Jeaustin Campos revela la verdadera razón de su salida de Real España

El entrenador rompió el silencio y contó la situación que terminó haciendo imposible su continuidad.

Jeaustin Campos se marchó del Real España | @espanaoficial

Jeaustin Campos rompió el silencio después de terminar su etapa como entrenador de Real España y reveló el complejo escenario económico que atravesó durante su paso por Honduras. El técnico costarricense aseguró que llegó a acumular tres meses de salario sin cobrar y explicó que esa situación terminó provocando su salida de la institución aurinegra.

En una entrevista concedida al periodista Yashín Quesada, Campos sostuvo que los inconvenientes financieros no aparecieron recientemente, sino que acompañaron buena parte de su ciclo. Según explicó, los atrasos comenzaron pocos meses después de su llegada y terminaron alcanzando un punto en el que su cuerpo técnico consideró imposible continuar.

“Llegó ese día en que definitivamente no podíamos seguir, ya son tres meses de salario y era insostenible mantenerse acá”, manifestó Campos. El entrenador señaló además que, ante las dificultades económicas, la dirigencia buscó priorizar el cumplimiento con los futbolistas mientras las obligaciones con el cuerpo técnico quedaban postergadas.

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Jeaustin Campos revela que los jugadores estuvieron cerca de no presentarse

La situación llegó a generar momentos todavía más delicados. Campos contó que en determinado momento los jugadores evaluaron no presentarse a disputar un partido porque acumulaban dos meses de deuda, una posibilidad que llevó a la dirigencia a intentar resolver primero los compromisos económicos con el plantel.

“Me imagino que la junta directiva quiso salvaguardar la tanda y el día a día del club. Es más fácil tener complicaciones con tres o cuatro que con 28 futbolistas”, explicó el costarricense, quien aseguró que su cuerpo técnico terminó siendo, de alguna manera, “parte de la solución” al aceptar esa prioridad.

#HCHDeportes | El entrenador Jeaustin Campos quien renunció del Real España destapó la olla en Futrock y dijo que los futbolistas en La Máquina ya no querían jugar por la falta de pagos.

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Pese a las dificultades que rodearon su gestión, Campos se mostró satisfecho con lo conseguido deportivamente en Real España. Destacó haber tomado un equipo que, según su análisis, carecía de identidad y haber alcanzado posteriormente instancias decisivas, entre ellas semifinales y una final frente a Olimpia, además de terminar como líder de una fase regular.

El entrenador cifró su rendimiento global alrededor del 60%, aunque consideró que Real España encontró una barrera cuando debió competir en las instancias determinantes. Para Campos, la diferencia con Olimpia y Motagua estuvo especialmente relacionada con la cantidad de futbolistas experimentados y con recorrido internacional que tenían sus principales rivales. “Competimos hasta donde la jerarquía y la cantidad de jugadores nos lo permitió”, afirmó. Campos aseguró marcharse “supersatisfecho” con el trabajo realizado, pese a no haber podido transformar sus buenas campañas en un campeonato.

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¿Cuál será el próximo equipo de Jeaustin Campos?

Después de terminar su experiencia en Honduras, Campos regresará a Costa Rica y se tomará inicialmente un período para compartir con su familia, aunque no pretende permanecer demasiado tiempo alejado de los banquillos. El entrenador aseguró que está dispuesto a escuchar propuestas siempre que encuentre un proyecto con aspiraciones importantes.

Incluso reveló uno de los desafíos que todavía quiere cumplir en su carrera: dirigir una Selección Nacional. “Cualquier selección me encantaría. Es una experiencia que quiero vivir”, aseguró, al tiempo que manifestó su deseo de incorporarse eventualmente a un proyecto competitivo que le permita luchar nuevamente por campeonatos.

Por ahora, Campos descarta abandonar el campo para ocupar un puesto dirigencial. “Mientras te den las piernas sigue en el campo, cuando no te den, vete al escritorio”, sentenció. Su ciclo en Real España terminó condicionado por una situación que, según su relato, excedió ampliamente lo futbolístico; ahora el costarricense vuelve al mercado con la intención de encontrar un nuevo desafío.

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