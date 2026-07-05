Colombia, el único equipo con actividad en los tres países anfitriones del Mundial 2026

La ‘Tricolor’ tendrá su primer partido en suelo canadiense este martes ante Suiza en los octavos de final.

La Selección Colombia en el Mundial 2026 | REUTERS

La Selección Colombia sueña en grande. El cuadro cafetero logró avanzar a los octavos de final y ahora espera por Suiza en el quinto partido de la cita orbital. Sin duda, uno de los medidores más exigentes para el elenco dirigido por Néstor Lorenzo, que aguarda por equiparar su mejor presentación en un certamen de esta categoría.

No ha sido un recorrido fácil, más allá de que ha podido estirar un invicto importante en la actual edición. Todo se parece a lo que fue el Mundial de 2014 en Brasil, donde la ‘Tricolor’ pasó líder en la fase de grupos. Ahora busca certificarlo con un boleto a cuartos, aunque ya igualó los cinco compromisos.

El factor que tal vez preocupe, sin dudas, es el recorrido largo que ha tenido el combinado nacional para cumplir con los retos. Desde México a Canadá, el cuadro colombiano ha sido el primero en romper un hito de jugar un Mundial en tres países diferentes. No es un dato menor, dada la cantidad gigante de kilómetros recorridos.

Una de las selecciones más viajeras

Más de 7 mil kilómetros en avión ha recorrido la Selección Colombia. Cabe recordar que su casa en la fase de grupos fue Guadalajara, donde preciso disputó el segundo partido ante RD Congo después de debutar en el mítico Estadio Azteca ante Uzbekistán. Esa fue su huella en territorio mexicano, donde dio impresiones de ser local en todas las canchas.

El tercer partido ya fue en Estados Unidos. El Hard Rock de Miami, que tal vez no le dejaba recuerdos positivos a la ‘Tricolor’ por aquella final perdida en la última Copa América, fue la sede de una igualdad a cero goles ante Portugal que se tradujo en el liderato del grupo. Después del partido, Colombia se quedó unos días en Miami y ya emprendió vuelo a la zona central del país, en el estado de Missouri, para su próximo juego.

Kansas City, bastante lejos de la Florida, igual contó con una masiva participación de los hinchas cafeteros. Colmaron el Arrowhead Stadium para sentenciar el tiquete a los octavos de final luego de derrotar a Ghana. Quizás hay temor de que todos estos viajes pasen factura desde lo físico.

Ha sido un Mundial intenso en todo sentido. La meta del combinado nacional es llegar al último partido posible en los Mundiales, algo que en el papel suena difícil, pero desde la fe y trabajo, el cuadro dirigido por Lorenzo mostró pergaminos para convertirse en una verdadera amenaza.

Las sedes de los partidos de la Selección Colombia

17.03.2026 | Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca (Ciudad de México).

23.06.2026 | Colombia 1-0 RD Congo | Estadio AKRON (Guadalajara).

27.06.2026 | Colombia 0-0 Portugal | Hard Rock Stadium (Miami).

03.07.2026 | Colombia 1-0 Ghana | Arrowhead Stadium (Kansas City).

07.07.2026 | Suiza vs Colombia | BC Place (Vancouver).

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