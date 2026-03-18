¡Habrá nuevo campeón! Los Ángeles elimina a Atlanta y avanza a la final del TGL Golf 2026

Justin Rose, Sahit Theegala y Tommy Fleetwood vienen de atrás para quedarse con el triunfo 6-4 y sueñan con el título

Los Angeles Golf Club logró una victoria impresionante al derrotar 6‑4 a Atlanta Drivers en la semifinal 1 de la TGL Golf 2026, eliminando al campeón defensor y asegurando su lugar en la final del torneo. En una competencia cargada de emoción, el equipo californiano dio vuelta a un marcador desfavorable y aprovechó cada oportunidad para alcanzar la victoria.

El partido comenzó con Atlanta mostrando su dominio en los primeros hoyos de la fase de equipos. Patrick Cantlay, Billy Horschel y Chris Gotterup tomaron ventaja rápidamente, colocando el marcador 3‑0 gracias a una gran ejecución de Cantlay. Sin embargo, Los Angeles no se dio por vencido y comenzó a recortar la distancia. Justin Rose, Sahit Theegala y Tommy Fleetwood se encargaron de mantener a su equipo en la pelea. Un putt largo de Rose en el hoyo 4 permitió a Los Angeles sumar su primer punto y poner el marcador 3‑1.

El partido se mantuvo competitivo, y a pesar de una jugada de hammer que Los Angeles declinó en el hoyo 6, el equipo californiano recortó distancias después de que Cantlay falló un tiro importante en el hoyo 8. Los Angeles se acercó a 4‑2 y, con un hammer en el hoyo 9, se colocaron a un solo punto de distancia (4‑3) al finalizar la fase de Triples.

En los duelos individuales, Justin Rose empató el marcador 4‑4 tras un hammer que Atlanta decidió declinar en el hoyo 10. Los siguientes hoyos fueron muy parejos, pero en el hoyo 13, Rose logró darle la vuelta al marcador al poner a Los Angeles por primera vez al frente, 5‑4, gracias a un gran tiro. En el hoyo 14, Los Angeles lanzó un hammer, que Atlanta rechazó, lo que permitió a los californianos obtener otro punto clave, colocándose 6‑4.

El último hoyo, con Chris Gotterup enfrentando a Tommy Fleetwood, no tuvo cambios en el marcador, asegurando la victoria para Los Angeles Golf Club. Con este resultado, Los Angeles se clasificó para la final de la TGL Golf 2026, mientras que Atlanta Drivers, campeones defensores, quedaron eliminados.

TE PUEDE INTERESAR: