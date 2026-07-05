México vs Inglaterra en el Azteca, en vivo el Mundial 2026 hoy 5 de julio: dónde ver los octavos de final

El Tricolor recibirá la visita de los ingleses en la capital mexicana, con el objetivo de hacer historia y meterse a cuartos de final, en un partido cuyo horario se ve afectado por el mal clima

México vs Inglaterra, horario y donde ver el partido de octavos | Claro Sports

La selección mexicana ya dejó atrás la histórica victoria de 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Ciudad de México, sobre todo luego de conocer a su próximo rival, Inglaterra que se metió a los octavos de final después de vencer a RD Congo en Estados Unidos.

El Tricolor enfrentará a los ingleses después de eliminar a los ecuatorianos en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, con lo que se ganó uno de los boletos a la siguiente instancia, con lo que disputará el tan anhelado quinto partido después de 40 años de espera.

Por su parte, los futbolistas ingleses lideraron su sector en la fase de grupos y llegaron a la fase final para enfrentarse a una de las sorpresas del torneo, como el Congo. Los africanos sorprendieron al ir ganando el compromiso, pero con un doblete de Harry Kane el cuadro de los Tres Leones se quedaron con la victoria al final del compromiso.

México vs Inglaterra en vivo, Mundial 2026: fecha y horario de los 8vos de final

El duelo entre mexicanos e ingleses estaba programado para iniciar el domingo 5 de julio, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, pero se aplazó una hora por tormenta, por lo que iniciará una hora más tarde, a las 19:00 de la CDMX.

Mundial 2026: ¿Dónde ver en vivo el México vs Inglaterra? Transmisión por TV y streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del compromiso entre la selección mexicana e Inglaterra, deberás seguir la transmisión de Canal 5 y Azteca 7 por televisión abierta. De lo contrario, también lo puedes ver por la plataforma de streaming de Vix Premium, con el paquete del Mundial 2026. Solo se debe considerar que este adicional tiene un costo extra a lo que ofrece la aplicación.

Alineaciones confirmadas del México vs Inglaterra: así salen a los 8vos de final del Mundial 2026

El panorama aún no es claro por el grado de dificultad por parte de los ingleses pese a que el duelo se lleve a cabo en el Estadio Ciudad de México, pero después del rendimiento de los jugadores en el duelo ante Ecuador, Javier Aguirre podría repetir el 11 titular que uso anoche para el encuentro contra los ingleses.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon.

Mundial 2026: ¿Quién gana el México vs Inglaterra, según la IA?

En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre el pronóstico para el partido de la selección mexicana contra Inglaterra e indicó que su pronóstico es de México 2-1 Inglaterra. La IA señaló que por estadísticas recientes, el Tricolor llega con mejor tendencia: cuatro triunfos, ocho goles a favor y cero en contra, además de jugar en el Estadio Ciudad de México, donde la altura y el ambiente pesan. Inglaterra tiene más pegada individual, con Harry Kane como figura tras su doblete ante RD Congo, pero también recibió gol y sufrió para avanzar.

La IA señaló que ve un partido cerrado, con Inglaterra teniendo más posesión por tramos, pero México puede ganar desde el orden defensivo, la presión en casa y la transición rápida. Marcador posible: México 2-1 Inglaterra, con el Tri avanzando a cuartos de final.

México vs Inglaterra en vivo hoy: ¿Cuántas veces se han enfrentado en Copas del Mundo y cómo llegan a octavos de final del Mundial 2026?

México e Inglaterra protagonizarán este domingo 5 de julio uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final al verse las caras en el Estadio Azteca . El antecedente mundialista entre ambas selecciones se remonta a la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando el conjunto europeo se impuso por marcador de 2-0. En el historial general, los ingleses mantienen ventaja con seis victorias en nueve enfrentamientos, por dos triunfos mexicanos y un empate, aunque el Tricolor conserva el invicto cuando ha recibido a los británicos en territorio nacional.

El combinado mexicano llega a esta instancia tras completar una fase impecable como líder del Grupo A con nueve puntos, producto de sus triunfos sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Posteriormente, superó 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Inglaterra también encabezó su sector al finalizar en la cima del Grupo L con siete unidades después de vencer a Panamá y Croacia, además de igualar ante Ghana. En su compromiso más reciente de eliminación directa, los dirigidos por Gareth Southgate derrotaron 2-1 a la República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane, resultado que les aseguró su lugar en la ronda de los 16 mejores.

Mundial 2026, 8vos de final: ¿Lloverá en la CDMX en el partido de México vs Inglaterra? Pronóstico del clima

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará en condiciones meteorológicas que podrían afectar la asistencia y el desarrollo del encuentro, a tal grado que se retrasó una hora el inicio del partido.

Para la tarde del domingo, se prevé un 80% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en la Ciudad de México, con temperaturas entre 24 y 26 grados centígrados. El viento rondará los 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 km/h en las inmediaciones del estadio.

En la noche, la probabilidad de lluvias disminuye a 60%, pero se mantiene la posibilidad de tormentas. La temperatura descenderá a un rango de 15 a 17 grados centígrados, mientras que el viento soplará desde el noreste a 15 km/h con rachas que podrían alcanzar 45 km/h, por lo quese recomienda a los asistentes llevar protección contra la lluvia y ropa adecuada.

Tendremos en los siguientes 30 minutos desplazamiento de #Tormentas dentro del radio de 8 km del #EstadioCiudadDeMéxico 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ pic.twitter.com/lUDYwmaBq8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

La imagen satelital más reciente muestra una concentración de nubes densas y actividad eléctrica sobre la Ciudad de México y Estado de México, indicando que las precipitaciones serán significativas durante el horario del partido. Las autoridades meteorológicas de CONAGUA y el SMN señalan que las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y posibles caídas de ramas u objetos sueltos, por lo que se recomienda precaución en los traslados hacia el estadio.

El pronóstico incluye chubascos puntuales, descargas eléctricas y ráfagas de viento en varias alcaldías de la Ciudad de México y regiones del Estado de México, incluyendo zonas como Álvaro Obregón, Coyoacán, Toluca y Ecatepec.

En general, los expertos recomiendan seguir las actualizaciones en tiempo real para ajustar los planes de asistencia y contar con protección adecuada, asegurando así que el apoyo al Tri no se vea afectado por el clima.

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