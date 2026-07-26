Joel Huiqui exige a Cruz Azul tras ganar otro título: “Hay que dar mucho más”

Joel Huiqui destacó el trabajo interno de Cruz Azul tras conquistar el Campeón de Campeones y pidió mantener la exigencia

Joel Huiqui no se rinde y quiere más título | Imago 7

Cruz Azul abrió el semestre con un título tras imponerse 3-1 al Toluca en el Campeón de Campeones. Después del encuentro, Joel Huiqui señaló que el resultado fue consecuencia del trabajo interno y de la disposición de un plantel que mantiene competencia por cada lugar en la alineación.

El entrenador explicó en conferencia de prensa que el grupo atraviesa un momento de estabilidad y que los futbolistas han entendido que ninguna posición está asegurada. Para Huiqui, esa exigencia diaria ha permitido que el equipo responda en los partidos y mantenga una línea de trabajo común.

“Lo que veo internamente es un equipo muy trabajador, muy noble. Son grandes personas y encuentro una gran armonía”, declaró el técnico durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Huiqui agregó que el plantel debe sostener ese compromiso para alcanzar los objetivos trazados durante el semestre. “Hay que dar mucho más de uno para que el equipo llegue a donde tiene que llegar”, afirmó.

La victoria ante Toluca representó el segundo título de Huiqui en apenas 10 partidos dirigidos en la Primera División. El entrenador reconoció el aporte de sus jugadores y destacó la manera en la que el equipo resolvió un partido que entregó el primer trofeo de esta etapa.

El técnico también dejó claro que Cruz Azul no pretende detenerse después del Campeón de Campeones. La Máquina todavía tiene compromisos en el Apertura 2026, la Leagues Cup y la Campeones Cup, torneo en el que enfrentará al Inter Miami.

“Nos quedan partidos importantes. Son tres competencias que significan mucho para nosotros y vamos a ir paso a paso”, señaló Huiqui al hablar del calendario que tendrá el club durante los próximos meses.

El duelo ante Inter Miami está programado para el 16 de septiembre en Miami, Florida. El encuentro será una nueva oportunidad para que Cruz Azul dispute un título internacional frente al campeón de la MLS.

Huiqui evitó adelantar escenarios y reiteró que el equipo debe concentrarse en cada compromiso. “Toca festejar y mañana regresar a México”, comentó después de levantar el trofeo ante Toluca.

El plantel de La Noria volverá a territorio mexicano para iniciar la recuperación después del partido. Los jugadores tendrán dos días de descanso antes de retomar los entrenamientos. Cruz Azul comenzará entonces la preparación para su compromiso de la jornada 3 del Apertura 2026, cuando visite al Atlante en el Estadio Banorte. El objetivo será trasladar al torneo local la dinámica que le permitió conquistar el Campeón de Campeones.

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