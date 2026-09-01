Vuelta a España 2026, Etapa 10: los mejores momentos de la carrera del 1 de septiembre

Revive los mejores momentos de la décima etapa, desde el recorrido entre Alcaraz y Elche de la Sierra hasta la definición por la victoria

La Vuelta a España 2026 retomó la actividad este martes 1 de septiembre con la disputa de la etapa 10, primera jornada de la segunda semana después del día de descanso. El pelotón afrontó un recorrido de 184.7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, con tres puertos de tercera categoría y cerca de 3 mil metros de desnivel acumulado. Revive los mejores momentos de la carrera, desde los movimientos a lo largo del trazado hasta la definición por la victoria.

El desenlace tuvo como protagonista a Bastien Tronchon, quien apareció desde atrás para imponerse en el sprint final con un tiempo de 4 horas, 7 minutos y 41 segundos. El francés del Groupama-FDJ United superó a Magnus Cort y Thibau Nys, segundo y tercero, respectivamente, para conseguir la tercera victoria de su carrera profesional. La jornada no modificó el top 10 de la clasificación general, por lo que Enric Mas conservó el maillot rojo, con Primoz Roglic y Felix Gall como sus principales perseguidores.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 1 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La décima etapa marcó el comienzo de la segunda semana de competencia después de la jornada de descanso. El pelotón partió desde Alcaraz con destino a Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete, sobre un recorrido de aproximadamente 184.7 kilómetros que presentó pocos sectores completamente llanos y cerca de 3 mil metros de desnivel acumulado.

El perfil incluyó tres puertos de tercera categoría: Peralejo, Aýna y Socovos, además de diferentes repechos por carreteras secundarias que condicionaron el desarrollo de la carrera. Superadas las dificultades del recorrido, la victoria terminó por resolverse entre los corredores que llegaron con opciones al sprint, donde Tronchon encontró el espacio para conseguir su tercer triunfo como ciclista profesional.

Te puede interesar: