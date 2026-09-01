Comunicaciones pone los ojos en Amarini Villatoro, pero hay un detalle que complica su llegada

Los Cremas comenzaron la búsqueda de un nuevo entrenador.

Amarini Villatoro vive un gran momento en Cartaginés | @CartaginesCR

La salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa abrió inmediatamente la búsqueda de un nuevo entrenador en Comunicaciones. La dirigencia crema comenzó a estudiar diferentes alternativas para ocupar el banquillo y, entre las carpetas que aparecen sobre la mesa, hay un nombre que sobresale: Amarini Villatoro, actualmente al frente de Cartaginés de Costa Rica.

De acuerdo con información de La Red 106.1, el entrenador guatemalteco es el nombre que “suena con mayor fuerza e intensidad” dentro del entorno albo. Su experiencia, conocimiento del fútbol guatemalteco y recorrido aparecen entre los aspectos valorados por la junta directiva, que analiza prioritariamente su perfil para intentar cambiar el rumbo después del complicado comienzo del Apertura 2026.

La posibilidad, sin embargo, aparece en un momento bastante particular. Villatoro atraviesa un presente positivo en Cartaginés y recientemente dejó en claro que sus aspiraciones con el conjunto brumoso son importantes. Después de derrotar 1-0 a Herediano, el técnico habló abiertamente de competir por los dos campeonatos que tiene por delante.

Amarini Villatoro acaba de decir que quiere ganar todo con Cartaginés

“El objetivo a largo plazo del torneo es ser campeón, en los dos torneos. Creo que tenemos el equipo”, manifestó Villatoro al referirse tanto al Apertura costarricense como a la Copa Centroamericana. Incluso fue más allá al analizar el potencial de su plantel: “Tenemos el equipo para pelearle a cualquiera”.

Sus palabras adquieren ahora una dimensión diferente ante el supuesto interés de Comunicaciones. Cartaginés marcha segundo en el campeonato costarricense con 12 puntos y viene de completar una destacada fase de grupos en la Copa Centroamericana, donde terminó primero de su zona. Su próximo desafío internacional será nada menos que ante Saprissa en los cuartos de final, con la vuelta en el Fello Meza.

COMUNICADO OFICIAL



Comunicaciones Fútbol Club informa que, tras llegar ambas partes a un acuerdo, Marco Antonio Figueroa finaliza su vínculo con nuestra institución y deja de ser el director técnico del primer equipo. pic.twitter.com/0mo0UT8y2E — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 1, 2026

Por eso, una eventual llegada a Guatemala implicaría abandonar un proyecto que actualmente se encuentra compitiendo en dos frentes y en el que el propio Villatoro acaba de manifestar públicamente sus intenciones de ir por los títulos. Hasta el momento, la información disponible señala el interés de Comunicaciones y no una negociación cerrada ni una decisión del entrenador de abandonar Cartaginés.

MÁS INFORMACIÓN: El dardo de Amarini Villatoro tras la debacle de Guatemala en la Copa Centroamericana

Para los Cremas, en cambio, el contexto es completamente diferente. El club acaba de terminar el ciclo del Fantasma Figueroa después de sumar solamente siete puntos durante las primeras seis jornadas del Apertura y necesita encontrar rápidamente un entrenador capaz de recuperar terreno.

El nombre de Amarini resulta especialmente atractivo por su conocimiento de la Liga Nacional y por los antecedentes de su carrera, pero la gran incógnita pasa por saber si existe una posibilidad real de sacarlo de Cartaginés en este momento. Comunicaciones ya comenzó a buscar al sucesor de Figueroa y, según La Red 106.1, la carpeta de Villatoro está tomando fuerza. Ahora falta la parte más difícil: comprobar si el interés crema puede transformarse en algo más.

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