos de final?
Y bueno, a pesar de la eliminación de México, el Mundial continúa y así van los cuartos de final al momento, Marruecos se enfrenta a Francia y Noruega vs Inglaterra
Johan Vásquez: “Hubieron pequeños detallitos”
Johan Vásquez reconoció en entrevista con TUDN que la selección mexicana veía posible avanzar ante Inglaterra, ya que el objetivo era compartido por todo el grupo. “Lo sentíamos todos. Creo que al final de cuentas era un un objetivo de todos, ¿no? No lo veíamos como algo inalcanzable. O sea, creo que éramos conscientes que estábamos ahí. Hubieron pequeños detallitos que pudimos haber estado mejor, pero qué le vamos a hacer. Ya no hay vuelta atrás. Ahí me voy. Tranquilos, nos vamos tranquilos porque dejamos todo en el campo”, señaló el defensor. Además, aceptó que la derrota llegó ante uno de los aspirantes al título y valoró lo vivido durante la concentración mundialista: “Perdimos contra un candidato y nada, agradecido con la gente, con con todo lo que hemos vivido en estos mes y medio. No sé cuánto llevamos, que ha sido una aventura maravillosa, la mejor que he tenido en mi vida”.
Sobre lo que se habló en el vestidor al medio tiempo, Vásquez explicó que el mensaje fue positivo porque México sentía que estaba cerca de empatar el partido. “No, eran cosas positivas, que estábamos a nada. De hecho, cerramos el partido casi empatando en el medio tiempo. Nada, cosas bonitas, cosas alegres. Creo que nos vino un poquito mentalmente mal el tema del penal, pero nada, pudimos acercarnos de nuevo y no tuvimos suerte. Es eso. ¿Qué jugadas tuvimos? Tuvimos muchas llegadas. Faltó una pequeñita, pequeñita pizca de suerte”, comentó. Finalmente, el central destacó el aprendizaje que le dejó el Mundial y agradeció a la afición: “Ah, un aprendizaje enorme. Dar gracias, no me queda de otra más que dar gracias a la afición; se dio cuenta el mundo de quién era México, ya sea como jugador, como afición. Y nada, es enviar un mensaje para la afición: que si estamos unidos podemos hacer grandes cosas. Gracias”.
Javier Aguirre: “En 5 minutos metieron dos goles y nos condenó”
Javier Aguirre reconoció en entrevista con TUDN que México perdió el control del partido en un tramo corto que terminó por marcar la eliminación. “Íbamos bien. En 5 minutos nos metieron dos goles y eso nos nos condenó”, señaló el técnico nacional, quien también habló sobre la decisión de mantener a César Montes pese a las molestias que presentó desde el calentamiento. “Sí, la estiramos. Él él la estiró. Él la estiró, él quiso estirarla. Eh, desde el calentamiento habíamos dicho que podía esperar y bueno, al final de cuentas esto él quiso quiso quiso y bueno, hizo hizo un buen trabajo”, explicó.
El entrenador también justificó la salida de Julián Quiñones en el complemento, al apuntar que buscó mayor presencia en el área con un hombre más. “Bueno, porque queremos altura, teníamos ya un hombre más. Abrimos las bandas con Piojo y con Jesús Gallardo y nada más. Son cosas son decisiones que uno toma ahí. Al final de cuentas poblamos el área, tuvimos un par de acciones ahí medio atrabancadas, pero bueno, ellos defendieron bien, metieron todavía es la cuarto del mundo, no no hay mucho más que hablar”, dijo Aguirre. Al ser cuestionado sobre su futuro al frente de la selección mexicana, el Vasco dejó la respuesta abierta: “No lo sé, ahora mismo no lo sé”.
Edson Álvarez: “Duele mucho”
“Muy poco que decir, el equipo lo dio todo ante una selección de jerarquiza, en ningún momento nos sentimos menos, en todo momento buscamos lo que era nuestro, muy hay poco que decir. Desde que inicio esto sabíamos que la gente era fundamental para nosotros, su energía nos llenaba de alegría, poder darle una alegría a esa gente que ha sufrido mucho, queríamos hacerlo por ellos. Duele mucho”, mencionó para TUDN.
Nos quedamos cerca
Post | Después de un grran partido, México no pudo avanzar y se caba el sueño del ¿Y si sí?
¡Rompen en llanto!
Post | Guillermo Ochoa, Israel Reyes y Armando ‘Hormiga’ González fueron los jugadores que no pudieron contener las lágrimas tras la derrota.
¡Se acaba el partido!
Minuto 90+12 | México 2-3 Inglaterra | A pesar de los intentos desdeperados, México no logró empatar el marcador y queda eliminado de la Copa del Mundo en los octavos de final.
Tiro de esquina para México
Minuto 90+11 | México 2-3 Inglaterra | El Tala Rangel ya está en el área y buscan desesperadamente el gol.
Minuto 90+8 | México 2-3 Inglaterra | Santiago Gimenez está tocado fuera del campo y es atendido por las asistenciuas médicas, México cobra el tiro de esquina mientras el Chaquito sigue afuera.
Minuto 90+8 | México 2-3 Inglaterra | Johan Vásquez se pinta de amarillo por reclamar un saque de banda para México que le dieron alos ingleses.
Minuto 90+4 | México 2-3 Inglaterra | Los ingleses no pueden retener el esférico y México ataca con todo buscando el empate para obligar a los tiempos extra. Siguen atacando pero solo por arriba, donde es la especialidad para los ingleses que las ganan casi todas.
Minuto 90+2 | México 2-3 Inglaterra | Tiro de esquina para México. Brian Gutiérrez mete un buen centro pero Jordan Pickford sale con los puños y desvía el balón, México recupera y vuelve a meter otro centro el propio jugador de Chivas pero el disparo se va bastante desviado.
Minuto 90 | México 2-3 Inglaterra | Se agregan 11 minutos. Sale Harry Kane y entra Morgan Elliot.
Minuto 88 | México 2-3 Inglaterra | ¿Qué está pasando? Los últimos minutos del tiempo reglamentario están siendo dramáticos, México necesita un gol para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra y está llegando con peligro al área.
Minuto 86 | México 2-3 Inglaterra | Memote Martínez pide penal, el jugador de Pumas cayó dentro del pero el árbitro no marca nada y sigue el partido, con México atacando en todo momento.
Minuto 84 | México 2-3 Inglaterra | Oportunidad para Inglaterra. Declan Rice mete el centro, busca a Harry Kane pero México logra despejar.
¡El Vasco hace cambios! | México 2-3 Inglaterra
Minuto 81 | México 2-3 Inglaterra | Sale Jorge Sánchez y Julián Quiñones, entra Álvaro Fidalgo y Guillermo Martínez.
Minuto 79 | México 2-3 Inglaterra | Tiro de esquina para México, Roberto Alvarado saca el balón desde el tiro de esquina, Edson Álvarez gira de más la cabeza y se va por un costado. Se pierde una gran oportunidad.
Minuto 77 | México 2-3 Inglaterra | Los 10 ingleses están completamente metidos dentro de su propia área. Este es otro de los mejores momentos del equipo Tricolor, que está atacando por todas partes u quieren el empate.
¡Cambios de Inglateral! | México 2-3 Inglaterra
Minuto 74 | México 2-3 Inglaterra | Salen Nico O’Reill y Elliot Anderson, entran Djed Spence y Dan Burn.
Minuto 71 | México 2-3 Inglaterra | Nos vamos a la pausa de hidratación y el partido está calientito en el Estadio Azteca.
¡Gooooooooooool! | México 2-3 Inglaterra
Minuto 68 | México 2-3 Inglaterra | Raúl Jiménez no falla. El Lobo de Tepeji tomó el balón y sin titubear lo cobró de manera perfecta, engañando a Pickford mandándola a su costado derecho y engañando al arquero, quien se movió un pasito a su izquierda y no alcanzó a llegar.
Posible penal para México | México 1-3 Inglaterra
Minuto 66 | México 1-3 Inglaterra | Piden penal, el árbitro va al VAR revisa la jugada y marca penalti, luego del contacto de Harry Kane a Brian Gutiérrez, quien llegó por detrás y metió la pierna.
¡Cambios! | México 1-3 Inglaterra
Minuto 61 | México 1-3 Inglaterra | Salen Gilberto Mora y Luis Romo, entran Santi Gimenez y Brian Gutiérrez.
¡Gooooooool de Kane! | México 1-3 Inglaterra
Minuto 60 | México 1-3 Inglaterra | Harry Kane no perdona y el Azteca no le impone y cobra de manera excepcional, aunque no engaña al Tala Rangel le pega con potencia y con 10 hombres ya le están ganando a México. Kane llega a 6 goles en esta Copa del Mundo.
¡Penal para Inglaterra! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 58 | México 1-2 Inglaterra | Luego de un pelotazo, Edson Álvarez no midió bien el balón, lo baja Harry Kane, le da el balón a Anthony Gordon el Tala lo derriba y se marca penal.
¡Expulsado! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 53 | México 1-2 Inglaterra | Jarell Quansah ve la tarjeta roja. El jugador del Bayer Leverkusen le mete una plancha tremenda a Jesús Gallardo, las bancas se vuelven locas y exigen la falta. El silbante no había marcado la falta, pero el VAR le avisa, va a revisar y saca la tarjeta roja.
Inglaterra toca el balón y es peligroso | México 1-2 Inglaterra
Minuto 49 | México 1-2 Inglaterra | Los ingleses salieron de mejor manera al segundo tiempo y ya se dieron cuenta que cuando tienen el balón pueden hacer mucho peligro y estuvieron cerca del tercero. Primero Nico O’Reilly metió un centro que se paseó de manera peligrosa por el área chica, después el mismo O’Reilly sacó un disparo que se fue al palo izquierdo del Tala Rangel.
¡Cambio en el Tricolor! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 45 | México 1-2 Inglaterra | Comienza la parte complementaria en el Estadio Azteca. César Montes deja el terreno de juego y en su lugar entra Edson Álvarez.
Medio Tiempo | Jaime Camil y Saúl ‘Canelo’ Álvarez presentan a Maná, quien se encargará de tocar en el show de medio tiempo y tocan ‘El Rey’.
¡César Montes se pierde el gol! Otra vez Jordan Pickford! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 45+3 | México 1-2 Inglaterra | César Montes queda solo frente a la portería y se pierde el empate. Luego de un centro de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez dentro del área recentra el esférico y queda en los dominios del Cachorro, quien quedaba solo frente a la portería pero fue el mismísimo Jude Bellingham el que le quita el remate a gol.
¡Otra vez Jordan Pickford! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 45+1 | México 1-2 Inglaterra | El arquero inglés le vuelve a negar el gol a Raúl Jiménez. Roberto Alvarado sigue dando las jugadas de su vida y mete un centro que llega al corazón del área, Jiménez salta y manda el balón al ángulo pero Pickford saca el manotazo y se salvan otra vez.
¡Cerca Raúl Jiménez! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 45 | México 1-2 Inglaterra | Raúl Alonso Jiménez sacó un potente disparo pero se fue por un costado y se ahoga el grito de gol y el empate en el Azteca. Se agregan 5 minutos.
¡Gol de Julián Quiñones! | México 1-2 Inglaterra
Minuto 41 | México 1-2 Inglaterra | Gol de Julián Quiñones y México ya recorta distancias. En un tiro libre directo, Roberto Alvarado sacó el centro, el balón fue rebotado por la barrera y le quedó a Julián Quiñones, quien reventó las redes e hizo estallar el Estadio Azteca y todas las casas de México para poner el 1-2, golazo del jugador del Al Qadsiah con el que llega a cuatro en un solo Mundial e iguala la marca del Matador Hernández.
Minuto 40 | México 0-2 Inglaterra | México no baja los brazos.
¡GOOOOOOOOL! | México 0-2 Inglaterra
Minuto 38 | México 0-2 Inglaterra | Doblete de Jude Bellingham. Inglaterra pegó rápido y marcó el segundo con un doblete del jugador del Real Madrid. Tremendo error de la selección mexicana, Gilberto Mora y Erik Lira no pueden con Anthony Gordon, que logra quitárselos y sirve para Bellingham, quien toca para Harry Kane, el jugador del Bayer Munich se la regresa al del Real Madrid, quien empuja el balón y sella su doblete.
¡Gooooooooool! | México 0-1 Inglaterra
Minuto 36 | México 0-1 Inglaterra | Gol de Jude Bellingham. Cuando México estaba en su mejor momento, llegó la jugada letal de Inglaterra, luego de una llegada del Tricolor, Raúl Jiménez no pudo y Pickford se quedó con el balón, sacó y jugó con Declan Rice, el del Arsenal jugó con Bukayo Saka y luego para Jude Bellingham quien sentenció al Tala Rangel.
Minuto 34 | México 0-0 Inglaterra | El Tricolor tiene a los 11 jugadores ingleses en su propia área y tal y como lo dijo Thomas Tuchel, México está dominando el partido, pero ya no logra llegar con facilidad.
Minuto 31 | México 0-0 Inglaterra | Gilberto Mora está teniendo un partido extraordinario, toca el balón, llega hasta los linderos del área y entre tres le quitan el balón, pero México recupera el balón, Julián Quiñones la toca, se encamina al área y sede el balón a Luis Romo que se anima a pegarle pero el esférico se va hasta la última grada del Azteca.
Minuto 28 | México 0-0 Inglaterra | Jorge Sánchez y Jude Bellingham quedaron tendidos luego de disputar el balón. Erik Lira sigue con los ánimos muy elevados y reclama mucho, se tiene que cuidar de una tarjeta.
Minuto 25 | México 0-0 Inglaterra | Se reanuda el partido y Anthony Gordon ya tuvo la primera, es el primer disparo a portería pero su remate va con muy poca fuerza y se queda en las manos del Tala.
Minuto 22 | México 0-0 Inglaterra | Nos vamos a la pausa de hidratación y se le corta el ritmo al partidazo en el Estadio Azteca. Si bien Inglaterra no ha metido en apuros al Tala Rangel si están teniendo el control del partido por momentos, mientra que México tuvo la más clara con Raúl Alonso Jiménez.
Tiro de esquina para Inglaterra
Minuto 20 | México 0-0 Inglaterra | Declan Race mete el centro, pero la defensa mexicana manda el balón hasta el saque de banda, Nico O’Reilly mete el balón, pero se va por la portería de Rangel. Se acaba el peligro.
¡Atajadaaaaaaa de Pickford! | México 0-0
Minuto 16 | México 0-0 Inglaterra | Qué jugada de la selección mexicana, ahora llegaron por la derecha con el Piojo Alvarado, el jugador de las Chivas metió un centro preciso al corazón del área donde se encontraba solo Raúl Jiménez, el Lobo de Tepeji giro la cabeza y con potencia mandó el balón al palo izquierdo del arquero pero Jordan Pickford le dijo que no al meter el manotazo salvador para evitar el gol de México.
Minuto 14 | México 0-0 Inglaterra | Edson Álvarez se levanta a calentar, mientras que Jesús Gallardo llega con velocidad por la banda izquierda, retiene el balón, mientras Bukayo Saka pegó en el último momento y el balón se iba a tiro de esquina, pero el silbante marca saque de arco.
Minuto 11 | México 0-0 Inglaterra | Los Three Lions ya están empezando a retener el esférico, pero el Tri está bien ordenado y rápidamente vuelve a tomar el control de balón, Harry Kane comienza a jugar en su propia cancha ante las llegadas del conjunto mexicano.
Minuto 8 | México 0-0 Inglaterra | Tiro de esquina para Inglaterra, que lo juegan en corto y Marc Guéhi mete el centro pero se va muy desviado y, aunque Jesús Gallardo no alcanza el balón, la posesión se mantiene para México.
Erik Lira se juega la amarilla | México 0-0 Inglaterra
Minuto 6 | México 0-0 Inglaterra | Erik Lira se salva de la tarjeta amarilla, el jugador del Cruz Azul iba jalando a Jude Bellingham de la playera hasta que lo derribó y el silbante marcó falta, Harry Kane intentó reanudar rápido el partido pero el mismo Lira tomó el balón y Kane se volvió loco intentando tomar el balón.
Minuto 3 | México 0-0 Inglaterra | La selección mexicana sale con más control al partido y se siente más cómodo en el terreno de juego, comienzan a jugar con Gilberto Mora y por los costados, intentando llegar al área de Pickford.
Tarjeta amarilla para Declan Rice | México 0-0 Inglaterra
Minuto 00 | México 0-0 Inglaterra | Declan Rice se pinta de amarillo tras una jugada peligrosa sobre Luis Romo, donde disputaron el balón y el mexicano se llevó un golpe en el rostro.
¡¡¡Arranca el partido!!! | México 0-0 Inglaterra
Minuto 00 | México 0-0 Inglaterra | COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO AZTECA. Inglaterra toca el esférico y arranca el partido.
Suenan los Himnos Nacionales
Ahora suena el Himno Nacional Mexicano, se pone la piel chinita ya que el Estadio Azteca retumba en estos momentos.
Ya suena ‘God Save the King’ en el Estadio Azteca. Como es costumbre en este Mundial, los 26 jugadores de Inglaterra entonan a todo pulmón su Himno Nacional
Comienza el protocolo
Los jugadores ya salen al terreno de juego y todo está listo para el partido. Se viene el protocolo de los Himnos.
¡Se logró!
El Estadio Azteca se pinta de verde, blanco y rojo, mientras la afición ya toma las banderas que se dejaron en el inmueble, mientras que la lluvia sigue cayendo.
César Montes salió antes del calentamiento.
Estamos a solo 20 minutos de que comience el partido y la emoción ya se siente a tope.
¿Y si sí?
México tiene frente a Inglaterra una oportunidad para marcar un precedente en su historia dentro de la Copa del Mundo. Después de superar a Ecuador en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca dar otro golpe en la fase eliminatoria y mantener vivo el sueño de avanzar entre los ocho mejores del torneo.
En caso de vencer a Inglaterra, el Tricolor conseguirá por primera vez dos triunfos en rondas de eliminación directa dentro de un mismo Mundial. El escenario aumenta la expectativa para una selección que juega en casa y que se encuentra a un paso de firmar una de sus actuaciones más relevantes en la historia del torneo.
¿Saldrá al campo?
El capitán, César Montes sale al calentamiento, aquí se definirá si podrá salir en el once titular o su lugar será ocupado por Edson Álvarez
¿Cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra?
México e Inglaterra llegan a este cruce con un antecedente directo en Copas del Mundo. La única vez que se enfrentaron fue en Inglaterra 1966, durante la primera fase del torneo, en un partido disputado el sábado 16 de julio en el Estadio de Wembley. Aquel día, la selección inglesa hizo valer su condición de local y se impuso 2-0 ante el Tricolor.
El nuevo capítulo entre ambas selecciones llega seis décadas después y cambia de escenario: ahora el partido se juega en el Estadio Ciudad de México, otro recinto histórico del fútbol mundial. En 1966, Inglaterra terminó aquella edición como campeona, por lo que el antecedente mundialista deja un cruce con peso histórico para ambos equipos.
Los jugadores ya salen a calentar
Previa | Tal como se indicó en el protocolo, los jugadores de la selección mexicana ya salieron a la cancha del Coloso de Santa Úrsula para comenzar el calentamiento, mientras la lluvia sigue cayendo en las inmediaciones del estadio.
Así fue el comunicado de FIFA sobre la demora del México vs Inglaterra
La FIFA confirmó el retraso del partido entre México e Inglaterra por el riesgo de rayos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y estableció el nuevo horario de inicio para las 19:00 horas, tiempo local. “Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha aplazado hasta las 19:00 hora local (21:00 EDT). La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración”.
Raúl Rangel sostiene el cero mexicano
Raúl Rangel llega como uno de los porteros mejor evaluados del Mundial 2026. Junto a Unai Simón de España, es el único portero que todavía no ha recibido gol. Acumula seis atajadas y ha sido fundamental para el gran papel de México en el torneo.
Harry Kane es la amenaza central de Inglaterra
Harry Kane llega como el referente ofensivo de Inglaterra y con peso histórico en Copas del Mundo. El delantero suma 13 goles en 15 partidos mundialistas, mientras que en el torneo actual volvió a ser decisivo con dos tantos tardíos ante República Democrática del Congo.
El último México vs Inglaterra fue en 2010
Los últimos cuatro enfrentamientos entre México e Inglaterra fueron ganados por los Three Lions, aunque el más reciente data de 2010. En aquel partido, Glen Johnson, Ledley King y Peter Crouch marcaron para la selección inglesa.
Curiosidad de indumentaria
Inglaterra utilizará camiseta blanca con short azul marino, pese a aparecer como visitante, para evitar confusión visual con el uniforme verde de México. Jordan Pickford usaría uniforme amarillo y Raúl Rangel, rosa.
César Montes duda, probará en el calentamiento; Edson Álvarez sería su reemplazo
César Montes se mantiene como duda para el México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026 y, según pudo saber Claro Sports, será evaluado durante el calentamiento para determinar si puede iniciar el partido. En caso de que el cuerpo técnico decida no arriesgarlo, Edson Álvarez sería el titular en la defensa central, una variante que Javier Aguirre ya ha contemplado durante el torneo por la versatilidad del capitán mexicano y por sus trabajos previos como zaguero en lugar de Montes.
El Azteca pesa en Mundial
México no ha perdido un partido mundialista en el Estadio Ciudad de México. Registra ocho victorias y dos empates en diez juegos de Copa del Mundo en ese inmueble. Además, el Tri mantiene una racha de 26 partidos sin derrota ahí desde 2013 entre duelos oficiales y amistosos.
México rompió una barrera ante Ecuador
El triunfo 2-0 sobre Ecuador cortó una racha de ocho derrotas consecutivas de México en partidos de eliminación directa de Mundial, la más larga registrada en ese tipo de instancia. Ese resultado también significó su primer triunfo post fase de grupos desde México 1986.
El antecedente entre México e Inglaterra
México e Inglaterra se han enfrentado nueve veces a nivel internacional, con ventaja inglesa: seis triunfos para los Three Lions, dos para México y un empate. En Copas del Mundo, el antecedente central data de 1966, cuando Inglaterra venció 2-0 a México en Wembley.
Julián Quiñones, el jugador diferencial de México
Julián Quiñones aparece como el atacante mexicano con mayor impacto directo: tres goles, una asistencia. Una participación más de gol lo colocaría con un registro histórico para México en una sola Copa del Mundo.
México, más preciso que Inglaterra
México suma ocho goles con 4.8 goles esperados, lo que refleja una producción por encima de lo proyectado. Inglaterra también tiene ocho tantos, pero con 8.3 goles esperados, un registro más cercano a su volumen de ocasiones. El dato favorece al Tri en eficiencia: 16% de conversión contra 10.8% de Inglaterra.
Quansah, el movimiento clave de Tuchel
Jarell Quansah apunta como solución en la lateral derecha inglesa, una zona marcada por problemas físicos: Reece James arrastra una lesión muscular, Djed Spence presentó molestias y Quansah regresó tras una lesión de tobillo. La decisión condiciona el duelo contra Julián Quiñones y Jesús Gallardo por ese costado.
El ganador ya sabe su rival: Noruega
El vencedor del México vs Inglaterra enfrentará a Noruega en cuartos de final, luego de que la selección nórdica eliminó a Brasil con triunfo 2-1 en el otro cruce de la llave. El resultado abrió un camino inesperado en esa zona del cuadro, ya sin la Canarinha.
La sede: el Estadio Ciudad de México como factor
El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Azteca, vuelve a tomar peso deportivo por la altura de la capital del país: 2,240 metros sobre el nivel del mar. Ese factor afecta a selecciones visitantes sin adaptación prolongada, y Thomas Tuchel reconoció que Inglaterra debía lidiar con una preparación distinta por las condiciones de la ciudad.
¡Confusión en la cuenta de X de la selección mexicana!
La cuenta oficial de la selección nacional de México generó confusión entre la afición tras actualizar la información sobre el inicio del partido ante Inglaterra. En el post mostrado en X, el Tricolor había señalado que el calentamiento comenzaba a las 19:05 horas y el partido a las 20:00 horas. Sin embargo, ya quedó corregido, por lo que el partido arrancará a las 19:00 horas, al menos por el momento.
México vs Inglaterra iniciará a las 19:00 horas
El partido entre la selección mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, modificó su horario de inicio debido a las condiciones climatológicas registradas en la sede. De acuerdo con el aviso publicado por la selección nacional de México, el calentamiento comenzará a las 18:05 horas, mientras que el arranque del encuentro está programado para las 19:00 horas.
¿Cómo llega México a este partido y por qué ilusiona el ‘Y si sí’?
Previa | La selección mexicana llega a este partido de octavos de final de manera invicta y sin un solo gol recibido. El Tricolor venció en la fase de grupos a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, terminando líder del Grupo A, en los dieciseisavos de final se enfrentaron a Ecuador a los que vencieron 2-0 en el Estadio Azteca, llegando a los octavos sin un solo gol encajado y con el apoyo de la afición, tanto dentro como fuera de la cancha, ya que los aficionados están llegando el estadio y los que no se reúnen en los distintos fan fest que hay en la ciudad y en el país.
¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!
Javier Aguirre repetirá la fórmula que le funcionó ante Ecuador y repetirá alineación.
México | Tala Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.
Thomas Tuchel le mueve a su once
Inglaterra | Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon
México también ya está por llegar al Estadio
Previo | El camión de la selección mexicana ya está llegando al Estadio Azteca. La afición espera pacientemente y se emociona ante la llegada de los seleccionados. México e Inglaterra llegan con más de una hora al inmueble.
Inglaterra ya está llegando al Estadio
Previo | Faltan menos de dos horas para el partido y la selección de Inglaterra está llegando al Estadio Azteca. El clima sigue luciendo luciendo nublado, pero la afición sigue llegando al inmueble, donde ya vieron pasar a los ingleses.
Última hora: Noruega elimina a Brasil
En la llave directa del México vs Inglaterra, Noruega dio el golpe y venció a Brasil 2-1 con doblete de Haaland para instalarse en los cuartos de final del Mundial 2026. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ
Alineación probable del México
El posible once de México ante Inglaterra se perfila a no tener modificaciones con César Montes en la defensa, mientras que Jiménez y Quiñones estarán en la delantera.
México: Tala Rangel, Sánchez, César Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Mora, Romo, Alvarado, Jiménez y Quiñones
La selección mexicana ya va en camino
La selección mexicana ya dejó el Centro de Alto Rendimiento rumbo al Estadio Ciudad de México. El autobús del Tricolor partió entre el apoyo de cientos de aficionados que se dieron cita en los alrededores para despedir al equipo, mientras un importante operativo de seguridad acompaña el traslado hacia el escenario donde México enfrentará a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.
La selección mexicana repite uniforme para el duelo ante Inglaterra
¡El llamado está hecho! Para el duelo entre México e Inglaterra, el “dress code” es claro: todos de verde. El Tricolor saltará a la cancha del Estadio Azteca con su tradicional uniforme verde, acompañado de short blanco y calcetas rojas, mientras que la invitación para la afición es vestir el mismo color y convertir las tribunas en un auténtico mar verde en apoyo al equipo de Javier Aguirre en estos octavos de final. Conoce los detalles completos aquí
El gobierno de la CDMX avisa de lluvias y granizo
Atención en la Ciudad de México. Se reportan tormentas con lluvias fuertes y posible caída de granizo en varias alcaldías, entre ellas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Si te diriges al Estadio Azteca o a algún punto de reunión para seguir el partido, toma precauciones y considera posibles afectaciones en la movilidad.
¡Ya van en camino!
La selección de Inglaterra salió de su hotel de concentración ubicado en Santa Fe en camino al Estadio Ciudad de México. Poco a poco los jugadores fueron abordando el camión para poder partir previo al encuentro. Muchos aficionados se hicieron presente, pero el protocolo de seguridad que implementó desde su llegada, impidió que estuvieran tan cerca.
Conoce las rutas y transporte para llegar al Estadio Ciudad de México
Si todavía no llegas al Estadio o estás en camino te compartirmos las recomendaciones para poder llegar al CDMX. La principal ruta es utilizar el transporte público o los servicios especiales habilitados para el partido. El Tren Ligero operará con servicio directo hacia la estación Estadio Azteca desde cuatro horas antes del inicio, además de rutas oficiales desde distintos puntos de la ciudad y el esquema Park & Ride para quienes lleguen en automóvil. Recuerda que no habrá estacionamiento disponible para el público en el estadio ni en sus alrededores. Si quieres conocer las otras opciones: LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ
¡El Fan Fest del Zócalo lleno!
El ambiente es espectacular en el Zócalo de la Ciudad de México. Debido a que el Fan Fest alcanzó su aforo máximo, las autoridades locales invitan a los aficionados a trasladarse al Monumento a la Revolución para seguir disfrutando del partido de Brasil vs Noruega y el duelo entre México e Inglaterra del al rato.
¿Cuál será el protocolo a seguir en el México vs Inglaterra en caso de tormenta eléctrica en la CDMX?
En caso de tormenta eléctrica durante el México vs Inglaterra, el protocolo de seguridad establece un monitoreo constante desde el centro de operaciones del estadio. Si se detecta un rayo dentro de un radio de ocho millas, se activa una evaluación inicial de 15 minutos, al término de la cual las autoridades determinarán si las condiciones permiten continuar o si la suspensión debe prolongarse. La reanudación del partido dependerá exclusivamente de las condiciones meteorológicas y de la seguridad de jugadores, aficionados y personal del estadio. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ
Se activa el protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México
A tres horas de que inicie el partido, las autoridades locales y Protección Civil activó el protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio a las 14:45 horas. Lo que implica que se estará monitoreando el comportamiento de la lluvia y los rayos para evitar riesgos en los asistentes, jugadores y cuerpo técnico en la zona.
México vs Inglaterra: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?
Inglaterra parte como ligera favorita, principalmente por la profundidad de su plantilla y la experiencia de sus jugadores en competiciones de alto nivel. Sin embargo, la diferencia no es amplia.
Tomando en cuenta el rendimiento mostrado por ambas selecciones en este Mundial, el hecho de que México juegue como local y el apoyo de su afición, una estimación razonable sería:
Inglaterra: 55%
México: 45%
¿Dónde ver México vs Inglaterra hoy 5 de julio de 2026?
El tan esperado partido de México ante Inglaterra será el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y se podrá seguir por la señal de Canal 5, Azteca 7 TUDN y ViX en México. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.
Estados Unidos: FOX y Telemundo
Colombia: DIRECTV y Win Sports,
Centroamérica: FOX.
México vs Inglaterra, EN VIVO
¡Bienvenidos y bienvenidas! La selección mexicana está a 90 minutos de escribir una de las páginas más importantes de su historia. Este domingo, el Estadio Azteca será el escenario de un duelo que paraliza al país: el Tricolor recibe a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, }con el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo y confirmar que este equipo está listo para competir contra las grandes potencias.
El equipo de Javier Aguirre llega con paso perfecto en el torneo. Cuatro victorias consecutivas, ocho goles a favor y ninguna derrota respaldan el momento que vive el conjunto nacional, que dejó en el camino a Ecuador para volver a instalarse entre los 16 mejores del mundo. Ahora, el reto será aún mayor frente a unos Tres Leones dirigidos por Thomas Tuchel, que tuvieron que venir de atrás para eliminar a RD Congo y buscarán imponer su jerarquía en un escenario donde nunca han podido ganar.
En Claro Sports te llevamos toda la cobertura previa de este partidazo. Analizamos las posibles alineaciones, las claves tácticas, el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula y todo lo que rodea a un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. ¡Comienza la cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados del Mundial 2026!