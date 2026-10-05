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Atlanta Falcons vs New Orleans Saints en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 4, al momento

Publicado por Marcel Guzmán

La Semana 4 de la NFL llega a su final con el Monday Night Football en el Superdome, donde se espera un partido muy intenso por la necesidad de sacar un triunfo por parte de ambos equipos

Falcons vs Saints, en vivo el MNF de la NFL
Falcons vs Saints, en vivo el partido de la NFL | Claro Sports

Los New Orleans Saints reciben la visita de Atlanta Falcons en el Superdome de Nueva Orleans, en duelo del Monday Night Football para cerrar la Semana 4 de la NFL. Un partido en el que se espera mucha intensidad por parte de las dos franquicias, ya que necesitan de la victoria tras sumar dos derrotas y un solo triunfo.

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