Joaquín Niemann cierra como líder la tercera ronda del LIV Golf Singapur 2026

El golfista sudamericano tuvo una noche brillante y supera por un golpe a Bryson DeChambeau con un -10 en la tarjeta

Joaquín Niemann cerró la tercera ronda del LIV Golf Singapur 2026 al frente de la competencia en el Sentosa Golf Club. El chileno entregó una tarjeta de -10 y con ese registro rebasó a Bryson DeChambeau, quien había terminado como líder tras la jornada anterior.

La vuelta de Niemann comenzó sin cambios en los primeros hoyos, donde cubrió el recorrido con pares. Su primer movimiento en la tarjeta llegó en el hoyo 4, un par 5, donde firmó su primer birdie del día y empezó el avance en la clasificación.

En el hoyo 5 apareció su primer bogey, pero el chileno mantuvo el paso en el resto del recorrido. También sumó otro bogey en el noveno hoyo, aunque compensó esos golpes con seis birdies más a lo largo de la ronda. Esa combinación le permitió cerrar con -10 y colocarse en la parte alta del tablero.

El liderato de Niemann tomó forma mientras DeChambeau cedía terreno en el campo. El estadounidense firmó cuatro bogeys durante la jornada y terminó con una tarjeta de -9, resultado que lo dejó en la tercera posición al término del día. Con esa diferencia, el chileno tomó la punta después de 54 hoyos.

Lee Westwood también firmó una tarjeta de -10 en la tercera ronda y se metió en la pelea por el torneo. El jugador de Majesticks Golf Club registró cuatro birdies y un bogey en el hoyo 14, con lo que igualó el mejor score del día y se colocó entre los nombres de la jornada. Su registro también superó lo hecho por DeChambeau el día previo.

Otro nombre que quedó cerca de la cima fue Richard T. Lee, quien compite como comodín en em el país asiático. El canadiense terminó a un golpe de Niemann, por lo que el cierre del torneo quedó abierto entre varios jugadores con opciones en la clasificación. Aun así, el chileno conservó el sitio de referencia al final de la ronda.

Para Torque GC, la jornada dejó a su representante en la primera posición individual en Singapur, aunque en la clasificación por equipos 4Aces siguió en la cima. Niemann sostuvo su liderato con una ronda marcada por birdies en momentos clave y llegará a la definición del torneo como el jugador a seguir en el Sentosa Golf Club.

Carlos Ortiz cierra la ronda 3 en el lugar 14 con tarjeta de -4

Carlos Ortiz terminó la tercera ronda del LIV Golf Singapur 2026 en la posición 14, con un acumulado de -4 golpes. En su recorrido por el Sentosa Golf Club firmó una tarjeta de 72 impactos, producto de tres birdies y cuatro bogeys, resultado con el que se mantuvo dentro de la clasificación del torneo.



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