¿Quién es la Máscara?: cuándo y a qué hora inicia, dónde ver en vivo, personajes y todos los detalles de la nueva temporada

La temporada 7 de ¿Quién es la Máscara? se estrenará el domingo 11 de octubre de 2026

La Máscara reaparece en la Televisión Mexicana | Las Estrellas

Después de la final de La Casa de los Famosos México 2026, la programación dominical de Las Estrellas cambiará de formato con el regreso de ¿Quién es la Máscara?, reality musical en el que distintas celebridades compiten detrás de personajes y disfraces mientras intentan conservar su identidad en secreto.

La nueva temporada volverá a combinar presentaciones musicales, pistas, investigaciones y eliminaciones. Omar Chaparro regresará como conductor, mientras que el panel tendrá ajustes y la producción estrenará personajes, dinámicas y emisiones temáticas a lo largo de las siguientes semanas.

¿Cuándo inicia Quién es la Máscara temporada 7? Fecha y horario

La temporada 7 de ¿Quién es la Máscara? se estrenará el domingo 11 de octubre de 2026, una semana después de la final de La Casa de los Famosos México.

El programa comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y mantendrá sus emisiones los domingos. La producción contempla 10 programas para esta edición.

De esta manera, el reality ocupará el mismo espacio que tuvo La Casa de los Famosos México durante las últimas semanas, aunque con una dinámica completamente diferente basada en descubrir qué celebridad está detrás de cada personaje.

¿Dónde ver en vivo Quién es la Máscara 2026? TV y streaming

¿Quién es la Máscara? 2026 podrá verse en televisión abierta a través de Las Estrellas, canal que transmitirá cada gala dominical desde las 20:30 horas.

Para quienes prefieran seguir el programa por internet, la señal también estará disponible mediante las plataformas digitales y opciones de streaming vinculadas a la programación de TelevisaUnivision, de acuerdo con la disponibilidad correspondiente para cada usuario.

La recomendación es revisar la programación del domingo antes de cada emisión, especialmente en caso de cambios derivados de eventos especiales o ajustes de horario.

¿Quién es la Máscara 2026? Ellos son los investigadores de la nueva temporada

El panel de investigadores estará integrado por Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann.

Anahí y Juanpa Zurita continuarán dentro del programa, mientras Yuri regresará a la producción y Mauricio Ochmann se incorporará como una de las novedades de esta edición.

Los cuatro tendrán la tarea de analizar pistas, voces, movimientos y referencias relacionadas con cada participante para intentar descubrir su identidad antes de que llegue el momento de quitarse la máscara.

Una de las nuevas dinámicas permitirá que los investigadores puedan salvar a determinados concursantes durante la competencia, aunque el público conservará un papel central en las decisiones sobre quién continúa y quién debe revelar su identidad.

¿Qué personajes habrá en Quién es la Máscara 2026?

La séptima temporada contará con 18 personajes inéditos, todos diseñados para ocultar a las celebridades que participarán en el concurso.

Entre los primeros nombres revelados aparecen Tarantela, Dr. Kaboom, Ana Conda, Gárgola y Caco Mixtle, aunque todavía habrá más personajes por conocer conforme se acerque el estreno.

La producción también anunció la presencia de un personaje comodín sorpresa, que se incorporará como parte de las novedades de esta temporada.

Además, habrá emisiones temáticas inspiradas en Día de Muertos, superhéroes, bodas, espacio exterior, viajes, lucha libre y Navidad, por lo que cada programa tendrá elementos visuales y narrativos distintos.

Con estas novedades, ¿Quién es la Máscara? 2026 arrancará el 11 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas, con 18 personajes, cuatro investigadores y una nueva etapa del misterio que acompañará las noches dominicales.

Te puede interesar: