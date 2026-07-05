Brasil vs Noruega: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026

Con doblete de Erling Haaland, Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026

Noruega dio el golpe en el Estadio Nueva York y eliminó a Brasil de la Copa del Mundo 2026 con una victoria 2-1 en los octavos de final y espera ya a su rival en cuartos, en el que se enfrentará al ganador del juego entre México e Inglaterra que se disputará en la CDMX la noche del domingo.

El partido tuvo un arranque de tensión para la Canarinha, luego de un gol anulado a los nórdicos por fuera de lugar y un penal fallado por Bruno Guimaraes, quien no pudo vencer a Orjan Nyland desde los once pasos.

Brasil intentó tomar el control con Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Endrick y después Neymar Jr., pero no encontró claridad en el último toque. Noruega resistió los momentos de presión brasileña y empezó a crecer en el segundo tiempo, con llegadas constantes sobre el arco de Alisson Becker y con Erling Haaland como referencia en el área.

El cierre fue determinante para los europeos: Haaland abrió el marcador al minuto 79 con un remate dentro del área y al 89 firmó su doblete con un disparo cruzado desde los linderos del área. Brasil recortó distancias al 90+11 con un penal cobrado por Neymar Jr., pero el gol llegó tarde y Noruega terminó por sellar su pase a los cuartos de final, mientras la Verdeamarela se despidió del torneo.

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