AAA vs WWE en La Noche de los Grandes: cartelera completa, fecha, sede, venta y precio de boletos

La magna función se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey con un cartel lleno de estrellas

La Noche de los Grandes entre AAA y WWE. | @luchalibreaaa

La alianza entre AAA y WWE sigue marcando una nueva etapa en la lucha libre, y ahora prepara uno de los eventos más esperados del año: La Noche de los Grandes, función que reunirá a figuras de ambas empresas en territorio mexicano.

Tras el impacto de Rey de Reyes 2026, donde participaron nombres como Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo y Santos Escobar, la expectativa crece de cara a un cartel que busca mantener el impulso de esta colaboración internacional.

La Noche de los Grandes: ¿Cuándo es el evento que reúne a las estrellas de la lucha libre?

La Noche de los Grandes se celebrará el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, como uno de los eventos principales del calendario de AAA tras Rey de Reyes.

La empresa confirmó la sede y la fecha durante las emisiones previas de sus funciones, consolidando el evento como el siguiente paso dentro de la colaboración con WWE.

Cartelera completa de lucha libre en La Noche de los Grandes

Hasta el momento, la cartelera oficial no ha sido anunciada en su totalidad. Sin embargo, se espera la presencia de luchadores que han protagonizado los recientes eventos entre AAA y WWE. Entre los nombres que han formado parte de esta etapa destacan y que podrían aparecer en el próximo evento:

Dominik Mysterio

El Hijo del Vikingo

La Parka

El Grande Americano

Penta

Mr. Iguana

Rey Fénix

Estos gladiadores participaron en combates clave en Rey de Reyes 2026, evento que marcó el rumbo de las rivalidades rumbo a las siguientes funciones. La empresa mantiene abierta la posibilidad de integrar más talento de WWE, lo que podría ampliar el cartel en las semanas previas al evento.

La Noche de los Grandes, AAA vs WWE: ¿Qué títulos se disputan?

Aunque la cartelera oficial no está confirmada, la tendencia reciente apunta a la presencia de campeonatos principales de AAA en juego. En eventos previos dentro de esta alianza se han defendido títulos como:

Megacampeonato de AAA

Campeonato Reina de Reinas

Campeonato Mundial en Parejas

Campeonato Crucero

Estos cinturones han sido parte central de funciones recientes, con luchadores de WWE involucrados directamente en las disputas, lo que abre las posibilidades de que se lleven a cabo nuevas batallas de este tipo. Así que se espera que algunos de estos campeonatos vuelvan a formar parte de La Noche de los Grandes.

AAA vs WWE: ¿Cuándo es la venta de los boletos para La Noche de los Grandes y cuánto cuestan?

La venta de boletos para La Noche de los Grandes comenzará el viernes 20 de marzo de 2026, según informó la empresa, a través de Superboletos. El evento apunta a una alta demanda, considerando el interés que ha generado la combinación de talento entre AAA y WWE en México.

Balcón | 565 pesos

Luneta | 691 pesos

Preferente | 942 pesos

Banco Azteca, Butaca, Plus Ultra, Megacable | 1,255 pesos

Superpalco | 2,008 pesos

Barrera, Osel, McCormick, Doritos, Coke Studio, DISCAP | 2,259 pesos

Retráctil Oro | 3,138 pesos

Retráctil Platino 2 | 3,765 pesos

Cancha | 4,380 pesos

Retráctil Platino 1 | 4,990 pesos

Platino | 5,600 pesos

Ring Side | 6,210 pesos

Primera fila | 7,430 pesos

Access Q&A 2 (Platino) | 8,040 pesos

Access Q&A 1 (Ring Side) | 9,870 pesos

Access 360 (First Row) | 12,310 pesos

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