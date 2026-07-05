¡Nuevos ídolos nacionales! Una marea de aficionados recibe a Cabo Verde tras su hazaña en el Mundial 2026

Cabo Verde se convirtió en la selección revelación del Mundial 2026, suficiente para que jugadores como Vozinha se convirtieran en nuevos ídolos

Cabo Verde recibe una ovación multitudinaria | Reuters

El aeropuerto de Praia se convirtió en una marea de aficionados durante el recibimiento de la selección de Cabo Verde tras su histórica participación en el Mundial 2026, torneo en el que se consolidó como el equipo revelación pese a que, en la previa, aparecía como el conjunto menos favorecido en los pronósticos.

Una multitud de fanáticos recibió al equipo de los Tiburones Azules este domingo 5 de julio en un ambiente festivo, motivado por la entrega mostrada por sus jugadores durante la Copa del Mundo que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá. En el certamen, Cabo Verde empató con rivales como España, Uruguay y Arabia Saudita en el Grupo H, además de poner en aprietos a Argentina, aunque finalmente cayó por 3-2 en tiempo extra en los dieciseisavos de final.

De acuerdo con información de la prensa local, la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF) organizó la bienvenida de la selección con un amplio despliegue de seguridad y la presencia de aficionados que se congregaron en los alrededores del aeropuerto para rendir homenaje a jugadores como el portero Vozinha, quien se convirtió en un ídolo internacional.

Un informe de la agencia local Inforpress indica que se llevaron a cabo actos en la Asamblea Nacional, ofrendas florales en honor a los héroes de la liberación nacional y un tributo especial a los Blue Sharks en el Palacio Presidencial, en el marco de una auténtica fiesta nacional en Cabo Verde.

La llegada de la selección de los Tiburones Azules coincidió con el aniversario de la proclamación de la independencia del país en 1975, por lo que este domingo 5 de julio se vivió una jornada de celebración nacional que también sirvió para dar la bienvenida al equipo.

El presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho reconocieron en sus discursos la “grandeza de alma, el talento y la valentía” de los futbolistas, y coincidieron en rendir homenaje al equipo que puso el nombre de Cabo Verde en el mapa internacional.

“En el abismo de la vida, nuestra esperanza es tan vasta como el mar. Afortunadamente, somos una nación oceánica, y el 99 por ciento de Cabo Verde es mar. A pesar de todas las tormentas, el dolor y el sufrimiento, hemos construido una nación que hoy se presenta victoriosa”, declaró el jefe de Estado durante un evento público.

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