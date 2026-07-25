Toros de Tijuana vs Saraperos de Saltillo, en vivo: transmisión del juego 1 de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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Los Toros de Tijuana y los Saraperos de Saltillo se enfrentan este viernes en el primer juego de una serie de cuatro compromisos en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero, en un duelo entre dos equipos de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol que llegan con objetivos distintos en la temporada regular.

Tijuana se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación y buscará continuar con el paso que lo ha colocado como uno de los equipos protagonistas de su zona. La novena fronteriza intentará comenzar la serie con una victoria como visitante.

Por su parte, Saltillo llega ubicado en la parte media de la tabla y a dos posiciones de los puestos de playoffs. Una victoria ante los Toros podría acercar a los Saraperos a la zona de clasificación y darles impulso para los tres juegos restantes de la serie.

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El primer juego de la serie entre Toros de Tijuana y Saraperos de Saltillo comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero.

¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Saraperos de Saltillode la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Toros y Saraperos así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir en la multiplataforma de Claro Sports.

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