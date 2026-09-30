Semana 4 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 1 al 5 de octubre

Cinco equipos llegan invictos a la cuarta jornada, que tendrá enfrentamientos entre contendientes de la AFC y la NFC

Semana 4 de la NFL 2026: horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La Semana 4 de la NFL 2026 se disputará del jueves 1 al lunes 5 de octubre y comenzará a definir las primeras tendencias de la temporada. Después de tres jornadas, cinco equipos mantienen marca perfecta, por lo que varios de ellos tendrán que defender su condición de invictos ante rivales que también llegan con registros destacados.

Entre los partidos que concentran la atención aparecen Bills vs Patriots, Bengals vs Jaguars, Texans vs Cowboys, Eagles vs Rams, 49ers vs Broncos y Seahawks vs Chargers. La jornada también tendrá un duelo directo entre Chiefs y Raiders, dos equipos que llegan con marca de 3-0 y que disputarán uno de los encuentros que pondrán en juego una racha perfecta.

En la NFC, los líderes divisionales después de tres semanas son Eagles, Vikings, Panthers y 49ers. La División Sur presenta hasta el momento un registro particular, ya que su líder Panthers tiene marca perdedora (1-2). En la AFC, los equipos que encabezan sus respectivos sectores son Jaguars, Bills, Steelers y Chiefs, mientras que la División Oeste tendrá uno de sus primeros enfrentamientos directos entre equipos con aspiraciones de mantenerse en la pelea.

Duelo de invictos será el Chiefs vs Raiders, con Kansas City y Las Vegas llegando con registro de 3-0. Los Raiders cuentan con Kirk Cousins, quien suma seis pases de touchdown en las primeras tres fechas, mientras que los Chiefs tienen a Patrick Mahomes, quien acumula 812 yardas por pase después de su regreso tras la lesión que lo mantuvo fuera durante 274 días. En Claro Sports te dejamos las fechas, horarios, transmisiones y todos los detalles de la Semana 4 de la NFL 2026.

NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 4

La Semana 4 de la NFL arrancará este jueves 1 de octubre con el partido entre Steelers y Browns, dos equipos con récord de 2-1 en la temporada y quienes buscarán imponerse en el Cleveland Browns Stadium de Ohio. La acción continuará el domingo con 14 duelos y cerrará el lunes con el enfrentamiento entre Falcons y Saints.

Jueves 1 de octubre Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | 18:15 horas

Domingo 4 de octubre Indianapolis Colts vs Washington Commanders | 07:30 horas Dallas Cowboys vs Houston Texans | 11:00 horas New York Jets vs Chicago Bears | 11:00 horas New England Patriots vs Buffalo Bills | 11:00 horas Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas Arizona Cardinals vs New York Giants | 11:00 horas Tennessee Titans vs Baltimore Ravens | 11:00 horas Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles | 11:00 horas Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas Miami Dolphins vs Minnesota Vikings | 14:05 horas Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 14:05 horas Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks | 14:25 horas Denver Broncos vs San Francisco 49ers | 14:25 horas Detroit Lions vs Carolina Panthers | 18:20 horas

Lunes 5 de octubre Atlanta Falcons vs New Orleans Saints | 18:15 horas



¿Quién transmite en vivo la Semana 4 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?

La Semana 4 de la NFL podrá seguirse en México a través de distintas opciones de televisión y plataformas digitales. Los partidos estarán disponibles mediante FOX, FOX+, Canal 5, ViX, ESPN, Disney+, NFL Network y NFL Game Pass, dependiendo del encuentro y la plataforma correspondiente.

Además, en Claro Sports podrás consultar todos los detalles de la jornada mediante nuestros minuto a minuto, con seguimiento de las acciones más importantes de cada partido. También encontrarás las crónicas y resultados de los encuentros para conocer lo ocurrido en cada duelo de la Semana 4. Aquí el calendario de transmisiones en territorio mexicano:

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | FOX y FOX One

Indianapolis Colts vs Washington Commanders | ESPN

Dallas Cowboys vs Houston Texans | Canal 9, ViX

New York Jets vs Chicago Bears | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX

New England Patriots vs Buffalo Bills | FOX+, FOX One

Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX

Arizona Cardinals vs New York Giants | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX

Tennessee Titans vs Baltimore Ravens | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX

Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles | FOX, FOX One

Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket, TUDN Blitz ViX

Miami Dolphins vs Minnesota Vikings | RedZone ESPN 4, Sunday Ticket

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | FOX+, FOX ONE

Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks | FOX, FOX One

Denver Broncos vs San Francisco 49ers | Canal 5, ViX

Detroit Lions vs Carolina Panthers | ESPN y Disney+

Atlanta Falcons vs New Orleans Saints | ESPN y Disney+

Adicional, todos los juegos se podrán seguir por NFL Game Pass.

¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 4 de la NFL 2026? Momios y pronósticos

La Semana 4 de la NFL tiene favoritos marcados en varios de los duelos, siendo el Titans vs Ravens y el Dolphins vs Vikings los partidos más disparejos en el papel. De acuerdo a Caliente MX, los momios de los partidos se encuentran de la siguiente forma: