Técnico de Chile confiesa que es difícil analizar al Tri: “Estamos preocupados de evaluar cómo le podemos competir de la mejor manera”

Nicolás Córdova asegura que Rafa Márquez y su cuerpo técnico tendrán un lindo proceso al mando de la Selección Mexicana

El selectivo andino espera hacer buen partido | JOE PUETZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Nicolás Córdova, técnico de la Selección de Chile, analizó el proceso que encabeza Rafael Márquez con México antes del enfrentamiento de este martes. El entrenador de La Roja destacó la cantidad de variantes que ha utilizado el Tricolor durante esta Fecha FIFA y explicó que su principal tarea es preparar a su equipo a partir de los escenarios que puede plantear el conjunto mexicano.

“Sabemos que repitieron 19 jugadores del Mundial, que convocaron a 12 nuevos, que ha convocado jugadores nuevos, que ha hecho jugar tres equipos prácticamente distintos los tres partidos. De eso estamos preocupados, de evaluar cómo le podemos competir de la mejor manera. No sabemos quién va a jugar mañana porque precisamente como ha hecho tantos cambios, no tenemos noción de quién puede participar”, explicó.

El técnico chileno también tomó como referencia el encuentro de México ante Estados Unidos para preparar el duelo. Córdova destacó el inicio del Tricolor y señaló que su objetivo es entregar a sus jugadores la información necesaria para responder a lo que encuentren durante el partido. “Vienen de jugar los primeros 30 minutos a gran nivel contra Estados Unidos. Después Estados Unidos le mete el gol y los partidos van variando. Por lo tanto, esa es mi única preocupación hoy día de entregarle la mejor información posible a ellos para que mañana puedan competir de la mejor manera”, comentó.

Sobre Rafael Márquez, Córdova destacó tanto su trayectoria como futbolista como las experiencias que ha acumulado desde que comenzó su carrera como entrenador. El técnico de Chile recordó que el mexicano trabajó como auxiliar de Javier Aguirre durante dos años, estuvo en el proceso mundialista y también dirigió al Barcelona B. “Con respecto a Rafa, ni hablar la carrera que tuvo como jugador, creo que está entre los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano. Hoy día está al mando de la selección. Ya lleva un proceso de dos años siendo el ayudante de Aguirre, estuvo en el proceso mundial. Además ya estuvo trabajando también en el Barcelona”, señaló.

Córdova también mencionó a los integrantes del cuerpo técnico mexicano y habló sobre el talento que existe dentro del fútbol nacional. “Tiene un muy buen cuerpo técnico con Guardado y con Juanma Lillo. Gente muy capacitada, por lo tanto seguramente van a tener un muy lindo proceso”.

“México siempre se ha caracterizado por tener muy buenos jugadores. Creo que tenemos bastante similitud en las formas de jugar, en las calidades de los jugadores. El ‘Piojo’ Alvarado, Santi Giménez, apareció Gilberto Mora que estuvo en el Mundial el año pasado. Tienen jugadores muy importantes. Tienen un proyecto muy sólido con Lilini en las juveniles, van a tener con qué nuevamente poder aspirar a un 2030 que obviamente la meta, me imagino, de México siempre es pasar ese famoso quinto partido del que se habla siempre”, recalcó.

Jonathan Villagra reconoce el nivel de México y espera un partido distinto al 7-0

El defensa Jonathan Villagra coincidió con el análisis de su entrenador y señaló que México y Estados Unidos llegan como selecciones que pueden representar una referencia para Chile. “Yo creo que tanto México como Estados Unidos son selecciones que vienen muy bien, hicieron un muy buen papel en el Mundial, entonces creo que estaban esas dos selecciones en un muy buen nivel para nosotros que no jugamos el Mundial poder competir con ellos”, explicó.

Villagra también habló sobre la percepción que existe del fútbol mexicano desde Chile y sobre la posibilidad de que los jugadores de su país emigren a la Liga MX. “A la Selección Mexicana desde el exterior, desde Chile que me toca a mí, se ve bien, creo que hicieron un muy buen papel en el Mundial. Creo que lo dieron todo, quedaron eliminados con la selección favorita candidata, pero creo que compitieron de gran nivel, creo que van en alza y mañana va a ser un partido peleado”, afirmó.

Finalmente, el zaguero se refirió al recuerdo del 7-0 que Chile le propinó a México en la Copa América Centenario de 2016 y consideró que aquel resultado pertenece a otro momento. “Son épocas diferentes. Creo que han pasado muchos años, pasan jugadores, cuerpos técnicos. Entonces, creo que hoy en día es otra realidad. Para el chileno fue espectacular ese resultado, pero hoy en día estamos en otro contexto. Creo que como chilenos vamos a salir a ganar. Estamos preparándonos de la mejor manera para enfrentar el partido de mañana”, concluyó.