Los latinos que brillaron en la MLS durante un fin de semana lleno de protagonistas

Los futbolistas latinoamericanos volvieron a ser protagonistas en la MLS con goles, asistencias y actuaciones decisivas antes del All-Star Game

Felipe Mora Entre Los Latinos Destacados En MLS | Soobum IM | Getty Images vía AFP

La MLS vivió una jornada en la que el talento latinoamericano volvió a marcar la diferencia. Goles decisivos, debuts prometedores y actuaciones de gran nivel confirmaron que varios de los futbolistas más influyentes del campeonato tienen raíces en América Latina.

En la recta final previa al MLS All-Star Game que se jugará el próximo 29 de julio y al inicio de la Leagues Cup que enfrenta a clubes de la MLS con Liga MX, jugadores de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y México fueron determinantes para que sus equipos sumaran puntos importantes.

Desde la experiencia de Luis Suárez hasta la irrupción de Alejandro Alvarado, el fin de semana dejó claro que buena parte del protagonismo de la liga continúa pasando por el talento latino.

Más allá de los resultados, estas actuaciones reflejan el peso que los futbolistas hispanos y sudamericanos tienen dentro del crecimiento de la MLS. Muchos de ellos son líderes en sus clubes y llegan en un gran momento justo antes de que comiencen los compromisos internacionales del calendario.

Seis futbolistas latinos que marcaron la jornada

Felipe Mora volvió a despedirse a lo grande

El delantero chileno fue la gran figura del triunfo de Portland Timbers sobre Real Salt Lake.

Mora firmó un doblete que permitió a su equipo quedarse con una victoria por 2-1 y, además, vivió una emotiva despedida frente a la afición del Providence Park. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes confirma por qué sigue siendo uno de los atacantes más efectivos de la franquicia de Oregón.

Luis Suárez apareció cuando Inter Miami más lo necesitaba

Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul ausentes por el descanso post Mundial, el delantero uruguayo asumió la responsabilidad ofensiva de las Garzas. Su penal convertido al minuto 81 le dio el triunfo por la mínima sobre CF Montréal y permitió que Inter Miami alcanzara su sexta victoria consecutiva, consolidándose entre los protagonistas de la Conferencia Este.

Casemiro tuvo un estreno que invita al optimismo

Casemiro disputó sus primeros 90 minutos con Inter Miami y dejó una actuación muy completa. Registró un 88.7 % de precisión en sus pases, recuperó siete balones y mostró el equilibrio defensivo que el club buscaba con su incorporación. Más allá de las estadísticas, transmitió liderazgo y seguridad desde el centro del campo.

Argentina y México también tuvieron representantes destacados

Nicolás Fernández Mercau mantiene un ritmo goleador impresionante

El argentino volvió a responder con un gol en la victoria de New York City FC sobre Chicago Fire. Gracias a esa anotación alcanzó las 12 dianas en la temporada y se colocó entre los principales goleadores del campeonato, consolidándose como una de las grandes revelaciones ofensivas del año.

Alejandro Alvarado sigue haciendo historia con San Diego FC

El joven futbolista de raíces mexicanas fue el héroe de la franquicia de expansión al marcar el único gol del partido frente a FC Dallas.

Su anotación permitió mantener a San Diego FC en la pelea por los puestos de clasificación y confirmó el crecimiento que ha mostrado durante la temporada.

Martín Ojeda continúa siendo el cerebro de Orlando City

El mediocampista argentino volvió a manejar el ritmo del juego en la victoria sobre Nashville SC.

Su entendimiento con Antoine Griezmann permitió generar las mejores oportunidades ofensivas del equipo, mientras continúa consolidándose entre los líderes de asistencias de la MLS gracias a su visión y capacidad para organizar el ataque.

La jornada volvió a demostrar que el talento latinoamericano sigue siendo uno de los grandes motores de la MLS.

A pocas horas del All-Star Game y con la Leagues Cup en el horizonte, los jugadores latinos llegan como protagonistas y con la confianza de haber firmado otro fin de semana memorable.

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