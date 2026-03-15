DeChambeau gana en Singapur tras un dramático playoff y conquista su cuarto título en LIV Golf

El estadounidense se impone en Sentosa Golf Club después de enviar su salida al agua en el desempate

DeChambeau, conquistó Singapur con una gran remontada | Reuters

Bryson DeChambeau conquistó el LIV Golf Singapur tras imponerse en un dramático desempate al canadiense Richard T. Lee en el Sentosa Golf Club. El estadounidense firmó una ronda final de 66 golpes para terminar con -14, igualado con Lee, y resolvió el torneo en el primer hoyo extra para levantar su cuarto título individual en LIV Golf.

El cierre fue caótico. Ambos jugadores regresaron al hoyo 18 para el playoff, donde el capitán de Crushers GC envió su salida al agua del lado izquierdo del fairway. Sin embargo, logró recomponerse con un gran golpe de recuperación y terminó salvando el par. Su rival, que tenía la ventaja tras colocar su bola en el green, falló primero su intento de birdie y luego un corto putt de par que habría extendido el desempate.

Richard T. Lee, de Wild Card a playoff

El canadiense había forzado el playoff después de un cierre espectacular, con birdies en cuatro de sus últimos seis hoyos para firmar también 66 golpes y colocarse como líder provisional. DeChambeau, que jugaba en el grupo final, respondió con un birdie en el par cinco del 18 para empatar el marcador y obligar al desempate.

La ronda final estuvo condicionada por la lluvia en Singapur, con una suspensión temporal del juego cuando aún restaban varios hoyos por disputarse. Antes de la pausa, el chileno Joaquín Niemann lideraba el torneo, pero tras la reanudación perdió terreno con tres bogeys que lo dejaron fuera de la pelea por el título.

Con el triunfo, el dos veces ganador de Major reafirmó su momento competitivo dentro de la liga saudí y consiguió su primera victoria en un torneo a 72 hoyos desde su consagración en el US Open de 2024.

Detrás del campeón, el inglés Lee Westwood terminó tercero con -12, mientras que Niemann concluyó cuarto con -11. El español Jon Rahm completó el top cinco con -10, manteniendo su consistencia en la temporada al seguir sumando resultados destacados en la clasificación general.

4Aces repite el título por equipos

En la competencia por equipos, 4Aces GC volvió a dominar el fin de semana y se llevó el triunfo con un total de -27, asegurando su segunda victoria consecutiva después del título en Hong Kong. El equipo capitaneado por Dustin Johnson construyó su ventaja con una sólida actuación colectiva en la ronda final.

Thomas Pieters lideró el rendimiento del equipo con una ronda de 65 golpes, mientras que Anthony Kim y Dustin Johnson aportaron tarjetas de 69, y Thomas Detry cerró con 70 para completar el mejor resultado colectivo del domingo y sellar la victoria con cinco golpes de ventaja sobre sus perseguidores.

Entre los representantes mexicanos, Carlos Ortiz finalizó en el puesto 21 con -4, manteniéndose dentro del grupo medio de la clasificación tras una semana irregular en Sentosa. Por su parte, Abraham Ancer logró recuperarse de un complicado inicio de torneo, ya que marchaba con +1 tras las primeras dos rondas, pero firmó -7 en las últimas dos jornadas para escalar posiciones y meterse dentro del top 40 del evento.

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