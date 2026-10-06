¿Qué necesita Guatemala para clasificar a la Copa Oro 2027?

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Guatemala quiere seguir haciendo historia | X: @fedefut_oficial

Guatemala dio un paso importante en su camino hacia la Copa Oro 2027 después de vencer 1-0 a Surinam y avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El gol de Matt Evans en el tiempo añadido permitió a la Bicolor alcanzar los siete puntos y superar al conjunto surinamés en la definición del Grupo B.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena consiguió además asegurar su permanencia en la Liga A. Sin embargo, avanzar a los cuartos de final no significa que Guatemala ya tenga garantizada su presencia en la próxima Copa Oro, debido al formato clasificatorio establecido para el torneo regional.

Los ocho participantes de los cuartos de final de la Concacaf Nations League disputarán series de ida y vuelta. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ingresarán directamente en esta instancia, mientras que Guatemala obtuvo su lugar después de superar la fase de grupos.

¿Cómo puede Guatemala clasificar directamente a la Copa Oro 2027?

La cuenta para la Bicolor es clara: necesita ganar su serie de cuartos de final para obtener la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Los cuatro seleccionados que superen esta instancia conseguirán automáticamente su boleto para la fase de grupos del certamen continental.

La eliminatoria se disputará en noviembre de 2026, con partidos de ida y vuelta. El resultado global determinará al clasificado. Además del boleto a la Copa Oro, superar los cuartos permitiría a Guatemala acceder a las finales de la Concacaf Nations League, previstas para marzo de 2027.

Una derrota en esa eliminatoria, de todos modos, no significaría la eliminación definitiva de Guatemala de la Copa Oro. Los cuatro perdedores de los cuartos de final tendrán otra oportunidad mediante la ronda preliminar del torneo, que se disputará en marzo de 2027.

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En ese escenario, Guatemala tendría que superar el repechaje para conseguir uno de los lugares que todavía estarán disponibles. De esta manera, la selección cuenta con dos caminos: ganar en noviembre para asegurar inmediatamente su clasificación o buscar el boleto posteriormente a través de la fase preliminar.

Después de alcanzar por primera vez los cuartos de final, Guatemala tendrá en noviembre su primera oportunidad de asegurar la clasificación a la Copa Oro 2027. El próximo objetivo del equipo de Tena será superar una serie de 180 minutos y evitar depender del repechaje para estar nuevamente en el principal torneo de selecciones de Concacaf.

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