Chivas en la cima, pero Milito advierte: “Terminar primero no da títulos”

Chivas lidera el torneo, pero Gabriel Milito se enfoca en mantener el nivel y no en la posición de cara a la Liguilla por el título del Clausura 2026, pues sabe que el objetivo es levantar la copa al finalizar el torneo

Milito sabe que el liderato no le garantiza el título en la Liga MX. Imago 7

A pesar de que las Chivas Rayadas del Guadalajara han alcanzado el liderato del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de golear al León en el duelo pendiente de la jornada 9 en el estadio Akron, el entrenador Gabriel Milito asegura que la posición en la tabla no es lo que más le preocupa. Para el argentino, el verdadero objetivo es mantener el nivel futbolístico y seguir sumando de manera constante de cara a una clasificación a la Liguilla por el título.

“Trabajamos y jugamos para ganar, el ganar te da puntos y si eso te permite estar en los primeros lugares, fenomenal. Terminar primero no nos da ningún título, pero sí es importante por el valor que tiene, definir en casa y tener la ventaja deportiva del resultado”, explicó Milito en conferencia de prensa, dejando claro que no se conforma con solo estar en la cima de la clasificación.

El técnico de Chivas subrayó que lo que más le interesa es que su equipo mantenga el comportamiento y la actitud con la que ha jugado hasta ahora. Según Milito, lo importante es cómo se consigue el objetivo y no solo el hecho de conseguir los puntos.

“Lo que más me interesa es que el equipo tenga este comportamiento y que sostenga este nivel futbolístico; lo otro llegará como consecuencia de eso“, expresó el estratega. Para Milito, lo fundamental es la consistencia y la calidad del juego de sus jugadores, lo que les permitirá seguir peleando por el campeonato.

El entrenador también aprovechó la ocasión para elogiar el talento de los jugadores mexicanos. Milito destacó que, cuando los futbolistas mexicanos están convencidos de lo que pueden lograr, se potencia su capacidad en el campo. “El jugador mexicano cuando sale convencido a competir, se potencia. Nosotros no imponemos nada, intentamos convencer de que de esta manera están preparados para competir“, afirmó.

Con 27 puntos, Chivas ha logrado superar a Toluca y Cruz Azul en la clasificación general, pero Milito sabe que aún queda mucho camino por recorrer. El equipo se prepara ahora para enfrentar a Monterrey en el Gigante de Acero en duelo de la fecha 12, donde buscarán seguir sumando y mantener su ventaja. “El objetivo ahora es continuar con el buen nivel y no relajarnos. Tenemos que estar enfocados en lo que viene y seguir trabajando en equipo“, destacó Milito.

Aunque las Chivas se encuentran en lo más alto de la tabla, el entrenador argentino sabe que no se puede confiar en esta posición. “No podemos pensar que con solo estar arriba ya hemos logrado todo. Sabemos que el torneo es largo y que debemos seguir trabajando día a día para mantenernos al más alto nivel“, afirmó el estratega rojiblanco.

Con un buen inicio de torneo y el liderazgo en la tabla, las Chivas Rayadas del Guadalajara se perfilan como uno de los grandes contendientes para alzar el campeonato del Clausura 2026. Sin embargo, como ha dejado claro su entrenador Gabriel Milito, el objetivo sigue siendo seguir creciendo como equipo y mantener el nivel durante todo el torneo.

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