Pensión Para las Jefas Miguel Hidalgo 2026: Cómo registrarte y requisitos para recibir el apoyo de 15 mil pesos

Para este 2026, la convocatoria ya abrió su proceso de registro, generando gran interés entre las posibles beneficiarias

El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias | Reuters

El programa social “Para las Jefas” en la alcaldía Miguel Hidalgo se ha convertido en uno de los apoyos más relevantes para mujeres jefas de familia en la Ciudad de México, ofreciendo hasta 15 mil pesos a quienes cumplan con los requisitos establecidos. Para este 2026, la convocatoria ya abrió su proceso de registro, generando gran interés entre las posibles beneficiarias.

Este apoyo económico busca fortalecer a mujeres en situación de vulnerabilidad que son el principal sustento de sus hogares. Las autoridades han destacado que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias, por lo que es clave conocer fechas, requisitos y documentos para no quedar fuera del programa.

Para las Jefas de Miguel Hidalgo: fechas de registro para recibir la pensión

El registro para la Pensión Para las Jefas 2026 se realizará tanto en modalidad en línea como presencial. Las fechas principales de inscripción serán del 17 al 20 de marzo de 2026, periodo en el que las interesadas deberán completar su solicitud.

Es importante realizar el trámite dentro de estos días, ya que el registro es limitado y forma parte del proceso de selección para acceder al apoyo económico.

¿Que requisitos necesito para la Pensión Las Jefas de Miguel Hidalgo?

Para poder acceder a este apoyo de hasta 15 mil pesos, las solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por la alcaldía. Entre los principales requisitos destacan:

Ser mujer jefa de familia , es decir, principal o única proveedora del hogar

, es decir, principal o única proveedora del hogar Tener hijas o hijos menores de edad o ser tutora legal

Residir en la alcaldía Miguel Hidalgo

No ser beneficiaria de otro programa social similar

No laborar en el sector público local

Aceptar un estudio socioeconómico en el domicilio

Estos criterios buscan garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan, priorizando a familias en situación vulnerable.

Pensión para las Jefas de Miguel Hidalgo: documentos para solicitarla

Además de cumplir con los requisitos, las interesadas deberán presentar documentación oficial para completar su registro. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Miguel Hidalgo

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Acta de nacimiento de los hijos o menores bajo tutela

Solicitud de ingreso al programa (proporcionada por la alcaldía)

Contar con estos documentos completos es fundamental para evitar retrasos o rechazos en el proceso de inscripción, por lo que se recomienda prepararlos con anticipación.

En este contexto, la Pensión Para las Jefas 2026 representa una oportunidad importante para miles de mujeres en la Ciudad de México, no solo por el apoyo económico, sino por el reconocimiento a su papel como sostén de sus familias.

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