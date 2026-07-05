Pericos de Puebla vs Guerreros de Oaxaca, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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Los Pericos de Puebla y los Guerreros de Oaxaca protagonizan el cierre de la serie este domingo 5 de julio de 2026 en la Liga Mexicana de Béisbol, en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento.

El antecedente inmediato añade tensión al choque: Puebla llega con la confianza de haber dominado la serie previa con barrida en el Estadio YU’VA, mientras que Oaxaca busca revancha en un cruce que puede pesar en la pelea del standing del Sur.

El duelo encuentra a los Guerreros con marca de 35-30, mientras los Pericos sostienen registro de 34-29 en una tabla sumamente cerrada, donde cada victoria redefine posiciones rumbo a la recta clave del calendario.

La emoción del cierre de la serie se vive con cobertura total en Claro Sports, con transmisión en vivo, análisis en tiempo real y la mejor narrativa del diamante para no perder detalle de cada jugada decisiva en este choque dominical.

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