La Selección Mexicana desata la locura en su hotel de concentración previo al partido amistoso contra Chile

Pese a la dolorosa derrota ante Estados Unidos, Armando ‘Hormiga’ González acaparó la atención de los aficionados al pedir su autógrafo y fotografías

Armando González se robó la atención de la afición de México | Claro Sports

La Selección Mexicana cerró su preparación para enfrentar a Chile con una escena que alteró la tranquilidad de su hotel de concentración en Los Ángeles. Decenas de aficionados esperaron la llegada de los jugadores después del entrenamiento y provocaron una concentración de personas alrededor del inmueble, principalmente para conseguir fotografías y autógrafos antes del último compromiso de esta Fecha FIFA.

El episodio se produjo durante la noche previa al encuentro del martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum, donde el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará cerrar su actividad internacional de este mes. Pese a la derrota por 3-0 frente a Estados Unidos, los jugadores fueron recibidos entre gritos y muestras de apoyo de los seguidores mexicanos presentes en California.

Johan Vásquez, Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo y Armando ‘Hormiga’ González fueron algunos de los futbolistas que se detuvieron para atender a los aficionados. El delantero mexicano recibió buena parte de las ovaciones, especialmente de seguidores de Chivas que llevaron camisetas y diferentes artículos relacionados con el Guadalajara para obtener su firma.

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¿Qué sucedió con la Selección Mexicana en el hotel de concentración?

La presencia de González provocó uno de los momentos con mayor movimiento alrededor del hotel. Los aficionados comenzaron a corear su nombre mientras el atacante firmaba objetos y atendía solicitudes de fotografías, situación que elevó el ruido y concentró a más personas alrededor del jugador.

El número de seguidores que intentó acercarse al delantero aumentó hasta que un integrante del staff de la Selección Mexicana intervino y retiró a González de la zona, aparentemente para evitar que continuara creciendo el grupo alrededor de él. El jugador pareció preguntar la razón por la que debía retirarse, pero finalmente continuó su camino hacia el interior del inmueble.

El episodio no pasó a mayores y el delantero regresó con el resto del plantel para continuar con la concentración. La escena mostró el respaldo que todavía conserva el Tricolor entre la comunidad mexicana de Los Ángeles, una de las ciudades de Estados Unidos donde el combinado nacional suele encontrar una presencia importante de seguidores.

La atención sobre la Hormiga también refleja el momento que atraviesa entre los aficionados. Su rendimiento con Chivas le permitió aumentar su protagonismo y posteriormente dar el salto al Olympiacos, mientras que sus convocatorias con la Selección Mexicana han incrementado el interés alrededor del atacante en esta nueva etapa del equipo nacional.

La recepción contrastó con el resultado sufrido ante Estados Unidos, que había dejado cuestionamientos alrededor del funcionamiento del conjunto de Rafael Márquez. Para los aficionados que acudieron al hotel, la goleada pareció quedar momentáneamente en segundo plano, con el objetivo de mostrar respaldo al equipo antes de enfrentar al conjunto chileno.

México disputará su último amistoso de la Fecha FIFA este martes 6 de octubre frente a Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. El encuentro podrá seguirse en vivo y sin anuncios mediante el canal de YouTube de Claro Sports Premium, disponible a través de una suscripción mensual de 59 pesos.