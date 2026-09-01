¡Le luce la de lunares! Santiago Buitrago mantiene el liderato de la montaña tras arrancar la segunda semana de La Vuelta

Santiago Buitrago conserva el maillot de montaña tras la etapa 10, en una semana en la que vienen grandes retos para el colombiano.

Santiago Buitrago, líder de la montaña de La Vuelta | JOSE JORDAN / AFP

Tras el primer día de descanso en el marco de la Vuelta a España, se disputó la décima etapa de la carrera, la cual ganó el francés Bastien Tronchon al sprint. Con esa jornada dio inicio la segunda semana de competencia, que va creciendo en cuanto a dificultad en cada trazado que propone de aquí en adelante.

En esta oportunidad, el perfil presentó tres puertos de tercera categoría y un sprint intermedio. Fue un día en el que en meta hubo llegada masiva y que se decidió al embalaje, aunque se debe mencionar que esos metros finales tuvieron una inclinación importante, pues no hubo un paso totalmente llano.

Por otra parte, a pesar de que por momentos se tornó dura la carretera, digamos que el día no dejó caídas a mencionar ni tampoco cambios importantes en la clasificación general o en las otras. Eso quiere decir que Santiago Buitrago se mantiene en la cima de la montaña, algo que consiguió en la etapa anterior.

MÁS INFORMACIÓN: Bastien Tronchon muestra su fortaleza en el sprint y se impone en la etapa 10 de la Vuelta a España

Una semana para defenderlo

A pesar que no sumó puntos en esos ascensos de la etapa 10, el colombiano del Bahrain Victorious sigue portando la camiseta de lunares. Recordemos que tiene 20 puntos, escoltado por Enric Mas con 24 y tercero es Andreas Leknessund con 19. Ese panorama deja ver que no la tiene asegurada de aquí al cierre de la carrera, pero que sí puede defenderla.

En lo que resta de esta segunda semana de la Vuelta a España, se avecinan cuatro jornadas de media y alta montaña en las cuales el colombiano tendrá que planear una estrategia para conservar ese maillot. Él mismo afirmó hace unos días que ese va a ser su objetivo de ahora en adelante, además de poder ganar alguna fracción.

Antes de afrontar eso que viene, tanto el bogotano como su equipo deben prepararse de la mejor manera para la etapa 11, que en el papel es llana con un solo puerto de tercera categoría. Va a ser clave que el ‘Santi’ sepa regular esfuerzos y estar concentrado para evitar cualquier tipo de caída o incidente que lo pueda perjudicar.

Le puede interesar