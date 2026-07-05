Supercopa de Guatemala 2026: resultados de los cuartos de final y cruces de semifinales

Los partidos dejaron resultados con diferencias claras en algunos casos y sorpresivas en otros duelos.

Definidas las semifinales de final de la Supercopa Guatemala | IG: aurorafcoficial

La Supercopa de Guatemala 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas tras una serie de cuartos de final disputados en distintas sedes del fútbol guatemalteco. Los partidos dejaron resultados con diferencias claras en algunos casos y definiciones cerradas en otros.

El primer clasificado fue Antigua GFC, que goleó 5-0 a Deportivo Municipal R-19 en Zacapa. Los goles fueron de Agustín Maziero en dos ocasiones, Juan David Moreno, Óscar Castellanos e Iván Camilo Mora, en un partido dominado desde el inicio por el conjunto colonial.

En Santa Rosa, Aurora FC logró su pase tras vencer 2-1 a Chiquimulilla. Julio Rodríguez abrió el marcador y Víctor Urías anotó el gol decisivo para el equipo aurinegro, mientras que Igor Dos Santos descontó para el conjunto local.

Santa Lucía Cotzumalguapa eliminó de manera sopresiva a Xelajú MC con un triunfo 3-2 en tiempo extra. Harim Quezada y Ángel López marcaron para los chivos, mientras que Rafael Agámez anotó un doblete y Jaime Palma convirtió el tanto definitivo para los jaguares.

El último clasificado fue Nueva Santa Rosa, que empató 4-4 con Deportivo Fraijanes y avanzó en la tanda de penales. Roque Caballero anotó tres goles y Alan Ortiz completó la cuenta para Fraijanes, mientras que Jorge Lara también firmó un triplete y Nicolás Maturana sumó el cuarto para Nueva Santa Rosa.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Supercopa de Guatemala 2026?

Con estos resultados, las semifinales quedaron definidas de la siguiente manera: Antigua GFC enfrentará a Nueva Santa Rosa, mientras que Aurora FC se medirá ante Santa Lucía Cotzumalguapa.

La Supercopa Bantrab entra así en su fase decisiva, con cuatro equipos que siguen en carrera por el título del torneo guatemalteco.

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