México vs Inglaterra, octavos de final: resumen, goles y resultado final del partido del Mundial 2026

Thomas Tuchel: “Los árbitros no son lo suficientemente buenos”

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, destacó el carácter de su equipo tras la victoria ante México y valoró la manera en la que sus jugadores resistieron en el Estadio Ciudad de México. “Si un equipo tiene corazón y fe, es este. Lo consiguieron a base de pura voluntad. Sin palabras. Es un partido histórico, en un estadio histórico. Hoy hemos superado muchísimas adversidades. Estoy muy orgulloso”, declaró a BBC Sport. Sobre el ambiente, el técnico aseguró que no lo vivió como una presión negativa: “No lo sentí como algo hostil, sino más bien alentador y emotivo. Éramos conscientes de ello, pero nos negamos a ceder, lo cual es absolutamente admirable”. Además, reconoció la actuación de Anthony Gordon, aunque evitó centrar el mérito en un solo futbolista: “Absolutamente brillante hoy. No vale la pena mencionar nombres individuales, todos estamos agotados y sabemos que ganamos un partido de fútbol increíble en un ambiente increíble. Teníamos todo en contra”.

El entrenador fue duro al hablar del arbitraje y cuestionó las decisiones tomadas durante el encuentro. “Simplemente no es suficiente. Los árbitros no son lo suficientemente buenos, los cuartos árbitros no son lo suficientemente buenos. Esa es la conclusión. Tres personas en el VAR de Sudamérica en un partido como este, si esto es correcto, el VAR anula… ¿es esto un error claro y obvio para el penal? Desde luego que no. Anularon una situación en la que ni siquiera se pita falta. Los árbitros no son lo suficientemente buenos, los cuartos árbitros no son lo suficientemente buenos”, afirmó. Tuchel también admitió que Inglaterra todavía tiene margen de mejora: “Creo que podemos jugar mucho mejor. Hay muchas cosas que podemos mejorar. Todavía hay una desconexión entre lo que realmente mostramos en el campo en términos de rendimiento futbolístico, posesión del balón, búsqueda de espacios. No hay desconexión en cuanto al compromiso y a hacer lo que sea necesario para superar cualquier obstáculo que se le presente a este equipo”. Finalmente, encendió las alarmas por Jordan Henderson: “No es buena señal. Ahora tenemos a un defensa con tarjeta roja, Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta”.