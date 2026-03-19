LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 19 de marzo desde Sudáfrica

El LIV Golf 2026 disputa su primera ronda en Sudáfrica, en el que será el primer torneo en suelo africano como parte del calendario y que tendrá lugar del 19 al 22 de marzo de 2026. El Steyn City será el escenario que albergará todas las emociones de este evento, con 18 hoyos espectaculares, en un campo que abarca aproximadamente 90 hectáreas. La lista de participantes del LIV Golf incluye a muchas de las reconocidas estrellas internacionales que forman parte de los distintos equipos de la liga, por lo que los favoritos buscarán quedarse con el triunfo.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 11 al 14 de marzo de 2026 en Singapur, en el Sentosa Golf Club, y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.

La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.

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