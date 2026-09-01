Liga Mayor ONEFA 2026, en vivo por Claro Sports: horarios y transmisiones de Pumas CU y los Borregos

Sigue la temporada 2026 de la ONEFA con los juegos de Pumas CU como local y distintos duelos de los Borregos por Claro Sports

Vive la temporada 2026 de la ONEFA a través de Claro Sports | @BorregosPuebla

El fútbol americano universitario mexicano regresa a Claro Sports con la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA, una campaña que volverá a reunir a los programas más importantes del país, en busca de la corona.

Durante la temporada regular, nuestra multiplataforma llevará a los aficionados la actividad de la ONEFA con todos los partidos de Pumas CU como local desde el Estadio Olímpico Universitario, además de una amplia cobertura de los encuentros de Borregos.

Seguiremos de cerca a los representativos de Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Guadalajara, con partidos en las 10 jornada de la campaña regular.

Auténticos Tigres rompió la hegemonía de Borregos Monterrey en 2025

La temporada 2025 dejó uno de los desenlaces más sorprendentes de los últimos años en la ONEFA. Auténticos Tigres terminó con la hegemonía de Borregos Monterrey al imponerse 33-30 en la final y evitar el tetracampeonato del conjunto regiomontano.

El título tuvo un significado especial para la UANL, que llegaba con marca de 0-7 en finales ante Borregos Monterrey y había perdido frente a ellos las definiciones de 2022, 2023 y 2024. El triunfo de 2025 cambió esa historia y devolvió a los Auténticos Tigres a lo más alto.

La final también terminó con el invicto de Borregos Monterrey en el Estadio Banorte, donde acumulaba 35 victorias y ninguna derrota desde 2019. Con ese antecedente, la temporada 2026 inicia con una nueva lucha y la búsqueda de terminar, o continuar, la hegemonía regiomontana.

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Partidos de la ONEFA 2026 que transmitirá Claro Sports

La programación comenzará el 3 de septiembre, con el duelo entre Borregos Monterrey y Borregos Ciudad de México, programado para las 18:00 horas. Pumas CU aparecerá por primera vez en la programación el 12 de septiembre, cuando reciba a Burros Blancos, mientras que una semana después volverá a jugar en casa frente a Borregos Puebla.

J1 | 3 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos Ciudad de México | 18:00 horas

J2 | 11 de septiembre | Auténticos Tigres en Borregos Ciudad de México | 18:00 horas

J2 | 12 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos Puebla | 13:00 horas

J2 | 12 de septiembre | Burros Blancos en Pumas CU | Por definir

J3 | 18 de septiembre | Borregos Ciudad de México en Borregos Estado de México | 19:00 horas

J3 | 18 de septiembre | Borregos Puebla en Pumas CU | 19:00 horas

J4 | 25 de septiembre | Pumas CU en Borregos Monterrey | 19:00 horas

J5 | 3 de octubre | Borregos Estado de México en Pumas CU | 12:00 horas

J5 | 3 de octubre | Borregos Ciudad de México en Borregos Puebla | 13:00 horas

J6 | 9 de octubre | Linces UVM en Borregos Monterrey | 19:30 horas

J6 | 10 de octubre | Auténticos Tigres en Borregos Puebla | 13:00 horas

J7 | 17 de octubre | Águilas Blancas en Pumas CU | Por definir

J8 | 23 de octubre | Borregos Estado de México en Borregos Guadalajara | 18:00 horas

JP | 30 de octubre | Leones UAC vs Pumas CU | 19:00 horas

J9 | 30 de octubre | Aztecas UDLAP en Borregos Monterrey | 19:30 horas

J9 | 31 de octubre | Águilas Blancas en Borregos Puebla | 13:00 horas

J10 | 6 de noviembre | Borregos Ciudad de México en Borregos Guadalajara | 18:00 horas

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