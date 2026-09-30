Semana 4 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 1 al 5 de octubre
Cinco equipos llegan invictos a la cuarta jornada, que tendrá enfrentamientos entre contendientes de la AFC y la NFC
La Semana 4 de la NFL 2026 se disputará del jueves 1 al lunes 5 de octubre y comenzará a definir las primeras tendencias de la temporada. Después de tres jornadas, cinco equipos mantienen marca perfecta, por lo que varios de ellos tendrán que defender su condición de invictos ante rivales que también llegan con registros destacados.
Entre los partidos que concentran la atención aparecen Bills vs Patriots, Bengals vs Jaguars, Texans vs Cowboys, Eagles vs Rams, 49ers vs Broncos y Seahawks vs Chargers. La jornada también tendrá un duelo directo entre Chiefs y Raiders, dos equipos que llegan con marca de 3-0 y que disputarán uno de los encuentros que pondrán en juego una racha perfecta.
En la NFC, los líderes divisionales después de tres semanas son Eagles, Vikings, Panthers y 49ers. La División Sur presenta hasta el momento un registro particular, ya que su líder Panthers tiene marca perdedora (1-2). En la AFC, los equipos que encabezan sus respectivos sectores son Jaguars, Bills, Steelers y Chiefs, mientras que la División Oeste tendrá uno de sus primeros enfrentamientos directos entre equipos con aspiraciones de mantenerse en la pelea.
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Duelo de invictos será el Chiefs vs Raiders, con Kansas City y Las Vegas llegando con registro de 3-0. Los Raiders cuentan con Kirk Cousins, quien suma seis pases de touchdown en las primeras tres fechas, mientras que los Chiefs tienen a Patrick Mahomes, quien acumula 812 yardas por pase después de su regreso tras la lesión que lo mantuvo fuera durante 274 días. En Claro Sports te dejamos las fechas, horarios, transmisiones y todos los detalles de la Semana 4 de la NFL 2026.
NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 4
La Semana 4 de la NFL arrancará este jueves 1 de octubre con el partido entre Steelers y Browns, dos equipos con récord de 2-1 en la temporada y quienes buscarán imponerse en el Cleveland Browns Stadium de Ohio. La acción continuará el domingo con 14 duelos y cerrará el lunes con el enfrentamiento entre Falcons y Saints.
- Jueves 1 de octubre
- Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | 18:15 horas
- Domingo 4 de octubre
- Indianapolis Colts vs Washington Commanders | 07:30 horas
- Dallas Cowboys vs Houston Texans | 11:00 horas
- New York Jets vs Chicago Bears | 11:00 horas
- New England Patriots vs Buffalo Bills | 11:00 horas
- Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas
- Arizona Cardinals vs New York Giants | 11:00 horas
- Tennessee Titans vs Baltimore Ravens | 11:00 horas
- Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles | 11:00 horas
- Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas
- Miami Dolphins vs Minnesota Vikings | 14:05 horas
- Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 14:05 horas
- Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks | 14:25 horas
- Denver Broncos vs San Francisco 49ers | 14:25 horas
- Detroit Lions vs Carolina Panthers | 18:20 horas
- Lunes 5 de octubre
- Atlanta Falcons vs New Orleans Saints | 18:15 horas
¿Quién transmite en vivo la Semana 4 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?
La Semana 4 de la NFL podrá seguirse en México a través de distintas opciones de televisión y plataformas digitales. Los partidos estarán disponibles mediante FOX, FOX+, Canal 5, ViX, ESPN, Disney+, NFL Network y NFL Game Pass, dependiendo del encuentro y la plataforma correspondiente.
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Además, en Claro Sports podrás consultar todos los detalles de la jornada mediante nuestros minuto a minuto, con seguimiento de las acciones más importantes de cada partido. También encontrarás las crónicas y resultados de los encuentros para conocer lo ocurrido en cada duelo de la Semana 4. Aquí el calendario de transmisiones en territorio mexicano:
- Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | FOX y FOX One
- Indianapolis Colts vs Washington Commanders | ESPN
- Dallas Cowboys vs Houston Texans | Canal 9, ViX
- New York Jets vs Chicago Bears | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX
- New England Patriots vs Buffalo Bills | FOX+, FOX One
- Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX
- Arizona Cardinals vs New York Giants | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX
- Tennessee Titans vs Baltimore Ravens | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX
- Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles | FOX, FOX One
- Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX
- Miami Dolphins vs Minnesota Vikings | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket
- Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | FOX+, FOX ONE
- Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks | FOX, FOX One
- Denver Broncos vs San Francisco 49ers | Canal 5, ViX
- Detroit Lions vs Carolina Panthers | ESPN y Disney+
- Atlanta Falcons vs New Orleans Saints | ESPN y Disney+
Adicional, todos los juegos se podrán seguir por NFL Game Pass.
¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 4 de la NFL 2026? Momios y pronósticos
La Semana 4 de la NFL tiene favoritos marcados en varios de los duelos, siendo el Titans vs Ravens y el Dolphins vs Vikings los partidos más disparejos en el papel. De acuerdo a Caliente MX, los momios de los partidos se encuentran de la siguiente forma:
- Pittsburgh Steelers (-150) vs Cleveland Browns (+130)
- Indianapolis Colts (-188) vs Washington Commanders (+160)
- Dallas Cowboys (+125) vs Houston Texans (-143)
- New York Jets (+145) vs Chicago Bears (-167)
- New England Patriots (+250) vs Buffalo Bills (-300)
- Jacksonville Jaguars (+120) vs Cincinnati Bengals (-138)
- Arizona Cardinals (-125) vs New York Giants (+110)
- Tennessee Titans (+500) vs Baltimore Ravens (-650)
- Los Angeles Rams (-163) vs Philadelphia Eagles (+140)
- Green Bay Packers (-200) vs Tampa Bay Buccaneers (+170)
- Miami Dolphins (+475) vs Minnesota Vikings (-600)
- Kansas City Chiefs (-223) vs Las Vegas Raiders (+185)
- Los Angeles Chargers (+275) vs Seattle Seahawks (-334)
- Denver Broncos (+125) vs San Francisco 49ers (-143)
- Detroit Lions (-200) vs Carolina Panthers (+170)
- Atlanta Falcons (+125) vs New Orleans Saints (-143)