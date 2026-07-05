Brasil vs Noruega: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026
Noruega, de la mano de Erling Haaland, echó a Brasil de la Copa del Mundo 2026 y avanza a cuartos de final, donde ya espera rival
Con doblete de Erling Haaland, Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026
Noruega dio el golpe en el Estadio Nueva York y eliminó a Brasil de la Copa del Mundo 2026 con una victoria 2-1 en los octavos de final y espera ya a su rival en cuartos, en el que se enfrentará al ganador del juego entre México e Inglaterra que se disputará en la CDMX la noche del domingo.
El partido tuvo un arranque de tensión para la Canarinha, luego de un gol anulado a los nórdicos por fuera de lugar y un penal fallado por Bruno Guimaraes, quien no pudo vencer a Orjan Nyland desde los once pasos.
Brasil intentó tomar el control con Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Endrick y después Neymar Jr., pero no encontró claridad en el último toque. Noruega resistió los momentos de presión brasileña y empezó a crecer en el segundo tiempo, con llegadas constantes sobre el arco de Alisson Becker y con Erling Haaland como referencia en el área.
El cierre fue determinante para los europeos: Haaland abrió el marcador al minuto 79 con un remate dentro del área y al 89 firmó su doblete con un disparo cruzado desde los linderos del área. Brasil recortó distancias al 90+11 con un penal cobrado por Neymar Jr., pero el gol llegó tarde y Noruega terminó por sellar su pase a los cuartos de final, mientras la Verdeamarela se despidió del torneo.
¡Se acaba el partido!
MIN 90+12 | Brasil 1-2 Noruega: El silbante estadounidense marca el final y Noruega se impone a Brasil, que se despide de la Copa del Mundo en los octavos de final.
MIN 90+11 | Brasil 1-2 Noruega: Casemiro manda un centro al corazón del área, pero el guardameta se queda con el balón de manera dramática
¡GOOOL DE BRASIL!
MIN 90+9 | Brasil 1-2 Noruega: GOOOOOL DE NEYMAR… La Canarinha recorta distancias, pero muy tarde en el partido
¡Penal para Brasil!
MIN 90+7 | Brasil 0-2 Noruega: Los nórdicos cometen una falta en los linderos del área por un golpe en el rostro de Casemiro, por lo que los sudamericanos tienen la pelota desde los 11 pasos
Amonestación para Neymar
MIN 90+6 | Brasil 0-2 Noruega: Ney vuelve a cometer una falta y termina viendo la tarjeta amarilla, luego de incendiarse y armar un conato de bronca a las afueras del área de los brasileños
MIN 90+5 | Brasil 0-2 Noruega: Neymar Jr. se desespera al intentar robarle la pelota a Martin Odegaard y termina cometiéndole falta cerca del área. Noruega tendrá un tiro libre peligroso para consumir tiempo y buscar el tercero en el agregado.
MIN 90+4 | Brasil 0-2 Noruega: Brasil se equivoca en la salida y regala la pelota en su propio campo, en otra muestra de la falta de claridad en el cierre. Noruega recupera la posesión y gana segundos valiosos con la ventaja en el marcador.
MIN 90+2 | Brasil 0-2 Noruega: Brasil manda un nuevo centro al área, pero no encuentra a ningún rematador para cerrar la jugada. Se le agota el tiempo a la Verdeamarela, que necesita dos goles en el agregado para evitar la eliminación.
MIN 90+1 | Brasil 0-2 Noruega: La Canarinha empieza a mostrar frustración sobre la cancha tras varios intentos sin claridad en campo rival. Brasil presiona la salida de Noruega, pero los nórdicos logran administrar la ventaja y ganar metros con el reloj a favor.
MIN 90 | Brasil 0-2 Noruega: Se cumple el tiempo reglamentario en el Estadio Nueva York y el cuarto árbitro levanta el tablero con siete minutos de agregado. A Brasil todavía le queda algo de tiempo para buscar una reacción, aunque Noruega defiende una ventaja que la acerca a cuartos.
¡Golazo de Erling Haaland!
MIN 89 | Brasil 0-2 Noruega: ¡Golazo de Noruega! Erling Haaland recibe la pelota en los linderos del área y saca un zapatazo cruzado para vencer a Alisson Becker. El delantero firma su doblete y pone contra las cuerdas a Brasil en Nueva York.
MIN 88 | Brasil 0-1 Noruega: Vinicius Junior cae cerca de la línea final y pide la falta para Brasil, pero el silbante deja seguir la jugada. Noruega evita una acción a balón parado en contra y gana segundos con la ventaja en el marcador.
¡Se vuelve a salvar Brasil!
MIN 87 | Brasil 0-1 Noruega: Noruega vuelve a llegar con peligro y Martin Odegaard saca un disparo dentro del área para exigir a la defensa brasileña. La pelota termina desviada y los nórdicos consiguen un nuevo tiro de esquina en la recta final.
MIN 86 | Brasil 0-1 Noruega: Orjan Nyland queda tendido sobre el césped y se queja de un golpe en el rostro tras la acción anterior. El guardameta de Noruega recibe unos segundos para recuperarse y poco a poco se reincorpora para continuar en el partido.
MIN 85 | Brasil 0-1 Noruega: ¡Se salva Noruega! Brasil llega en dos ocasiones: primero con un tiro elevado que obliga a Orjan Nyland a correr hacia su portería para evitar la anotación, y después con un disparo de Casemiro que pasa apenas por un costado.
MIN 84 | Brasil 0-1 Noruega: Brasil adelanta líneas en busca del empate y comienza a presionar la salida de Noruega desde campo rival. La Canarinha intenta recuperar rápido para jugar cerca del área nórdica, con el reloj cada vez más encima en Nueva York.
MIN 82 | Brasil 0-1 Noruega: Brasil intenta hacer daño con balón detenido y suma un par de tiros de esquina para presionar el área noruega. La zaga nórdica responde en las dos acciones y rechaza la pelota para mantener la ventaja en la recta final.
MIN 81 | Brasil 0-1 Noruega: Duro golpe para La Canarinha, que recibe la anotación como un balde de agua helada en plena recta final del partido. Brasil queda obligado a reaccionar contra el reloj, mientras Noruega se acomoda con ventaja en Nueva York.
¡GOOOOL DE NORUEGA!
MIN 79 | Brasil 0-1 Noruega: ¡Gol de Noruega! Gran centro desde el costado izquierdo y Erling Haaland aparece en el área para cerrar la jugada y mandar la pelota al fondo de la portería de Alisson. El cuadro nórdico rompe el cero en Nueva York.
Cambio en Brasil
MIN 78 | Brasil 0-0 Noruega: Carlo Ancelotti vuelve a mover el banquillo de Brasil y retira del campo a Bruno Guimaraes, quien falló el penal en el primer tiempo. La Canarinha busca ajustar el medio campo en un momento donde Noruega domina la posesión.
MIN 77 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega sigue como amo y dueño de la posesión del balón en este tramo del partido. Los nórdicos manejan los tiempos, hacen circular la pelota y obligan a Brasil a defender cada vez más cerca de su área.
MIN 75 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil intenta resistir las llegadas de Noruega, que insiste con ataques por ambos costados y empieza a cargar el partido hacia el área de Alisson. La defensa brasileña se mantiene atenta para cortar centros desde derecha e izquierda ante la presión nórdica.
¡Allison salva a Brasil!
MIN 74 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Atajada de Alisson! Andreas Schjelderup recibe en los linderos del área por el costado izquierdo y saca un disparo con dirección al arco, pero el portero brasileño rechaza para evitar la caída de su marco.
MIN 72 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega gana confianza en la cancha y empieza a controlar el ritmo del partido con posesiones más largas. Los nórdicos incluso llevan la pelota hasta Orjan Nyland para reiniciar desde el fondo y mover a Brasil de lado a lado.
Nos vamos a la pausa de hidratación
MIN 67 | Brasil 0-0 Noruega: El silbante detiene las acciones en el Estadio Nueva York y manda a los equipos a la segunda pausa de hidratación. Brasil y Noruega aprovechan el parón para recibir indicaciones en un tramo donde el partido volvió a abrirse en ambas áreas.
Cambios de Brasil
MIN 67 | Brasil 0-0 Noruega: Carlo Ancelotti mueve sus piezas y llega la ovación de la afición brasileña con el ingreso de Neymar Jr.. Salen Gabriel Martinelli y Rayan; el dorsal 26 corresponde a Rayan, por lo que el segundo jugador que entra queda por confirmar.
MIN 66 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Se salva Brasil otra vez! Noruega arma una jugada colectiva por el costado izquierdo y manda un centro a segundo poste para buscar a Erling Haaland, pero el delantero no alcanza a cerrar la pinza y la pelota cruza el área brasileña.
MIN 65 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Se salva Brasil! Noruega manda un centro peligroso al corazón del área para buscar a Erling Haaland; Alisson sale a cortar la acción, pero no logra despejar con claridad y el cuadro nórdico queda cerca de generar una ocasión de gol.
MIN 64 | Brasil 0-0 Noruega: Gabriel Martinelli es el único que salta con decisión para presionar la salida de Noruega desde el fondo. El atacante brasileño intenta forzar el error, aunque los nórdicos buscan mover la pelota con calma para superar esa primera marca.
MIN 63 | Brasil 0-0 Noruega: La Canarinha mantiene la pelota lejos de su campo y consigue jugar con más frecuencia en territorio rival. Noruega empieza a replegarse cada vez más cerca de su área, con menos salida y obligada a defender ante la presión brasileña.
MIN 62 | Brasil 0-0 Noruega: Sander Berge enfría el ritmo del partido al mantener la pelota en el medio campo y darle pausa a Noruega. El capitán nórdico intenta ordenar la posesión, pero no encuentra el pase para activar una nueva transición al frente.
¡Se salva Noruega!
MIN 61 | Brasil 0-0 Noruega: Rayan encuentra la pelota en los linderos del área y saca un disparo potente con dirección a portería. El remate llega a las manos de Orjan Nyland, quien controla sin conceder rebote y mantiene el cero para Noruega.
MIN 60 | Brasil 0-0 Noruega: Los cambios de Carlo Ancelotti le dan otra cara a Brasil, que luce con más intención ofensiva y logra quitarle la pelota a Noruega. La Canarinha empieza a instalarse mejor en campo rival y busca aprovechar el impulso de Endrick al frente.
¡Endrick perdona a Noruega!
MIN 58 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Perdona Brasil! La Canarinha roba la pelota en medio campo y en tres pases deja a Endrick de frente a la meta rival, pero el delantero no logra definir la jugada. Noruega se salva de una acción clara y el empate se mantiene en Nueva York.
Cambio en Brasil
MIN 57 | Brasil 0-0 Noruega: Carlo Ancelotti sacude el banquillo saca a Matheus Cunha y Endrick ingresa al campo
MIN 56 | Brasil 0-0 Noruega: Erling Haaland queda vigilado por dos hombres cada vez que Noruega intenta jugar directo con él al frente. Brasil no quiere darle espacio al delantero del Manchester City y refuerza la marca para impedir que gire cerca del área.
MIN 55 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega vuelve a lanzarse al frente con la pelota controlada e intenta progresar por el medio campo. Brasil cierra los espacios en tres cuartos de cancha y evita que los nórdicos encuentren pase hacia el área de Alisson.
MIN 54 | Brasil 0-0 Noruega: El tiro de esquina de Brasil viaja pasado hacia segundo poste y queda complicado para cualquier rematador brasileño. Noruega logra salir del momento de presión y evita que la pelota encuentre dirección al arco de Orjan Nyland.
MIN 53 | Brasil 0-0 Noruega: Gran jugada individual de Vinicius Junior por el costado izquierdo; el brasileño se mete al área, llega hasta línea final y manda el centro. La defensa de Noruega alcanza a desviar la pelota y Brasil gana tiro de esquina.
MIN 52 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega vuelve a tomar la iniciativa y luce con más presencia en la cancha durante este tramo del segundo tiempo. Los nórdicos presionan la salida brasileña e intentan recuperar rápido para jugar cerca del área de Alisson.
MIN 50 | Brasil 0-0 Noruega: Julian Ryerson recibe contacto sobre la banda derecha y Noruega reclama la falta, pero el silbante deja seguir la jugada. Brasil aprovecha la decisión arbitral, recupera la pelota y vuelve a intentar construir desde el fondo.
MIN 48 | Brasil 0-0 Noruega: Patrick Berg conduce por delante del medio campo y se anima con un disparo potente desde fuera del área. El balón se va por encima de la portería de Alisson, sin mayor preocupación para la defensa brasileña.
MIN 47 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega intenta manejar el balón sin caer en la desesperación y mueve la pelota con calma desde la zona media. Los nórdicos buscan elegir mejor el momento para acelerar, mientras Brasil mantiene la presión para recuperar en campo rival.
MIN 46 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil intenta tomar más tiempo la pelota en campo rival durante este inicio del segundo tiempo. La Canarinha busca adelantar líneas y construir con paciencia para volver a acercarse al área de Noruega.
¡Ya se juega la segunda mitad en Nueva York!
MIN 45 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Arranca la segunda mitad en el Estadio Nueva York! El silbante hace sonar su silbato y Brasil y Noruega vuelven a la cancha para disputar los últimos 45 minutos de este partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Un Brasil vs Noruega, pero en Francia 1998…
En el duelo entre Brasil y Noruega en la Copa del Mundo de Francia 1998 por la tercera jornada de la fase de grupos del torneo, el primer tiempo terminó empatado a cero goles, al igual que el duelo de este domingo 5 de julio.
Sin embargo, ese encuentro finalizó 2-1 a favor de los nórdicos, pero los goles cayeron al 78′ por parte de Bebeto y al 83′ y 88′ para la remontada de los nórdicos.
Mapa de disparos del partido en Nueva York
El mapa de disparos del primer tiempo muestra que Brasil fue el equipo que más pisó el área y generó mayor volumen cerca de la portería, con varios remates concentrados dentro del área noruega y una acción que terminó desviada hacia un costado. Noruega, aunque tuvo menos intentos, también encontró espacios en zona de definición, con disparos ubicados principalmente por el centro del área brasileña; sin embargo, sus remates no lograron superar a Alisson. En conjunto, el mapa confirma un primer tiempo con más presencia ofensiva brasileña, pero con respuestas puntuales de los nórdicos para sostener el 0-0.
Las estadísticas del primer tiempo del Brasil vs Noruega
Brasil se fue al descanso con menos posesión, 35% contra 65% de Noruega, pero fue el equipo que generó las ocasiones de mayor peligro en el primer tiempo. La Canarinha registró 1.06 goles esperados (xG), tres grandes oportunidades y ocho remates totales, números superiores a los de los nórdicos, que terminaron con 0.35 xG, una ocasión clara y cuatro disparos.
Noruega tuvo más control del balón y más pases completados, con 336 frente a 179 de Brasil, además de tres tiros de esquina contra uno de los sudamericanos. Sin embargo, el peso ofensivo brasileño se reflejó en la cantidad de llegadas y en la exigencia para el portero rival, mientras que ambos guardametas cerraron la primera parte con dos atajadas cada uno y el marcador se mantuvo 0-0.
¡Se termina la primera mitad en Nueva York!
MIN 45+6 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Termina la primera mitad en el Estadio Nueva York! El árbitro pita el final de los primeros 45 minutos y Brasil y Noruega se van al descanso con el empate sin goles, tras un cierre con llegadas en ambas áreas.
MIN 45+5 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega se lanza al frente con un pelotazo al área para buscar a Martin Odegaard, pero la defensa brasileña cierra el espacio y le impide controlar con ventaja. Brasil resiste el intento nórdico en el cierre del primer tiempo.
MIN 45+3 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil responde con un centro al área en busca de Matheus Cunha, pero el delantero no alcanza a cerrar la jugada. La pelota cruza la zona de peligro y Noruega consigue alejar el riesgo cerca de su portería.
¡Atajada de Allison Becker!
MIN 45+2 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Atajada de Alisson! Erling Haaland baja la pelota dentro del área y el balón le queda a Martin Odegaard, quien busca el disparo, pero el portero brasileño achica el espacio y se queda con el esférico en dos tiempos.
MIN 45+1 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega adelanta líneas en el agregado y comienza a atacar con más presencia en campo brasileño. Los nórdicos buscan irse al descanso con ventaja, mientras Brasil ajusta la marca cerca de su área.
MIN 45 | Brasil 0-0 Noruega: Se cumple el tiempo reglamentario de la primera parte en el Estadio Nueva York y el cuarto árbitro levanta el tablero con seis minutos de agregado. Brasil y Noruega encaran el cierre del primer tiempo con el marcador todavía sin goles.
MIN 43 | Brasil 0-0 Noruega: Vinicius Junior recibe la pelota para intentar acelerar por el costado, pero el control no queda limpio y termina por perder el esférico. Aun así, Brasil mantiene la iniciativa y sigue jugando más cerca del área noruega.
MIN 42 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega consigue tiro de esquina y busca hacer daño con el envío al área, pero la zaga brasileña responde por arriba. Marquinhos y Gabriel Magalhaes sostienen la marca aérea para alejar el peligro de la portería de Alisson.
MIN 42 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega vuelve a buscar a Erling Haaland como eje del ataque, y el delantero descarga para un compañero dentro del área. La jugada prometía peligro, pero la marca brasileña se cierra a tiempo y evita que el remate salga hacia la portería de Alisson.
MIN 41 | Brasil 0-0 Noruega: Erling Haaland recibe la pelota en la media luna e intenta girar para quedar de frente al arco brasileño. Marquinhos y Gabriel Magalhaes cierran la marca, lo despojan del esférico y frenan el avance del delantero del Manchester City.
¡Vinicius deja escapar el gol!
MIN 39 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Cerca Vinicius Junior! El atacante roba la pelota en la salida de Noruega, se apoya con un compañero y recibe de vuelta para sacar el disparo dentro del área, pero Orjan Nyland desvía lo justo para evitar el primero de Brasil.
MIN 38 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil sigue merodeando el área de Noruega y mueve la pelota en busca de un espacio para filtrar o sacar el centro. Los 11 nórdicos ya se encuentran en campo propio, con un bloque cerrado para cortar los caminos hacia Orjan Nyland.
MIN 36 | Brasil 0-0 Noruega: ¡La tuvo Erling Haaland! Patrick Berg manda un centro al primer poste y el delantero noruego aparece para rematar dentro del área, pero el intento sale sin potencia y queda en las manos de Alisson.
MIN 35 | Brasil 0-0 Noruega: Martin Odegaard se anima desde el carril interior izquierdo y saca un disparo de larga distancia con potencia. La pelota pasa apenas por un costado de la meta brasileña y Noruega vuelve a tocar la puerta de Alisson.
MIN 34 | Brasil 0-0 Noruega: Vinicius Junior recibe el esférico dentro del área, se da la media vuelta y busca sacar el disparo ante la marca noruega. La defensa alcanza a interponerse en el camino de la pelota y evita que el remate llegue con dirección a portería.
MIN 33 | Brasil 0-0 Noruega: Erling Haaland firma una jugada individual en el medio campo y consigue avanzar entre la presión brasileña. El delantero intenta salir con el balón controlado, pero la marca se cierra y Brasil termina por recuperar la posesión.
MIN 32 | Brasil 0-0 Noruega: Antonio Nusa vuelve a encarar rumbo al área brasileña, pero la defensa lo supera y le roba la pelota para lanzar el contragolpe por derecha. Brasil busca a Rayan con un pase a profundidad, aunque el envío queda largo y termina en las manos de Orjan Nyland.
MIN 31 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega responde con un pase a profundidad para buscar la carrera de Erling Haaland a la espalda de la defensa brasileña. Alisson lee la jugada, sale de su área y despeja la pelota para cortar el avance nórdico.
MIN 30 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Cerca Brasil! Vinicius Junior y Gabriel Martinelli se conectan por el costado izquierdo, y el atacante del Arsenal manda un centro al área que cruza sin encontrar rematador. La Canarinha luce mejor y empieza a ganar metros ante Noruega.
MIN 29 | Brasil 0-0 Noruega: Se reanudan las acciones en el Estadio Nueva York tras la pausa de hidratación. Brasil toma el control de la pelota después de un saque de manos e intenta volver a instalarse en campo noruego.
Se detiene el partido por la pausa de hidratación
MIN 26 | Brasil 0-0 Noruega: El partido se detiene para la pausa de hidratación en el Estadio Nueva York. Los jugadores aprovechan para tomar agua, mientras Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken dan indicaciones en busca de ajustar sus equipos tras un inicio con opciones en ambas áreas.
MIN 26 | Brasil 0-0 Noruega: Antonio Nusa toma la pelota y acelera con velocidad y regates para dejar atrás a varios brasileños en la zona media. El avance parecía abrirle camino a Noruega, pero Casemiro aparece con una barrida limpia y le quita el esférico sin cometer falta.
MIN 25 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega vuelve a apoyarse con Orjan Nyland para reiniciar desde el fondo, pero el despeje del portero no encuentra compañero. La pelota sale por la banda y Brasil recupera la posesión con saque de manos.
MIN 23 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil vuelve a venir arriba con un contragolpe por la banda derecha y acelera hacia el área noruega. La jugada termina en los pies de Matheus Cunha, pero la defensa nórdica cierra a tiempo y le roba la pelota antes del remate.
MIN 22 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega juega en corto la pelota en la acción a balón parado y deja el esférico para Antonio Nusa, quien intenta acomodarse para buscar el disparo. El atacante no logra encontrar espacio ante la marca brasileña y termina por perder la posesión.
MIN 21 | Brasil 0-0 Noruega: David Moller Wolfe recibe una falta sobre la banda, cerca del banquillo de suplentes, y Noruega tendrá una jugada a balón parado. Los nórdicos preparan el servicio al área en busca de generar peligro por arriba ante la marca brasileña.
MIN 20 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega intenta tener más tiempo la pelota y baja el ritmo de la jugada al llevar el esférico hasta Orjan Nyland. Los nórdicos mueven de derecha a izquierda desde el fondo para encontrar una salida ante la presión brasileña.
MIN 19 | Brasil 0-0 Noruega: Martin Odegaard toma la pelota en el medio campo e intenta ordenar la salida de Noruega, pero no encuentra espacios para filtrar al frente. El equipo nórdico apenas logra cruzar la mitad de la cancha ante la presión y el acomodo defensivo de Brasil.
MIN 17 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Avisa Vinicius Junior! El atacante brasileño se mete por la banda izquierda y manda un centro de tres dedos con dirección al área, pero la defensa noruega responde con un cabezazo para alejar el peligro.
MIN 17 | Brasil 0-0 Noruega: Antonio Nusa toma la iniciativa por Noruega y busca romper por el costado izquierdo para meterse entre la zaga brasileña. El atacante no encuentra apoyo al frente y Brasil consigue contener el intento antes de que la jugada termine en peligro.
MIN 15 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil intenta reponerse del penal fallado y arma un contragolpe para volver a instalarse en campo rival. La zaga de Noruega ajusta su parado, cierra espacios y busca evitar otra llegada que pueda cambiar el rumbo del partido.
¡Brasil falla el penal!
MIN 13 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Lo falló Brasil! Bruno Guimaraes toma el cobro desde el manchón penal, pero Orjan Nyland se lanza hacia su izquierda y detiene el disparo para mantener el empate en Nueva York.
¡PENAAAAAL!
MIN 11 | Brasil 0-0 Noruega: El árbitro detiene el partido y acude al VAR para revisar la caída de Matheus Cunha dentro del área. Brasil espera la decisión tras la barrida defensiva, mientras Noruega aguarda la resolución arbitral en medio del reclamo brasileño…¡Y es penal! Los sudamericanos tienen una pena máxima a su favor
MIN 10 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Brasil pide penal! La Canarinha encuentra a Matheus Cunha dentro del área, el atacante adelanta la pelota y cae tras una barrida defensiva, lo que provoca el reclamo inmediato de Carlo Ancelotti y de los jugadores brasileños.
MIN 09 | Brasil 0-0 Noruega: La pelota cae por el costado izquierdo con Vinicius Junior, quien intenta escapar de su marca pegado a la línea final. El atacante brasileño no alcanza a mantener el balón en juego y Noruega tendrá saque de meta para tomar aire.
MIN 08 | Brasil 0-0 Noruega: Casemiro conduce por delante del medio campo y activa una salida brasileña por el costado derecho para tratar de romper la presión noruega. La pelota llega a Gabriel Martinelli, pero el atacante no encuentra espacio para perfilarse y sacar el disparo a portería.
MIN 07 | Brasil 0-0 Noruega: Brasil intenta despertar en el partido y busca acelerar al frente con Vinicius Junior, quien empieza a ser opción por el costado. El envío, sin embargo, no llega con ventaja para el atacante brasileño y Noruega vuelve a acomodarse en defensa.
MIN 06 | Brasil 0-0 Noruega: El centro de Noruega cae al corazón del área, pero Danilo se impone por arriba y rechaza de cabeza para alejar el peligro. Brasil logra salir de una acción de balón parado que amenazaba con otro aviso nórdico en Nueva York.
MIN 05 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega no baja el ritmo después del gol anulado y vuelve a cargar el juego hacia el área brasileña. Los nórdicos tienen tiro de esquina y preparan el servicio para buscar peligro por arriba ante la marca de Brasil.
¡Anulada la anotación vikinga!
MIN 03 | Brasil 0-0 Noruega: ¡Anulado el gol de Noruega! Alexander Sorloth estaba en posición adelantada al momento de recibir dentro del área, por lo que la anotación de Patrick Berg no sube al marcador y Brasil respira tras el aviso nórdico.
¡Gol de Noruega!
MIN 02 | Brasil 0-1 Noruega: ¡Gol de Noruega! Los nórdicos construyen por el costado derecho y Alexander Sorloth manda un pase retrasado para Patrick Berg, quien aparece de frente al arco y manda la pelota al fondo de las redes.
MIN 01 | Brasil 0-0 Noruega: La pelota vuelve a la zona baja de Brasil y Noruega adelanta líneas para incomodar la salida desde el fondo. Los nórdicos buscan forzar el error con presión alta, mientras la defensa brasileña intenta encontrar una vía limpia para progresar.
MIN 00 | Brasil 0-0 Noruega: Noruega mueve primero la pelota y busca de inmediato el envío largo para presionar la salida brasileña en Nueva York. Brasil intenta responder con posesión, pero el balón cambia rápido de dueño en un inicio de mucha disputa.
¡Rueda la pelota en Nueva York!
MIN 00 | Brasil 0-0 Noruega: Ismail Elfath hace sonar el silbato y arranca el duelo de octavos de final en el Estadio Nueva York, donde Brasil y Noruega buscan el boleto a cuartos. La pelota ya rueda con los brasileños y noruegos listos para medir fuerzas en una llave que promete intensidad desde el inicio.
Inicia el protocolo de la Copa del Mundo para dar comienzo a los himnos nacionales
Los jugadores ya se encuentran en la cancha del Estadio Nueva York para llevar a cabo el protocolo de la Copa del Mundo 2026, empezando con los himnos nacionales, siendo Brasil el primero en escuchar su lábaro patrio y después dar paso al de Noruega. Es cuestión de minutos para que se lleve a cabo el inicio del compromiso.
Los vikingos comienzan a amenazar con su remo en Nueva York
Los aficionados noruegos se han robado los reflectores por su apoyo a la selección en la que asimilan el remo de una embarcación vikinga en los duelos de los nórdicos dentro de esta justa mundialista. Por lo que en el duelo de octavos de final ante Brasil no podía faltar.
La realeza visita el Brasil vs Noruega en Nueva York
La realeza de Noruega tampoco se quiso perder el compromiso en Nueva York, ya que el príncipe Sverre Magnus y la princesa Ingrid Alexandra acudieron al inmueble para apoyar a su selección.
Neymar apunta a tener minutos ante Noruega
El camiseta número 10 de La Canarinha, Neymar Jr, se encuentra haciendo el calentamiento previo junto a sus compañeros. Aunque el futbolista de Santos saldrá al banquillo, todo apunta que podría tener minutos en la cancha, pese a que solo ha disputado 14 minutos en la justa mundialista, en el duelo ante Escocia.
En estos momentos se lleva a cabo el calentamiento previo
Los jugadores de Brasil y Noruega ya están en la cancha para llevar a cabo el calentamiento previo al inicio del partido en el Estadio Nueva York. Vinicius se muestra muy contento en la cancha, en lo que parece haber una emoción por ya salir a jugar por el boleto de cuartos de final.
Las estrellas no se quieres perder el Brasil vs Noruega
El partido de octavos de final entre Brasil y Noruega en Nueva York no se lo quiere perder nadie, por lo que estrellas del fútbol y del entretenimiento se hicieron presente en el inmueble de la Gran Manzana. En el lugar se hizo presente Jürgen Klopp, Diego Lugano, Dunga y el rapero Jay Z.
Alineaciones Brasil vs Noruega: así juegan los octavos de final del Mundial
Brasil: Alisson Becker; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Vinicius, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Rayan.
Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Martin Odegarrd; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa, Julian Ryerson.
Los equipos ya están en el Estadio Nueva York
Los jugadores, tanto de Brasil como de Noruega ya se encuentran en el Estadio de Nueva York para alistarse de cara al silbatazo inicial por el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Nueva York, una sede que ya conoce Noruega y Brasil
El duelo entre brasileños y noruegos se llevará a cabo en el Estadio Nueva York/Jersey, una sede que ambos equipos conocen a la perfección por ya haber disputado un compromiso en esa cancha. Los sudamericanos iniciaron su camino en la competencia en La Gran Manzana, donde empataron 1-1 con Marruecos.
Por su parte, los nórdicos también debutaron en el Mundial 2026 en esa cancha, cuando derrotaron 3-2 a Senegal en un partidazo de principio a fin. Por lo que ambas selecciones ya saben lo que es jugar en esta cancha y que podría ser un factor a tomar en cuenta para el encuentro de octavos de final.
¿Quién es el posible rival del vencedor del Brasil vs Noruega?
Brasil y Noruega se enfrentarán esta tarde en Nueva York por un boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde ya sabrían a quién se podrían enfrentar en dicha instancia, pues el equipo que gane entre la selección mexicana e Inglaterra será al que enfrenten en el Estadio Miami. Por lo que también se vislumbra a ser un duelo muy llamativo.
Vinicius vs Haaland: duelo de poder a poder
El duelo de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 enfrenta a Brasil y Noruega en La Gran Manzana, donde se verá un duelo de mucho poder ofensivo con Vinicius por un lado y Erling Haaland del otro, ya que ambos pelean por quedarse con el cetro de campeón de goleo, aunque aún se encuentran por detrás de Leo Messi y Kylian Mbappé.
Vinicius se ha hecho presente en el marcador en cuatro ocasiones y una asistencia, con lo que se ha convertido en el hombre más importante del conjunto sudamericano. Por su parte, el vikingo Haaland registra cinco anotaciones y ninguna asistencia en cuatro partidos, con lo que es el hombre más peligroso del cuadro noruego para este compromiso.
Brasil vs Noruega: no es la primera vez que se enfrentan en un Mundial
La Canarinha y el conjunto noruego se han visto las caras una sola vez en la Copa del Mundo, en la edición de Francia 1998, en el que se vivió una sorpresa en el Stade Vélodrome de Marsella. En aquella ocasión, los sudamericanos cayeron por marcador de 2-1 ante los nórdicos, por la jornada 3 de la fase de grupos.
El Sctratch du Oro llegó al partido después de vencer a Escocia y Marruecos en las primeras dos fechas de la primera fase; mientras que los vikingos encararon el duelo con la obligación de quedarse con los tres puntos para clasificarse a la siguiente instancia tras empatar con los rivales antes mencionados. Algo que pudieron cumplir al imponerse 2-1 con goles de André Rekdal y Tore André Flo, por los brasileños anotó Bebeto. Por lo que los sudamericanos buscarán cobrar revancha después de 28 años.
¿Dónde ver Brasil vs Noruega hoy 5 de julio de 2026?
Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Brasil y Noruega, tienes que seguir la plataforma de streaming de Vix Premium, con el paquete del Mundial 2026, el cual conlleva un gasto extra. De lo contrario, en Claro Sports te llevaremos la mejor información de lo que ocurra alrededor del compromiso de octavos de final del Mundial 2026.
Brasil vs Noruega: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?
En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre quién ganará el partido entre brasileños y noruegos, y señaló que su pronóstico apunta a victoria de Brasil 2-1 sobre Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección brasileña llega con un camino de mayor control: empató 1-1 con Marruecos, venció 3-0 a Haití, 3-0 a Escocia y superó 2-1 a Japón en dieciseisavos. En ese último partido, las estadísticas oficiales de FIFA marcaron 61% de posesión, 19 intentos de gol, siete remates a puerta y 715 pases, datos que reflejan un equipo con volumen ofensivo y capacidad para sostener el balón aun cuando el partido se complica.
Noruega tiene argumentos para competir, sobre todo por Erling Haaland, quien llegó con cinco goles en el torneo y marcó el tanto del triunfo ante Costa de Marfil en dieciseisavos. Sin embargo, el equipo europeo también ha dejado espacios: venció 4-1 a Irak, 3-2 a Senegal, cayó 1-4 ante Francia y sufrió para eliminar 2-1 a los marfileños, en un duelo donde permitió 14 intentos de gol y cinco remates al arco. Por eso, el partido podría terminar 2-1 para Brasil: Noruega tendría opciones de marcar por su pegada y juego directo, pero Brasil cuenta con más variantes, más posesión y mayor capacidad para generar ocasiones durante los 90 minutos.
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Brasil y Noruega en el Estadio Nueva York/Jersey, en duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en busca de un boleto a los cuartos de final de la competencia.
Los brasileños llegan a este duelo después de liderar el Grupo C y después de eliminar a Japón en los dieciseisavos de final, luego de vivir un duelo muy intenso de principio a fin y en el que tuvo que venir de atrás para quedarse con la victoria.
Por su parte, los nórdicos también sufrieron para llegar a esta instancia, ya que se quedó con el segundo lugar del Grupo I por detrás de Francia. En su primer duelo de fase de eliminación directa, los noruegos se impusieron 2-1 a Costa de Marfil en el Estadio Dallas.