En Cruz Azul saborean duelo ante Leo Messi por la Campeones Cup, pero priorizan el Apertura 2026

La Máquina conquistó el Campeón de Campeones 2026, lo que le da la oportunidad de disputar el Campeones Cup ante el monarca de la MLS

Cruz Azul cerró una noche de celebración en Carson, California, con el título de Campeón de Campeones 2026 y una mirada dividida entre el presente inmediato y el reto que vendrá en septiembre. La Máquina derrotó 3-1 al Toluca en el Dignity Health Sports Park y obtuvo el boleto para disputar la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi, aunque sus jugadores dejaron claro que el Apertura 2026 sigue como prioridad.

Luka Romero, Gonzalo Piovi y José Paradela coincidieron en que enfrentar al club de Miami y al capitán de Argentina tendrá un significado especial. Los tres reconocieron el peso histórico del astro argentino y la motivación que representa jugar una final ante él, pero también señalaron que aún falta tiempo para ese compromiso programado para el 16 de septiembre.

La Máquina disputará el Campeones Cup por ganar el Campeón de Campeones | Imago7

Romero celebró el arranque del semestre y la confianza que ha ganado el plantel después de enlazar victorias. “Sí, mejor sensación no hay. Arrancar así creo que bueno, ya en los dos partidos anteriores de campeonato sacamos seis puntos y ahora ganar acá. La verdad que nos daban una confianza muy grande. Así que ahora toca seguir. Este es el primer título de este semestre y vamos a por más”, declaró.

Sobre la Campeones Cup, el atacante no ocultó la expectativa que genera enfrentar al Inter Miami. “Sí, obvio, y más cuando se juega por una copa. Así que la vamos a afrontar de la mejor manera, con mucha ilusión, ante el mejor jugador del mundo. Va a ser una final muy linda”, explicó. Pese a ello, tanto él como sus compañeros insistieron en que el calendario de Liga MX exige mantener la concentración en el siguiente partido del Apertura 2026.

Romero también fue cuestionado sobre un posible llamado a la selección mexicana, ya que aparece como una alternativa para Rafael Márquez en el próximo ciclo mundialista. Sin embargo, evitó profundizar en el tema y centró su respuesta en el club. “Bueno, yo la verdad que me mentalicé para este torneo. Pienso que va a ser muy bueno para mí. La verdad que arranqué muy bien, así que bueno, creo que tengo que ir de la mejor manera y pensar en Cruz Azul, que es importante”.

Jugadores de Cruz Azul están contentos con el trabajo de Joel Huiqui

Gonzalo Piovi destacó la continuidad del trabajo colectivo y la adaptación a las ideas de Joel Huiqui. “Felicidad de poder volver a conseguir un título más para la institución, creo que venimos de un semestre muy bueno. Hoy lo volvimos a verificar lo bueno que veníamos haciendo. Estamos muy contentos del trabajo que hicimos y del planteamiento del partido”, señaló.

El defensor también explicó que el equipo asimiló las correcciones del nuevo cuerpo técnico después de la etapa anterior. “Nos adaptamos muy bien a la forma de jugar que él quería, las correcciones que teníamos de lo que fue la era de Nicolás, pudo corregir algunas cosas, algunos patrones del juego que veía que necesitaba el equipo y creo que fueron positivos”. Piovi consideró que esos ajustes ya se reflejan en el funcionamiento de Cruz Azul.

Paradela, figura del encuentro por su doblete, respaldó el trabajo de Huiqui y valoró la lectura que hizo el equipo durante los 90 minutos. “Muy feliz, muy contento, más allá de los goles. Creo que el equipo hizo un gran partido, lo entendió de principio a fin y la verdad que somos justos ganadores. Joel está haciendo un gran trabajo, estamos contentos y disfrutándolo”, afirmó.

Cruz Azul demostró ser superior a Toluca después del segundo tiempo

Piovi reconoció que Toluca encontró el empate mediante una jugada a balón detenido, pero sostuvo que Cruz Azul mantuvo el control. “Si bien el primer tiempo fue nuestro, ellos se encontraron con un gol con un balón detenido que nos sorprendió, porque creo que estábamos manejando el partido. Seguimos con la misma convicción en el segundo tiempo y eso fue positivo para poder sacarlo adelante”, explicó.

Paradela coincidió en que el encuentro fue parejo durante varios tramos, aunque Cruz Azul aprovechó mejor los espacios después del descanso. “Toluca es un gran equipo y a lo último el partido se partió un poco para nosotros y pudimos aprovechar la ventaja”. El mediocampista agregó que la Campeones Cup será otro desafío importante y, al hablar de Messi, concluyó: “Es el mejor del mundo, es un placer compartir cancha y ojalá que lo podamos ver y disfrutar adentro”. Por ahora, La Máquina celebrará el título antes de volver a concentrarse en su siguiente compromiso del Apertura 2026.

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