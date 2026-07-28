Agentes libres de la NFL 2026: las figuras que siguen sin equipo antes del inicio de la temporada

Con los campos de entrenamiento en marcha, varias figuras de Pro Bowl siguen sin contrato y esperando una llamada

Stefon Diggs | IMAGN IMAGES via Reuters

La NFL vuelve a ponerse en marcha con la apertura de los campos de entrenamiento, donde los equipos preparan cascos, hombreras y uniformes mientras los jugadores comienzan la lucha por asegurar un lugar en las plantillas definitivas. Sin embargo, no todos forman parte de este arranque, ya que varias figuras siguen la pretemporada a la distancia pese a contar con experiencia, reconocimientos y temporadas recientes en las que participaron en el Pro Bowl, conquistaron el Trofeo Vince Lombardi o destacaron entre los líderes estadísticos de la liga. Nota completa, AQUÍ.